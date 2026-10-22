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Батраков и Кисляк стали самыми узнаваемыми молодыми российскими футболистами по результатам опроса ВЦИОМ

Никита Давыдов

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк возглавили список самых узнаваемых молодых российских футболистов среди постоянных футбольных болельщиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные 22 октября.

О Батракове знают или слышали 74% постоянных болельщиков, о Кисляке — 66%. Третье место занял Кирилл Глебов (50%), четвертое — Амир Ибрагимов (28%).

При этом среди всех опрошенных россиян лидирует Кисляк (18%). Батраков занимает второе место (16%), далее следуют Глебов (10%) и Ибрагимов (7%).

Согласно исследованию, 75% постоянных футбольных болельщиков считают, что за последние несколько лет в российских клубах и национальной сборной появились талантливые молодые игроки в возрасте до 21 года. Среди всех россиян такого мнения придерживаются 35%.

Также ВЦИОМ выяснил, какие меры поддержки детско-юношеского футбола россияне считают наиболее важными. Более половины опрошенных (53%) выступили за открытие дополнительных бесплатных спортивных секций в школах. Еще 31% считают необходимым обеспечивать государственные и муниципальные секции инвентарем, формой и мячами, а 25% - создавать больше футбольных площадок во дворах.

О существовании хотя бы одного проекта развития детско-юношеского футбола знают 45% россиян. Наиболее узнаваемой оказалась Юношеская футбольная лига (26%).

Источник: ВЦИОМ
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Алексей Батраков
Матвей Кисляк
ФК Галатасарай
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
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 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
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 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
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24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
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