Батраков и Кисляк стали самыми узнаваемыми молодыми российскими футболистами по результатам опроса ВЦИОМ

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк возглавили список самых узнаваемых молодых российских футболистов среди постоянных футбольных болельщиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные 22 октября.

О Батракове знают или слышали 74% постоянных болельщиков, о Кисляке — 66%. Третье место занял Кирилл Глебов (50%), четвертое — Амир Ибрагимов (28%).

При этом среди всех опрошенных россиян лидирует Кисляк (18%). Батраков занимает второе место (16%), далее следуют Глебов (10%) и Ибрагимов (7%).

Согласно исследованию, 75% постоянных футбольных болельщиков считают, что за последние несколько лет в российских клубах и национальной сборной появились талантливые молодые игроки в возрасте до 21 года. Среди всех россиян такого мнения придерживаются 35%.

Также ВЦИОМ выяснил, какие меры поддержки детско-юношеского футбола россияне считают наиболее важными. Более половины опрошенных (53%) выступили за открытие дополнительных бесплатных спортивных секций в школах. Еще 31% считают необходимым обеспечивать государственные и муниципальные секции инвентарем, формой и мячами, а 25% - создавать больше футбольных площадок во дворах.

О существовании хотя бы одного проекта развития детско-юношеского футбола знают 45% россиян. Наиболее узнаваемой оказалась Юношеская футбольная лига (26%).