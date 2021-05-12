После его травмы «Крылья» развалились

Хавбек «Крыльев Советов» Якуба — герой самого красивого момента финала БЕТСИТИ Кубка России и самого драматичного.

На 22-й минуте он поучаствовал в голевой комбинации самарцев: получил пас пяткой от Сергеева в штрафной, ворвался во вратарскую и точно выкатил мяч на пустые ворота на Сарвели. Якуба эмоционально праздновал гол, как будто сам переправил мяч за линию. «Барселонская» комбинация «Крыльев Советов» без него бы не случилась.

Эмоции после забитого мяча, Сарвели 1-1 pic.twitter.com/DyzsfmjPFZ — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 12, 2021

Под конец тайма уже «Локомотив» ответил красивой комбинацией в несколько передач в одно касание: Камано после паса Жемалетдинова выскакивал один на один с вратарем, но Якуба в последний момент выбил мяч у форварда «Локомотива», который уже замахивался для удара.

Полузащитник в этом эпизоде с отбором получил повреждение голеностопа и не смог продолжить матч. Спасение случилось ценой собственной травмы.

И вынужденная замена 6 Якуба (8 Витюгов, 44') — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 12, 2021

Уже на скамейке запасных Якубу успокаивали партнеры по «Крыльям Советов»: игрок в слезах прятал лицо ладонями. Он был одним из лучших в составе самарцев, здорово выглядел в атаке и при обороне, но не доиграл важнейший матч.

После его потери «Крылья» утратили баланс, пропустили два гола и отдали кубковый финал «Локомотиву».