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Эмоции Кубка — слезы Якубы, который организовал гол и спас «Крылья» от дубля Камано

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 22:15
12 мая. Нижний Новгород. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 3:1. 22-я минута. Денис Якуба (№6) отдает голевую передачу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 мая. Нижний Новгород. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 3:1. 22-я минута. Денис Якуба (№6) отдает голевую передачу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
После его травмы «Крылья» развалились
Локомотив — Крылья Советов

Хавбек «Крыльев Советов» Якуба — герой самого красивого момента финала БЕТСИТИ Кубка России и самого драматичного.

На 22-й минуте он поучаствовал в голевой комбинации самарцев: получил пас пяткой от Сергеева в штрафной, ворвался во вратарскую и точно выкатил мяч на пустые ворота на Сарвели. Якуба эмоционально праздновал гол, как будто сам переправил мяч за линию. «Барселонская» комбинация «Крыльев Советов» без него бы не случилась.

Под конец тайма уже «Локомотив» ответил красивой комбинацией в несколько передач в одно касание: Камано после паса Жемалетдинова выскакивал один на один с вратарем, но Якуба в последний момент выбил мяч у форварда «Локомотива», который уже замахивался для удара.

Полузащитник в этом эпизоде с отбором получил повреждение голеностопа и не смог продолжить матч. Спасение случилось ценой собственной травмы.

Уже на скамейке запасных Якубу успокаивали партнеры по «Крыльям Советов»: игрок в слезах прятал лицо ладонями. Он был одним из лучших в составе самарцев, здорово выглядел в атаке и при обороне, но не доиграл важнейший матч.

После его потери «Крылья» утратили баланс, пропустили два гола и отдали кубковый финал «Локомотиву».

12&nbsp;мая. Нижний Новгород. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. В&nbsp;атаке Федор Смолов.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча