Митрофанов: «Хотим, чтобы турнир «Кожаный мяч» носил имя Никиты Симоняна»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об инициативах по увековечиванию памяти Никиты Симоняна.

«Никита Павлович Симонян был очень скромным человеком. Он говорил мне и Александру Алаеву, что никаких призов в его честь делать при жизни не нужно: «Умру — и развлекайтесь как хотите«. Так он шутил.

Мы проводим работу по увековечиванию его имени. Есть разные инициативы. Есть просьба ветеранов учредить внутреннюю ведомственную медаль за развитие футбола, в том числе в регионах.

И второе. Долгое время Никита Павлович был председателем организационного комитета «Кожаного мяча». Мы хотим, чтобы это соревнование носило его имя», — сказал Митрофанов.

Симонян с 2007 по 2025 год был президентом всероссийских соревнований «Кожаный мяч» — старейшего детско-юношеского турнира страны. В 2026 году финал турнира был посвящен памяти россиянина.

Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни.