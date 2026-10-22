Митрофанов: «Футбол помогает сохранять историческую память и объединяет людей»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о патриотических инициативах Российского футбольного союза и роли футбола в сохранении исторической памяти.

«Футбол — это социальный феномен, который объединяет и заставляет болельщиков максимально внимательно следить за любимыми клубами и футболистами, в том числе и вне поля. Мы подумали, что будет правильным транслировать важные патриотические ценности через эту любовь и объединение.

Даже в самые сложные периоды истории нашей страны, такие как Великая Отечественная война, проходили футбольные матчи. 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел так называемый «Блокадный матч» между командами «Динамо» и Ленинградского механического завода. Годом позже, спустя всего три месяца после победы в Сталинградской битве, в разрушенном городе прошел матч между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо». Были и другие матчи, которые служили символом того, что наш народ не сломить, что впереди светлое будущее, одним из важных олицетворений которого является спорт.

Поэтому в прошлом году, когда наша страна праздновала 80-летие Победы, футболисты национальной сборной приняли участие в большом количестве мемориальных мероприятий, посещали важные исторические места, связанные с Великой Отечественной войной, — Пискаревское мемориальное кладбище, Мамаев курган, Музей Победы на Поклонной горе.

Также мы совместно с организаторами акции «Бессмертный полк» впервые провели акцию на футбольных стадионах: футболисты и другие участники матча выходили на поле с портретами своих родственников-фронтовиков. Иностранцы не остались в стороне: прониклись и приняли участие, взяв в руки портреты героев-ветеранов, представляющих регионы их клубов. На трибунах к ним присоединились болельщики — всего более 300 тысяч человек в год 80-летия и еще больше в этом году.

Сегодня мы распространяем эту практику на другие важные и памятные даты, привлекая внимание к тем или иным событиям в жизни нашей страны через футбол. Совсем недавно мы почтили память Никиты Павловича Симоняна, приурочив это к 100-летию со дня рождения нашего легендарного футболиста и тренера. Сборная России регулярно играет в разных городах, и мы всегда обращаем внимание на историю и культуру региона, рассказывая об этом не только всей стране, но и всему мировому сообществу», — сказал Митрофанов.

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