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Митрофанов рассказал о роли футбола в сохранении исторической памяти

Митрофанов: «Футбол помогает сохранять историческую память и объединяет людей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о патриотических инициативах Российского футбольного союза и роли футбола в сохранении исторической памяти.

«Футбол — это социальный феномен, который объединяет и заставляет болельщиков максимально внимательно следить за любимыми клубами и футболистами, в том числе и вне поля. Мы подумали, что будет правильным транслировать важные патриотические ценности через эту любовь и объединение.

Даже в самые сложные периоды истории нашей страны, такие как Великая Отечественная война, проходили футбольные матчи. 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел так называемый «Блокадный матч» между командами «Динамо» и Ленинградского механического завода. Годом позже, спустя всего три месяца после победы в Сталинградской битве, в разрушенном городе прошел матч между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо». Были и другие матчи, которые служили символом того, что наш народ не сломить, что впереди светлое будущее, одним из важных олицетворений которого является спорт.

Поэтому в прошлом году, когда наша страна праздновала 80-летие Победы, футболисты национальной сборной приняли участие в большом количестве мемориальных мероприятий, посещали важные исторические места, связанные с Великой Отечественной войной, — Пискаревское мемориальное кладбище, Мамаев курган, Музей Победы на Поклонной горе.

Также мы совместно с организаторами акции «Бессмертный полк» впервые провели акцию на футбольных стадионах: футболисты и другие участники матча выходили на поле с портретами своих родственников-фронтовиков. Иностранцы не остались в стороне: прониклись и приняли участие, взяв в руки портреты героев-ветеранов, представляющих регионы их клубов. На трибунах к ним присоединились болельщики — всего более 300 тысяч человек в год 80-летия и еще больше в этом году.

Сегодня мы распространяем эту практику на другие важные и памятные даты, привлекая внимание к тем или иным событиям в жизни нашей страны через футбол. Совсем недавно мы почтили память Никиты Павловича Симоняна, приурочив это к 100-летию со дня рождения нашего легендарного футболиста и тренера. Сборная России регулярно играет в разных городах, и мы всегда обращаем внимание на историю и культуру региона, рассказывая об этом не только всей стране, но и всему мировому сообществу», — сказал Митрофанов.

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Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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