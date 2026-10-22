Митрофанов: «Футбол помогает сохранять историческую память и объединяет людей»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о патриотических инициативах Российского футбольного союза и роли футбола в сохранении исторической памяти.
«Футбол — это социальный феномен, который объединяет и заставляет болельщиков максимально внимательно следить за любимыми клубами и футболистами, в том числе и вне поля. Мы подумали, что будет правильным транслировать важные патриотические ценности через эту любовь и объединение.
Даже в самые сложные периоды истории нашей страны, такие как Великая Отечественная война, проходили футбольные матчи. 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел так называемый «Блокадный матч» между командами «Динамо» и Ленинградского механического завода. Годом позже, спустя всего три месяца после победы в Сталинградской битве, в разрушенном городе прошел матч между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо». Были и другие матчи, которые служили символом того, что наш народ не сломить, что впереди светлое будущее, одним из важных олицетворений которого является спорт.
Поэтому в прошлом году, когда наша страна праздновала 80-летие Победы, футболисты национальной сборной приняли участие в большом количестве мемориальных мероприятий, посещали важные исторические места, связанные с Великой Отечественной войной, — Пискаревское мемориальное кладбище, Мамаев курган, Музей Победы на Поклонной горе.
Также мы совместно с организаторами акции «Бессмертный полк» впервые провели акцию на футбольных стадионах: футболисты и другие участники матча выходили на поле с портретами своих родственников-фронтовиков. Иностранцы не остались в стороне: прониклись и приняли участие, взяв в руки портреты героев-ветеранов, представляющих регионы их клубов. На трибунах к ним присоединились болельщики — всего более 300 тысяч человек в год 80-летия и еще больше в этом году.
Сегодня мы распространяем эту практику на другие важные и памятные даты, привлекая внимание к тем или иным событиям в жизни нашей страны через футбол. Совсем недавно мы почтили память Никиты Павловича Симоняна, приурочив это к 100-летию со дня рождения нашего легендарного футболиста и тренера. Сборная России регулярно играет в разных городах, и мы всегда обращаем внимание на историю и культуру региона, рассказывая об этом не только всей стране, но и всему мировому сообществу», — сказал Митрофанов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1