Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Геннадий Хазанов рассказал, как своей футбольной памятью «умыл» Анзора Кавазашвили

Хазанов рассказал, как своей футбольной памятью «умыл» Анзора Кавазашвили

Игорь Рабинер
Обозреватель

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал, как своей памятью на спортивные события и фамилии «умыл» бывшего вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили.

— После того, как ушел из жизни Валентин Козьмич Иванов, мне позвонила Лидия Гавриловна. Сказала, что не может выйти из депрессии и очень хотела бы отвлечься, походить на мои спектакли. Ответил: «Лидочка, никакой проблемы нет — пожалуйста, приходите на что хотите, я все сделаю!» И, перед тем как закончить беседу, задал ей последний вопрос: «Билеты оставлять на фамилию Иванова или Калинина?»

Она заплакала! «Не могла себе представить, что кто-то помнит мою девичью фамилию». — «Я узнал ее раньше, чем фамилию вашего мужа!» Во время Олимпиады в Мельбурне мне было 11 лет, и имя каждого чемпиона сразу запоминалось. Гимнастика же, в которой Лидия Калинина взяла золото, была раньше футбольного финала, где чемпионом стал Валентин Козьмич.

После того разговора проходит некоторое время, и Лидия Гавриловна звонит, приглашает меня на свое 80-летие. Говорю: «Лидочка, у меня спектакль. Извините ради бога, не смогу прийти». — «Мы будем в «Национале». Если сможете, приезжайте хотя бы ненадолго, до застолья, пообщаемся. Очень этого хочу».

Я приехал. Лидия Гавриловна подозвала Валентину Тимофеевну Яшину, начала эту историю рассказывать. К нам подходит Анзор Кавазашвили, вслушивается. И язвительно говорит женщинам: «Ну что вы слушаете его? Неужели не понимаете, что он вам просто мозги компостирует? Заглянул в справочник, посмотрел — и рассказывает».

«Послушай, Анзор, — говорю. — То, что ты закончил карьеру в Высшей лиге в «Спартаке», знают все. То, что до «Спартака» ты играл в «Торпедо», знают многие. Я сейчас расскажу, где ты играл до «Торпедо». Правда, тебе было всего 20 лет. А играл ты в ленинградском «Зените».

Смотрю, как у него потихоньку вытягивается лицо. Он говорит: «Этого не может быть!» И тут я торжествующе наношу последний удар: «И чтобы ты больше никогда не возникал, сейчас я тебе скажу, кто у тебя в «Зените» был дублером. Роман Асин!» После чего Кавазашвили просто потерял дар речи — и больше вопросов у него не было. Тогда я действительно очень хорошо все это знал.

В карьере советского вратаря Кавазашвили были «Динамо» (Тбилиси), «Зенит», «Торпедо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Кутаиси) и «Спартак» (Кострома).

Интервью Геннадия Хазанова о&nbsp;спорте и&nbsp;СССР.«Бесков пытался помочь, когда у меня были проблемы с КГБ». Интервью Геннадия Хазанова

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анзор Кавазашвили
Читайте также
Кейн сделал новую заявку на «Золотой мяч». Но «Арсенал» спасся в Мюнхене
Максименко может уехать в Европу после критики Дасаева, а Даку начинает мешать Угальде. Что происходит в «Спартаке»
Плющенко назвал себя человеком мира. И заявил, что продолжит жить в России с сыном, выступающим за Азербайджан
Популярное видео
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Судья Левников назначен на дерби ЦСКА — «Спартак»

Митрофанов: «Хотим, чтобы турнир «Кожаный мяч» носил имя Никиты Симоняна»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости