Хазанов рассказал, как своей футбольной памятью «умыл» Анзора Кавазашвили
Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал, как своей памятью на спортивные события и фамилии «умыл» бывшего вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили.
— После того, как ушел из жизни Валентин Козьмич Иванов, мне позвонила Лидия Гавриловна. Сказала, что не может выйти из депрессии и очень хотела бы отвлечься, походить на мои спектакли. Ответил: «Лидочка, никакой проблемы нет — пожалуйста, приходите на что хотите, я все сделаю!» И, перед тем как закончить беседу, задал ей последний вопрос: «Билеты оставлять на фамилию Иванова или Калинина?»
Она заплакала! «Не могла себе представить, что кто-то помнит мою девичью фамилию». — «Я узнал ее раньше, чем фамилию вашего мужа!» Во время Олимпиады в Мельбурне мне было 11 лет, и имя каждого чемпиона сразу запоминалось. Гимнастика же, в которой Лидия Калинина взяла золото, была раньше футбольного финала, где чемпионом стал Валентин Козьмич.
После того разговора проходит некоторое время, и Лидия Гавриловна звонит, приглашает меня на свое 80-летие. Говорю: «Лидочка, у меня спектакль. Извините ради бога, не смогу прийти». — «Мы будем в «Национале». Если сможете, приезжайте хотя бы ненадолго, до застолья, пообщаемся. Очень этого хочу».
Я приехал. Лидия Гавриловна подозвала Валентину Тимофеевну Яшину, начала эту историю рассказывать. К нам подходит Анзор Кавазашвили, вслушивается. И язвительно говорит женщинам: «Ну что вы слушаете его? Неужели не понимаете, что он вам просто мозги компостирует? Заглянул в справочник, посмотрел — и рассказывает».
«Послушай, Анзор, — говорю. — То, что ты закончил карьеру в Высшей лиге в «Спартаке», знают все. То, что до «Спартака» ты играл в «Торпедо», знают многие. Я сейчас расскажу, где ты играл до «Торпедо». Правда, тебе было всего 20 лет. А играл ты в ленинградском «Зените».
Смотрю, как у него потихоньку вытягивается лицо. Он говорит: «Этого не может быть!» И тут я торжествующе наношу последний удар: «И чтобы ты больше никогда не возникал, сейчас я тебе скажу, кто у тебя в «Зените» был дублером. Роман Асин!» После чего Кавазашвили просто потерял дар речи — и больше вопросов у него не было. Тогда я действительно очень хорошо все это знал.
В карьере советского вратаря Кавазашвили были «Динамо» (Тбилиси), «Зенит», «Торпедо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Кутаиси) и «Спартак» (Кострома).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1