Хазанов рассказал, как своей футбольной памятью «умыл» Анзора Кавазашвили

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал, как своей памятью на спортивные события и фамилии «умыл» бывшего вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили.

— После того, как ушел из жизни Валентин Козьмич Иванов, мне позвонила Лидия Гавриловна. Сказала, что не может выйти из депрессии и очень хотела бы отвлечься, походить на мои спектакли. Ответил: «Лидочка, никакой проблемы нет — пожалуйста, приходите на что хотите, я все сделаю!» И, перед тем как закончить беседу, задал ей последний вопрос: «Билеты оставлять на фамилию Иванова или Калинина?»

Она заплакала! «Не могла себе представить, что кто-то помнит мою девичью фамилию». — «Я узнал ее раньше, чем фамилию вашего мужа!» Во время Олимпиады в Мельбурне мне было 11 лет, и имя каждого чемпиона сразу запоминалось. Гимнастика же, в которой Лидия Калинина взяла золото, была раньше футбольного финала, где чемпионом стал Валентин Козьмич.

После того разговора проходит некоторое время, и Лидия Гавриловна звонит, приглашает меня на свое 80-летие. Говорю: «Лидочка, у меня спектакль. Извините ради бога, не смогу прийти». — «Мы будем в «Национале». Если сможете, приезжайте хотя бы ненадолго, до застолья, пообщаемся. Очень этого хочу».

Я приехал. Лидия Гавриловна подозвала Валентину Тимофеевну Яшину, начала эту историю рассказывать. К нам подходит Анзор Кавазашвили, вслушивается. И язвительно говорит женщинам: «Ну что вы слушаете его? Неужели не понимаете, что он вам просто мозги компостирует? Заглянул в справочник, посмотрел — и рассказывает».

«Послушай, Анзор, — говорю. — То, что ты закончил карьеру в Высшей лиге в «Спартаке», знают все. То, что до «Спартака» ты играл в «Торпедо», знают многие. Я сейчас расскажу, где ты играл до «Торпедо». Правда, тебе было всего 20 лет. А играл ты в ленинградском «Зените».

Смотрю, как у него потихоньку вытягивается лицо. Он говорит: «Этого не может быть!» И тут я торжествующе наношу последний удар: «И чтобы ты больше никогда не возникал, сейчас я тебе скажу, кто у тебя в «Зените» был дублером. Роман Асин!» После чего Кавазашвили просто потерял дар речи — и больше вопросов у него не было. Тогда я действительно очень хорошо все это знал.

В карьере советского вратаря Кавазашвили были «Динамо» (Тбилиси), «Зенит», «Торпедо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Кутаиси) и «Спартак» (Кострома).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max