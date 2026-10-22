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Судьи матчей 12 тура РПЛ: дерби ЦСКА — Спартак судит Левников, арбитры игр чемпионата России 23 — 25 октября 2026

Судейство

Судья Левников назначен на дерби ЦСКА — «Спартак»

Сергей Ярошенко
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил о назначенях арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.

Судья Кирилл Левников будет работать на матче между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдет 25 октября на «ВЭБ Арене» в Москве.

На игру «Краснодар» — «Балтика» назначена судейская бригада Андрея Прокопова.

Матч «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) будет судить Антон Фролов, игру «Ростов» — «Локомотив» — Владимир Москалев.

23 октября (пятница)

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан; помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.

24 октября (суббота)

«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков; помощники судьи — Дмитрий Семенов, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.

«Факел» — «Родина»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика; помощники судьи — Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Николай Иванов.

25 октября (воскресенье)

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев; помощники судьи — Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.

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ФК ЦСКА (Москва)
Антон Фролов (судья)
Владимир Москалев
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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