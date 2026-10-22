Судья Левников назначен на дерби ЦСКА — «Спартак»
РФС объявил о назначенях арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.
Судья Кирилл Левников будет работать на матче между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдет 25 октября на «ВЭБ Арене» в Москве.
На игру «Краснодар» — «Балтика» назначена судейская бригада Андрея Прокопова.
Матч «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) будет судить Антон Фролов, игру «Ростов» — «Локомотив» — Владимир Москалев.
23 октября (пятница)
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан; помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.
24 октября (суббота)
«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков; помощники судьи — Дмитрий Семенов, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.
«Факел» — «Родина»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Олег Соколов.
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика; помощники судьи — Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.
«Краснодар» — «Балтика»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Николай Иванов.
25 октября (воскресенье)
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев; помощники судьи — Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1