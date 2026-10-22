Судья Левников назначен на дерби ЦСКА — «Спартак»

РФС объявил о назначенях арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.

Судья Кирилл Левников будет работать на матче между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдет 25 октября на «ВЭБ Арене» в Москве.

На игру «Краснодар» — «Балтика» назначена судейская бригада Андрея Прокопова.

Матч «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) будет судить Антон Фролов, игру «Ростов» — «Локомотив» — Владимир Москалев.

23 октября (пятница)

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан; помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.

24 октября (суббота)

«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков; помощники судьи — Дмитрий Семенов, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Игорь Писанко.

«Факел» — «Родина»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика; помощники судьи — Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Николай Иванов.

25 октября (воскресенье)

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев; помощники судьи — Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов; помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.

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