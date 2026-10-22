Митрофанов — о возможном завершении карьеры Дзюбы: «Решение будет принимать он сам»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном завершении карьеры нападающего Артема Дзюбы.

— Артем Дзюба допускает возможность завершения карьеры, хотя еще может сыграть в Кубке России. Как вы оцениваете его карьеру?

— Карьеру любого футболиста оценивает история. Артем — яркий игрок, интересный человек. Решение о том, когда завершать карьеру, будет принимать сам.

— Вам было бы интересно увидеть Дзюбу еще раз в Кубке России?

— Все зависит от его собственного решения.

Дзюбе 38 лет. Его последней командой был «Акрон». Также он играл за «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».

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