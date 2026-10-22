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Мусаев считает, что у Краснодара есть проблемы с обороной

Мусаев — о проблемах «Краснодара» в обороне: «Не помню, чтобы мы за два матча пропускали по три гола»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признал наличие проблем в обороне команды и рассказал о состоянии полузащитника Дугласа Аугусто перед матчем с «Балтикой» в 12-м туре РПЛ.

— Что с обороной? Есть ли в этом проблема?

— Согласен, что у нас есть проблемы в обороне. Не все получается, но мы хотим решать эти проблемы. Не помню такого, чтобы мы за два матча пропускали по три гола — это очень много для нас. Думаю, что пяти голов в наши ворота мы могли избежать. В прошлом сезоне мы бы их не пропустили. Так бывает. Сейчас не все получается. Мы понимаем, в чем проблема, и хотим поскорее ее решить.

— Есть шансы, что Дуглас Аугусто сыграет с «Балтикой»?

— Дуглас пропустит игру с «Балтикой». Но надеемся, что уже в следующих матчах он сможет помочь команде.

Матч между «Краснодаром» и «Балтикой» пройдет 24 октября на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Кирилл Радченко

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Мурад Мусаев
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РПЛ
ФК Краснодар
Дуглас Аугусто
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2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
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