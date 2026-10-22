Мусаев — о проблемах «Краснодара» в обороне: «Не помню, чтобы мы за два матча пропускали по три гола»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признал наличие проблем в обороне команды и рассказал о состоянии полузащитника Дугласа Аугусто перед матчем с «Балтикой» в 12-м туре РПЛ.

— Что с обороной? Есть ли в этом проблема?

— Согласен, что у нас есть проблемы в обороне. Не все получается, но мы хотим решать эти проблемы. Не помню такого, чтобы мы за два матча пропускали по три гола — это очень много для нас. Думаю, что пяти голов в наши ворота мы могли избежать. В прошлом сезоне мы бы их не пропустили. Так бывает. Сейчас не все получается. Мы понимаем, в чем проблема, и хотим поскорее ее решить.

— Есть шансы, что Дуглас Аугусто сыграет с «Балтикой»?

— Дуглас пропустит игру с «Балтикой». Но надеемся, что уже в следующих матчах он сможет помочь команде.

Матч между «Краснодаром» и «Балтикой» пройдет 24 октября на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Кирилл Радченко

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