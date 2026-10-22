Первый тренер Соболева допустил, что Александр покинет «Зенит» в 33 года: «Может, и главный тренер сменится»

Первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов считает, что 29-летний нападающий заслужил продление соглашения с петербургским клубом.

Действующий контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом 2027 года. В нем предусмотрена опция продления на год при согласии сторон.

«Продление контракта [Соболев] точно заслужил, а вот улучшение условий... Сложно сказать (смеется). Пользу приносит, это точно. Я вообще думаю, что в ближайшее время у «Зенита» начнется перестройка, может, и главный тренер сменится. Поэтому непонятно, какие решения по продлению игроков там сейчас будут предприниматься, но Александр нового контракта достоин. Финансовые условия у него и нынешние неплохие.

Соболев будет играть в «Зените» до конца карьеры? Если здоровье позволит, то до конца карьеры точно нет. Он будет играть до 35 лет, как минимум, и я не думаю, что он нужен будет «Зениту» на такой срок. Как с Дзюбой когда-то было: до 33 лет Александр в «Зените» еще поиграет, а потом раскроется в еще какой-нибудь команде», — сказал Горбунов «Спорту День за Днем».

В нынешнем сезоне Соболев провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

После 11 туров РПЛ «Зенит» с 24 очками идет вторым. Лидирует московское «Динамо» — 25 очков.

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