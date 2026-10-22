Первый тренер Соболева допустил, что Александр покинет «Зенит» в 33 года: «Может, и главный тренер сменится»
Первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов считает, что 29-летний нападающий заслужил продление соглашения с петербургским клубом.
Действующий контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом 2027 года. В нем предусмотрена опция продления на год при согласии сторон.
«Продление контракта [Соболев] точно заслужил, а вот улучшение условий... Сложно сказать (смеется). Пользу приносит, это точно. Я вообще думаю, что в ближайшее время у «Зенита» начнется перестройка, может, и главный тренер сменится. Поэтому непонятно, какие решения по продлению игроков там сейчас будут предприниматься, но Александр нового контракта достоин. Финансовые условия у него и нынешние неплохие.
Соболев будет играть в «Зените» до конца карьеры? Если здоровье позволит, то до конца карьеры точно нет. Он будет играть до 35 лет, как минимум, и я не думаю, что он нужен будет «Зениту» на такой срок. Как с Дзюбой когда-то было: до 33 лет Александр в «Зените» еще поиграет, а потом раскроется в еще какой-нибудь команде», — сказал Горбунов «Спорту День за Днем».
В нынешнем сезоне Соболев провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
После 11 туров РПЛ «Зенит» с 24 очками идет вторым. Лидирует московское «Динамо» — 25 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1