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Александр Горбунов: комментарий первого тренера Александра Соболева по продлению контракта с «Зенитом»

Первый тренер Соболева допустил, что Александр покинет «Зенит» в 33 года: «Может, и главный тренер сменится»

Алексей Михайлов

Первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов считает, что 29-летний нападающий заслужил продление соглашения с петербургским клубом.

Действующий контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом 2027 года. В нем предусмотрена опция продления на год при согласии сторон.

«Продление контракта [Соболев] точно заслужил, а вот улучшение условий... Сложно сказать (смеется). Пользу приносит, это точно. Я вообще думаю, что в ближайшее время у «Зенита» начнется перестройка, может, и главный тренер сменится. Поэтому непонятно, какие решения по продлению игроков там сейчас будут предприниматься, но Александр нового контракта достоин. Финансовые условия у него и нынешние неплохие.

Соболев будет играть в «Зените» до конца карьеры? Если здоровье позволит, то до конца карьеры точно нет. Он будет играть до 35 лет, как минимум, и я не думаю, что он нужен будет «Зениту» на такой срок. Как с Дзюбой когда-то было: до 33 лет Александр в «Зените» еще поиграет, а потом раскроется в еще какой-нибудь команде», — сказал Горбунов «Спорту День за Днем».

В нынешнем сезоне Соболев провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

После 11 туров РПЛ «Зенит» с 24 очками идет вторым. Лидирует московское «Динамо» — 25 очков.

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Источник: «Спорт День за Днем»
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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Льва Яшина в день его 97-летия
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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