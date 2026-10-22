Мусаев — о шести матчах «Краснодара» без побед: «Искать виноватых точно не нужно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как переживает серию команды из шести матчей без побед.

— Нет побед в шести матчах. Как лично вы проходите эту ситуацию?

— Иногда бывают серии из 11 побед, а иногда — серии без побед. Не всегда все идет хорошо. Самое главное — быть едиными, нельзя разъединяться в такие моменты. Искать виноватых точно не нужно. Если мы спокойны и уверены в себе, то победы придут. Потенциал у этой команды очень хороший. Такие периоды нужно проходить. В этом нет ничего страшного.

«Краснодар» с 22 очками в 11 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Кирилл Радченко

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