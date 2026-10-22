Мусаев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Все пять клубов примерно равны, только «Зенит» выделяется за счет своих возможностей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— По сути, за чемпионство сейчас борются пять команд. Как вам такое?

— Это интересно. Будем делать все возможное, что от нас зависит. Для зрителя это хорошо, когда столько команд в гонке. Плюс-минус все эти пять клубов равны. Возможно, только «Зенит» выделяется за счет своих возможностей.

После 11 туров РПЛ лидирует московское «Динамо», набравшее 25 очков. На втором месте располагается «Зенит» (24), на третьем — «Спартак» (23). ЦСКА и «Краснодар» занимают четвертую и пятую строчки соответственно, имея по 22 очка.

Кирилл Радченко

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