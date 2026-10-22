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Геннадий Хазанов: «С удивлением обнаружил, что «Спартак» сейчас просто хорошо играет!»

Хазанов: «С удивлением обнаружил, что «Спартак» сейчас просто хорошо играет!»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал, что, будучи в детстве болельщиком московского «Динамо», уже много лет за российским футболом не следит, но недавно случайно увидел игру «Спартака» за Суперкубок, и она ему понравилась.

— У меня на «Динамо» в 14-15 лет и любимая дырка около метро в заборе была! Пробирался через нее на матчи постоянно. Я и сегодня мог бы к ней привести. Но там все уже по-другому устроено. И дырки той давно нет...

Но это все происходило до моего прихода на завод (после восьмого класса Хазанов устроился слесарем на радиозавод. — Прим. И.Р.). Когда пошел работать, с походами на стадион уже стало похуже. А в 65-м, когда поступил в училище циркового и эстрадного искусства, на матчи ходить перестал. Лева Лещенко — динамовский болельщик, я тоже им вроде как был — но Левка до сих пор ходит на игры, а у меня как отрезало. Давно никуда не хожу, российский футбол много лет вообще не смотрю.

И вдруг дома у товарища, спартаковского болельщика, посмотрел игру за Суперкубок между «Спартаком» с «Зенитом». И с удивлением обнаружил, что «Спартак» просто хорошо играет! Реально хорошо! Просто не мог себе представить, что они в таком состоянии находятся. Правда, там полкоманды, человек шесть, легионеров — но неважно, какая разница? Другие иностранцы, до этих, при таких зарплатах ходили по полю.

«Спартак» (23 очка после 11 игр) занимает 3-е место в таблице чемпионата России.

Интервью Геннадия Хазанова о&nbsp;спорте и&nbsp;СССР.«Бесков пытался помочь, когда у меня были проблемы с КГБ». Интервью Геннадия Хазанова

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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