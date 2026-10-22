Хазанов: «С удивлением обнаружил, что «Спартак» сейчас просто хорошо играет!»

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» рассказал, что, будучи в детстве болельщиком московского «Динамо», уже много лет за российским футболом не следит, но недавно случайно увидел игру «Спартака» за Суперкубок, и она ему понравилась.

— У меня на «Динамо» в 14-15 лет и любимая дырка около метро в заборе была! Пробирался через нее на матчи постоянно. Я и сегодня мог бы к ней привести. Но там все уже по-другому устроено. И дырки той давно нет...

Но это все происходило до моего прихода на завод (после восьмого класса Хазанов устроился слесарем на радиозавод. — Прим. И.Р.). Когда пошел работать, с походами на стадион уже стало похуже. А в 65-м, когда поступил в училище циркового и эстрадного искусства, на матчи ходить перестал. Лева Лещенко — динамовский болельщик, я тоже им вроде как был — но Левка до сих пор ходит на игры, а у меня как отрезало. Давно никуда не хожу, российский футбол много лет вообще не смотрю.

И вдруг дома у товарища, спартаковского болельщика, посмотрел игру за Суперкубок между «Спартаком» с «Зенитом». И с удивлением обнаружил, что «Спартак» просто хорошо играет! Реально хорошо! Просто не мог себе представить, что они в таком состоянии находятся. Правда, там полкоманды, человек шесть, легионеров — но неважно, какая разница? Другие иностранцы, до этих, при таких зарплатах ходили по полю.

«Спартак» (23 очка после 11 игр) занимает 3-е место в таблице чемпионата России.

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