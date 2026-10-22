Мусаев: «В РПЛ много футболистов, которые могли бы играть в Лиге чемпионов и быть там лидерами»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил уровень чемпионата России по футболу.

— В последнее время много разговоров об упадке уровня футбола в РПЛ. Что скажете об уровне чемпионата России сейчас?

— Наверное, это ваша задача — определять, повышается или понижается уровень чемпионата. Вчера Батраков играл и забил в Лиге чемпионов, Матвей также успешно выступает там. Они еще совсем недавно играли в РПЛ. Думаю, что у нас есть много футболистов, которые спокойно могли бы играть на уровне Лиги чемпионов и быть там лидерами. Мне кажется, уровень чемпионата России достаточно высокий.

21 октбря Батраков отметился голом на 44-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (4:2). Для него это второй гол в трех играх Лиги чемпионов за карьеру.

Кирилл Радченко

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