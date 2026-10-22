Хазанов: «Когда Льву Яшину ампутировали ногу, он сказал: «Теперь женщинам будет легче носить меня на руках»

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» вспомнил, как Лев Яшин отреагировал на ампутацию ноги.

— Я пришел к Яшину в больничную палату, по-моему, Института Вишневского после первой ампутации ноги, в 1984-м. У меня словно перед глазами эта палата, как я в нее вхожу... И меньше всего ожидал услышать то, что сказал Лева: «Ну что, теперь женщинам меня на руках легче будет носить». Он был человеком с большим чувством юмора и присутствием духа. Даже в такой ситуации. Совсем не помпезный, никаких голубых кровей, простой малый, от сохи. С этой кепкой, которую все время натягивал. У него совсем не было, как теперь выражаются, понтов. Он не уважал все наносное.

И все истории про него — живые, настоящие. В том числе и его промахи. Помню, как в 60-м был в Лужниках, «Динамо» играло с «Торпедо». Назначили штрафной в его ворота, Лева долго устанавливал стенку, мурыжил кепку руками. И пока он с ней крутился, Валя Иванов без разбега пнул пыром — и мяч влетел в сетку. Судья засчитал — а Валя, который с Левой дружил, приставил руки к носу и показал ему детский жест, как в «Буратино».

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории, удостоенным престижной награды «Золотой мяч». Всю свою взрослую клубную карьеру голкипер провел в одном коллективе — в московском «Динамо». Его выступления за «бело-голубых» продолжались с 1949 по 1970 год.

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