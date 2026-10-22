Хазанов: «Когда Льву Яшину ампутировали ногу, он сказал: «Теперь женщинам будет легче носить меня на руках»
Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» вспомнил, как Лев Яшин отреагировал на ампутацию ноги.
— Я пришел к Яшину в больничную палату, по-моему, Института Вишневского после первой ампутации ноги, в 1984-м. У меня словно перед глазами эта палата, как я в нее вхожу... И меньше всего ожидал услышать то, что сказал Лева: «Ну что, теперь женщинам меня на руках легче будет носить». Он был человеком с большим чувством юмора и присутствием духа. Даже в такой ситуации. Совсем не помпезный, никаких голубых кровей, простой малый, от сохи. С этой кепкой, которую все время натягивал. У него совсем не было, как теперь выражаются, понтов. Он не уважал все наносное.
И все истории про него — живые, настоящие. В том числе и его промахи. Помню, как в 60-м был в Лужниках, «Динамо» играло с «Торпедо». Назначили штрафной в его ворота, Лева долго устанавливал стенку, мурыжил кепку руками. И пока он с ней крутился, Валя Иванов без разбега пнул пыром — и мяч влетел в сетку. Судья засчитал — а Валя, который с Левой дружил, приставил руки к носу и показал ему детский жест, как в «Буратино».
Лев Яшин остается единственным вратарем в истории, удостоенным престижной награды «Золотой мяч». Всю свою взрослую клубную карьеру голкипер провел в одном коллективе — в московском «Динамо». Его выступления за «бело-голубых» продолжались с 1949 по 1970 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1