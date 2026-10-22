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Геннадий Хазанов: «Когда Льву Яшину ампутировали ногу, он сказал: «Теперь женщинам будет легче носить меня на руках»

Хазанов: «Когда Льву Яшину ампутировали ногу, он сказал: «Теперь женщинам будет легче носить меня на руках»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Знаменитый советский и российский артист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в интервью «СЭ» вспомнил, как Лев Яшин отреагировал на ампутацию ноги.

— Я пришел к Яшину в больничную палату, по-моему, Института Вишневского после первой ампутации ноги, в 1984-м. У меня словно перед глазами эта палата, как я в нее вхожу... И меньше всего ожидал услышать то, что сказал Лева: «Ну что, теперь женщинам меня на руках легче будет носить». Он был человеком с большим чувством юмора и присутствием духа. Даже в такой ситуации. Совсем не помпезный, никаких голубых кровей, простой малый, от сохи. С этой кепкой, которую все время натягивал. У него совсем не было, как теперь выражаются, понтов. Он не уважал все наносное.

И все истории про него — живые, настоящие. В том числе и его промахи. Помню, как в 60-м был в Лужниках, «Динамо» играло с «Торпедо». Назначили штрафной в его ворота, Лева долго устанавливал стенку, мурыжил кепку руками. И пока он с ней крутился, Валя Иванов без разбега пнул пыром — и мяч влетел в сетку. Судья засчитал — а Валя, который с Левой дружил, приставил руки к носу и показал ему детский жест, как в «Буратино».

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории, удостоенным престижной награды «Золотой мяч». Всю свою взрослую клубную карьеру голкипер провел в одном коллективе — в московском «Динамо». Его выступления за «бело-голубых» продолжались с 1949 по 1970 год.

Интервью Геннадия Хазанова о&nbsp;спорте и&nbsp;СССР.«Бесков пытался помочь, когда у меня были проблемы с КГБ». Интервью Геннадия Хазанова

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Лев Яшин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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