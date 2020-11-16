«Зенит»: есть ли жизнь без Дзюбы?

Как и кем петербуржцы могут заменить своего основного форварда, которому уже 32 года.

То самое видео не прошло для Артема Дзюбы даром. С одной стороны, в социальных сетях развернулась кампания в поддержку форварда «Зенита», а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выпустил его в старте на матч с «Краснодаром». С другой, от сборной России нападающего временно отстранили, а капитанской повязки в клубе все-таки лишили. И вот уже появились слухи, что сине-бело-голубые могут продать Артема в MLS или Катар — якобы с целью нормализации обстановки в команде.

Такой вариант, по данным «СЭ», не рассматривается — в Петербурге хотят, чтобы Дзюба отработал до конца свой контракт, который рассчитан на срок до лета 2022 года. И коллектив поддерживает Артема — вспомните хотя бы слова Магомеда Оздоева в перерыве встречи с «Краснодаром». Хавбек сказал партнерам: «Мы должны помогать».

Кстати, ту игру вытащил... Дзюба. У Артема победный мяч, предголевой пас на Кругового и семь выигранных верховых единоборств — традиционно лучший результат в команде.

Другое дело, что Дзюбе уже 32 года. И о замене думать приходится, ведь восстанавливаться с такими габаритами все сложнее. Может ли «Зенит» играть без своего лидера прямо сейчас?

Идеален под тактику Семака

Не будем вспоминать, как выглядел Дзюба до того, как петербуржцев возглавил Семак; обратимся к тем временам, когда «Зенит» стал гегемоном РПЛ. Этому способствовали два фактора:

1. Грамотная трансферная кампания: своевременно закрыли все проблемные позиции.

2. Простая, но эффективная на внутренней арене тактика. Какая? Длинные забросы от центральных защитников в начальной стадии атаки. Кроссы с флангов — в завершающей. Почему использовался именно такой вариант? Из-за наличия габаритного форварда, способного как зацепиться за мяч в глубине, так и продавить оппонентов в штрафной. Это Дзюба. Позже к нему добавился Сердар Азмун — как оказалось, идеальный партнер по нападению. К примеру, Артем выигрывает верх в глубине, делает скидку иранцу, а тот на скорости убегает к чужим воротам.

Посмотрим на статистику Дзюбы в «Зените» за последние три сезона (данные по РПЛ):

Статистика Дзюбы в «Зените» за последние три сезона. Фото «СЭ»

Сезон-2018/19: лучший по ассистам и с отрывом — по xGChain.

Сезон-2019/20: лучший бомбардир на пару с Азмуном и первое место по ассистам.

Сезон-2020/21: пока лидер по голам.

Время перемен?

Глядя на такие цифры, кто-то скажет: нет, без Дзюбы жизни в «Зените» не будет. В краткосрочной перспективе — может быть. В долгосрочной — петербуржцам все равно придется меняться. Это показывает и нынешняя ситуация в РПЛ, и выступление в Лиге чемпионов.

Во-первых, к однообразной тактике сине-бело-голубых приспособились. Недаром «Зенит» ищет креативных игроков. Сначала подписали Малкома, потом — Вендела.

Во-вторых, под еврокубки нужен более интенсивный прессинг, а еще — высокие скорости, раз уж даже «Брюгге» не давал петербуржцам спокойно выходить из обороны в атаку. Сможет ли возрастной Дзюба оказывать давление на протяжении всего матча, а еще — быстро убегать в контратаки? Вопрос.

Что делать «Зениту»? Не отчаиваться. И не обязательно делать ставку на нового габаритного форварда, «Дзюбу-2».

1. В составе петербуржцев и так много качественных атакующих игроков. Фланги — это скоростные дриблеры Малком и Андрей Мостовой. В нападении остается прыгучий Азмун, способный опускаться в глубину и выигрывать верх. Плюс Александр Ерохин с ростом 195 см, грамотным выбором позиции в штрафной и хорошей реализацией, 6 голов при 3,64 xG в РПЛ.

2. Можно наконец-то поменять схему и модель. Например, перейти на 4-2-3-1. Или вернуться к удачному варианту 4-4-2 (ромб), когда Малком исполнял роль «десятки». «Зенит» может быть вариативной командой. Хочется длинных забросов — зацепятся Азмун и Ерохин. Нужна игра накоротке — используйте комбинации с участием Малкома, Мостового и Вендела. Это касается и завершающей стадии атаки. Под кроссы — Азмун и Ерохин. Под более креативные действия — дриблинг Малкома и Мостового.

Итог

Понятно, что в будущем «Зениту» придется адаптироваться под новые условия. Однако даже болельщики сине-бело-голубых согласятся, что здесь и сейчас тактика у команды слишком простая.

Петербуржцам стоит научиться играть без Дзюбы. Стать более гибкими и интересными. Тогда и результаты придут. В том числе в Европе.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com