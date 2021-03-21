Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе молодых игроков команды, вызове в сборную Самошникова и Дюпина, а также о перспективах «Рубина».

«Не сомневаюсь, что Самошников через год-два будет основным игроком сборной»

— Дюпин и Самошников впервые вызваны в сборную. Черчесов регулярно приезжал на матчи «Рубина» на сборах. Были ли у вас какие-то консультации с ним?

— Нет, в сборной квалифицированный тренерский штаб, и специалисты сами могут все оценить. Они посмотрели наши игры и приняли такое решение. Дюпин и Самошников выглядят очень хорошо и справедливо получили приглашение. Мы за них очень рады. Их оценили по заслугам.

- Вас не удивил их вызов?

— Особо не удивил. Это подтверждает слова Станислава Саламовича, который говорил, что дорога в сборную открыта для всех футболистов. Черчесов снова подкрепил свои слова делом. Всё по справедливости.

- Самошников в прошлом году не попадал в состав «Рубина», сидел под Зуевым и Меркуловым, а сегодня это один из лучших левых защитников чемпионата. В чем секрет?

— Считаю, что это работа главного тренера и его штаба, а также самого Ильи. Все это достигнуто через тяжелую работу тренеров и Самошникова. Он четко выполняет требования, очень хорошо тренируется, растет. Илья конвертировал все свои качества, которые у него были, в серьезную и солидную игру. Но это и эффект того, что Слуцкий провел с ним колоссальную работу. А Самошников всегда был интересным футболистом, просто сейчас достиг определенной стабильности в игре.

- У него была тяжелая адаптация в команде, а сегодня играет как лидер.

— Он и личностно очень изменился. Стал более активным и сегодня действительно один из лидеров команды. И вызов в сборную — результат большой и тяжелой работы. Для многих футболистов его путь должен стать примером. Его вызвали не за то, что у него был какой-то талант, и он его эксплуатировал. Самоха очень много и усердно работает. Вот и результат.

- Какие у него перспективы в сборной? Сейчас есть Жирков и Кудряшов, но через год-два Самошников — игрок стартового состава?

— Сто процентов. Я в этом даже не сомневаюсь.

- Согласно данным Transfermarkt, его контракт истекает летом. Так ли это?

— Нет, его соглашение с клубом летом не истекает. Между игроком и «Рубином» изначально был подписан долгосрочный контракт.

Юрий Дюпин (слева) на тренировке сборной России. Фото instagram.com/teamrussia

«За свою тяжелую работу Дюпин заслужил вызов в сборную»

— Как вы отреагировали на вызов Дюпина?

— Считаю, что он тоже получил вызов в результате тяжелой работы. Юра — невероятно самокритичный футболист. Он очень много работает над пробелами, которые у него, как и у любого футболиста, есть. Они это очень много обсуждают с тренерами вратарей. За свою тяжелую работу Дюпин заслужил это приглашение.

- Макаров вызван в молодежку, хотя не затерялся бы в заявке первой сборной.

— У молодежной сборной сейчас три важнейшие игры. Но не хотел бы оценивать, где он нужнее, это дело тренеров. Макаров вызван в молодежную сборную по праву. У нас очень часто спрашивали про разных иностранных футболистов, про селекционные моменты, а Дениса как-то незаслуженно обходили вниманием, недооценивали. А я считаю, что это тоже одно из удачных подписаний клуба. Футболист к нам пришел, начал прогрессировать и добился того, чего добился.

Вообще я желаю удачи Михаилу Галактионову и буду очень переживать за молодежную сборную. За основную, разумеется, тоже буду болеть, но в молодежке очень хороший состав, и я лично переживаю за тренера. Надеюсь, все будет хорошо, буду болеть за ребят.

- У Макарова шесть победных голов за «Рубин», если он забивает, то в основном «трехочковые» мячи. В чем его секрет?

— Даже не знаю. Он наглый, злой и упертый футболист, который все время играет до самого конца. Денис не останавливается. Да, у него есть какие-то помарки, ошибки, но он забивает такие мячи, потому что постоянно находится в игре, всегда нацелен на ворота. Все его голы — плод работы, а не случайность.

- Какая у вас была реакция, когда он забил победный гол «Зениту»?

— Когда в концовке матча футболист, владеющий дриблингом, оказывается против двоих соперников, может возникнуть потенциально опасный момент. Я не ожидал, что Макар сотворит такой шедевр, но надеялся, что извлечет пользу из этого момента и создаст остроту.

Вообще, в начале атаки, когда Деспотович отдал ему передачу из своей штрафной, я не ожидал гола. Но мы верили, что можно добиться положительного результата.

- Костюков, которого вы брали в атаку, играет в роли центрального полузащитника и выглядит неплохо. За счет чего?

— Если на позиции опорника с «Зенитом» Михаил играл вынужденно и сыграл просто блестяще, то в роли 8-го номера мы его наигрывали на зимних сборах. Его качественная игра не стала для нас сюрпризом. Всегда считал, что Костюков — очень качественный футболист. У меня нет никакого удивления от его игры. Был бы больше удивлен, если бы он сыграл плохо. Это универсальный футболист, и он ничего не боится, играет уверенно.

К слову, игроки порой нервничают, что их используют не на привычной позиции. Но если ты хороший футболист, то на любой позиции сыграешь хорошо. Я бы обратил внимание и на Олега Шатова, который уже год выступает в несколько новой для себя роли и делает это потрясающе. Он перестроился под нашу систему игры. Это не всегда заметно для широкой публики, но Шатов очень полезен. Запас мастерства позволяет ему играть качественно даже в новых условиях. Костюков и Шатов подтверждают, что надо уметь играть на любой позиции.

Михаил Костюков. Фото ФК «Рубин»

«Задача — выиграть оставшиеся матчи. А дальше — что заслужим»

- Победы «Рубина» над «Спартаком» и «Зенитом» — главная сенсация весны.

— А почему сенсация? В первом круге у нас были неудачные матчи, но было много хороших по качеству игр, которые мы не смогли конвертировать в очки и голы. Например, встреча со «Спартаком», когда они ударили в створ ворот один раз, но забили два мяча. А мы создали много моментов, но не смогли отличиться.

Сейчас наша команда по-прежнему находится в стадии становления. Мы провели длинные сборы, ребята сыгрались. Напомню, что перед этим сезоном ни Деспотович, ни Шатов не проходили с нами подготовку. Не было ряда других игроков. Вообще выдался непростой отрезок после карантина, когда мы боролись за выживание.

Но сейчас рано о чем-то говорить. Мы выиграли только три игры (интервью записано до матча с «Химками». - Прим. «СЭ»). Нельзя расслабляться, впадать в эйфорию и давать слабину. Мы должны играть каждую новую игру с полной самоотдачей.

- Ментально команда стала другой после таких больших побед?

— У нас ментально такое состояние уже давно. Мы не выходили против «Спартака» и «Зенита» командой, которая чувствует себя слабее. Это принципиально важная вещь. Мы со «Спартаком» в первом круге доказали в первую очередь самим себе, что можем с ними играть на равных и обыгрывать. Но не получилось с точки зрения результата.

А после паузы мы не выходили на эти матчи с дрожащими ногами. Понимали, что это гранды нашего футбола, но и мы не лаптем щи хлебаем. Мы не оцениваем себя как аутсайдера, который внезапно взял очки. Мы можем играть в хороший футбол и доказали это.

- «Рубину» удаются игры с топ-клубами, но против закрытых команд-середняков тяжелее.

— У нас очень плотная и жесткая лига. Напомню, что тот же «Тамбов» до всех сложностей очень мало пропускал и создавал проблемы многим командам. Вопрос не в том, что у «Рубина» проблемы с середняками, а в том, что в России нет слабых команд и тяжело вскрывать эшелонированную оборону. Все умеют грамотно защищаться, везде работают хорошие тренеры.

Что мне понравилось в матче с «Уфой», мы смогли не только переигрывать соперника, но и перебороть его. Хотя с этим порой бывают проблемы. У нас нет недооценки соперника, просто такие команды навязывают игру, в которой мы не всегда можем в должной мере себя проявить. Это говорит о хорошем уровне соперников.

- «Рубин» в трех очках от зоны еврокубков. Какие задачи в клубе на остаток сезона?

— Задача — выиграть все оставшиеся матчи. А дальше — что заслужим, то и получим.