Берлускони мечтал о лучшем клубе мира. Как он создал великий «Милан»

Ставка на Сакки, споры с тренерами и пять Кубков чемпионов.

Летом 1986 года болельщиков «Милана» пригласили на «Арену Чивика» и предложили посмотреть в небо. Под «Полет валькирий» Вагнера к стадиону подлетели вертолеты, из которых вышли футболисты и тренеры. Новый хозяин клуба Сильвио Берлускони превратил презентацию команды в голливудское шоу. Владелец телевизионной империи хорошо понимал, как захватить внимание публики. Оставалось добиться того, чтобы выступления на поле соответствовали этому размаху.

Сегодня Берлускони исполнилось бы 90 лет. За 31 год его владения «Милан» выиграл 29 трофеев. Восемь раз стал чемпионом Италии, пять раз победил в Кубке и Лиге чемпионов. За это время сменилось несколько поколений футболистов, было принято множество спорных, но почти всегда смелых решений. Неизменной оставалась невероятная уверенность Сильвио в себе. Хотя нередко она и вредила.

Фото Global Look Press

Спасение великого клуба

«Милан» уже был великим клубом к приходу Берлускони. К середине 1980-х у красно-черных было 10 скудетто и две победы в Кубке чемпионов. Но последние годы выдались мрачными. В 1980-м команду отправили в Серию В после скандала с договорными матчами. Она вернулась и в 1982-м вылетела снова, теперь уже по спортивному принципу.

К моменту покупки «Милан» играл в высшем дивизионе, однако оставался в тяжелом финансовом положении. Предыдущий владелец Джузеппе Фарина оставил клуб с долгами, а футболисты сталкивались с задержками зарплаты. Команда нуждалась в спасении.

20 февраля 1986 года «Милан» перешел под контроль Берлускони. Новый хозяин занялся переустройством клуба. К работе подключились Адриано Галлиани и Ариедо Брайда, которые на долгие годы стали ключевыми фигурами в управлении и комплектовании состава.

Началась модернизация базы «Миланелло», развивался клубный маркетинг. Берлускони перенес в футбол опыт управления медийным бизнесом, где внимание зрителя, имидж и популярность имели огромное значение. Теперь они стали приоритетами и для «Милана».

Амбиции Берлускони соответствовали его уверенности в себе. Уже летом 1987 года он заявил, что «Милан» должен стать лучшей командой в мире. После двух недавних вылетов из Серии А это звучало вызывающе. Однако Сильвио искренне верил в такую возможность и был готов вкладываться ради достижения цели.

Фото Global Look Press

С тавка на Сакки

В сентябре 1986 года «Милан» уступил «Парме» в Кубке Италии со счетом 0:1. В феврале 1987-го команды вновь встретились в том же турнире, и красно-черные снова проиграли дома с таким результатом.

«Парма» тогда выступала в Серии В, а тренировал ее Арриго Сакки. Берлускони впечатлило, насколько смело и организованно команда из второго дивизиона играла против его клуба. Летом 1987-го он пригласил Сакки возглавить «Милан».

У Арриго на тот момент не было громкого имени в итальянском футболе. Как игрок он не достиг высот, а как тренер еще не работал главным в Серии А. Его назначение было рискованным, но в этом и заключалась фишка Берлускони. Ему хватало смелости делать то, что он считал нужным.

Идеи и подход Сакки были непривычны для большинства футболистов. Арриго учил команду двигаться синхронно, сокращать расстояния между линиями, встречать соперника высоко и коллективно включаться в прессинг. Порой на тренировках он убирал мяч и заставлял подопечных отрабатывать перемещения, ориентируясь на расположение партнеров.

Работать приходилось всем, даже самым талантливым и звездным. Поначалу это вызывало много вопросов, да и результаты не впечатляли. Другой владелец уже мог бы уволить Сакки, но Берлускони продолжал верить в тренера. По воспоминаниям Арриго в интервью La Gazzetta dello Sport, Сильвио дал футболистам понять, что наставник останется и на следующий сезон, а их будущее в клубе зависит от готовности принять его требования.

Летом 1987-го в «Милан» приехали Руд Гуллит и Марко ван Бастен. Через год к ним присоединился Франк Райкард. Голландская тройка стала символом новой эпохи, но нельзя забывать и об итальянской основе той команды. Франко Барези, Мауро Тассотти и юный Паоло Мальдини играли за клуб еще до прихода Берлускони.

Фото ФК «Милан»

Сакки балансировал Берлускони

Берлускони могло занести в увлечении каким-нибудь футболистом, но Сакки требовал игроков, которые соответствовали его идеям. Показательна история с Клаудио Борги. Сильвио очень нравился аргентинский атакующий полузащитник, однако тренер решил, что тот не подходит его футболу. Как рассказывал Арриго в том же интервью, с помощью Галлиани ему удалось убедить владельца сделать выбор в пользу Райкарда. Того самого, кто затем забьет победный мяч в финале Кубка чемпионов 1990 года.

Споры возникали и вокруг Карло Анчелотти. Берлускони тревожило состояние его колена после травм. «Я бы беспокоился, если бы проблемы были у него в голове», — вспоминал свой ответ Сакки. Тренер пообещал выиграть скудетто, если клуб купит Карло. Владелец согласился.

Берлускони и Сакки отлично дополняли друг друга. Сильвио хотел видеть на поле ярких футболистов, Арриго добивался тактической стройности. Наставнику удавалось фильтровать хотелки владельца и переубеждать его, когда нужно. А итальянский бизнесмен умел прислушиваться.

Обещание, данное при покупке Анчелотти, сбылось сразу. Весной 1988-го «Милан» обошел «Наполи» Диего Марадоны и стал чемпионом Италии. Еще через год команда добралась до европейской вершины, разгромив «Реал» со счетом 5:0 в ответном полуфинале, а затем «Стяуа» (4:0) в финале. В 1990-м трофей удалось защитить.

Для Берлускони разыгрывался сценарий мечты. Всего за несколько лет он добрался до вершины и выполнил поставленные задачи. В 1988 и 1989 годах футболисты клуба занимали все три первых места в голосовании за «Золотой мяч». Сначала на пьедестале оказались ван Бастен, Гуллит и Райкард, затем компанию Марко и Франку составил Барези. Это показывало, насколько тогда «Милан» доминировал в Европе.

Марсель Десайи и Анджело Карбоне. Фото Global Look Press

Прагматизм Капелло

В 1991 году Сакки покинул «Милан», и перед Берлускони встал вопрос, как сохранить успех. Он вновь доверился специалисту, которому еще предстояло сделать себе имя, — Фабио Капелло. Итальянец хорошо знал клуб, играл за него, работал с молодежью и уже недолго возглавлял основную команду в 1987-м. Теперь ему предстояло полноценно сменить Арриго.

Капелло воспользовался наследством Сакки, но постепенно придал «Милану» другой стиль. При нем команда стала куда прагматичнее. Футболисты умели терпеть, а победы со счетом 1:0 никого не смущали. В сезоне-1993/94 для чемпионства хватило 36 голов в 34 турах. Пропущенных было всего 15. Берлускони любил более яркий футбол, но результаты говорили сами за себя.

Пятилетний отрезок при Капелло был великим. Четыре скудетто, три подряд финала Лиги чемпионов и серия из 58 матчей без поражений в чемпионате, начавшаяся еще при Сакки.

Самым ярким событием того периода стал финал Лиги чемпионов с «Барселоной» Йохана Кройфа в мае 1994 года. «Милан» оформил исторический разгром со счетом 4:0. При этом тогда из-за дисквалификаций не сыграли Барези и Алессандро Костакурта. Потеряв двух ведущих центральных защитников, итальянцы выдали один из лучших матчей в истории клуба. На поле тогда выходили Пануччи, Альбертини, Десайи, Донадони, Савичевич, Бобан, Массаро...

Фото Global Look Press

Анчелотти и споры о двух нападающих

Третий великий «Милан» построил Анчелотти, тот самый, за чье колено когда-то переживал Берлускони. В 2001 году Карло вернулся в клуб главным тренером. Он выиграл Лигу чемпионов в 2003-м и 2007-м, а между этими победами был еще исторический финал в Стамбуле.

К тому времени состав давно обновился. Игра строилась вокруг Андреа Пирло, рядом без мяча за всех отрабатывал Дженнаро Гаттузо, а в атаке в разные годы блистали Андрей Шевченко, Филиппо Индзаги и Кака. На поле продолжал выходить Мальдини, связывавший все великие команды эпохи Берлускони.

Сильвио и Галлиани раз за разом доказывали, что способны собирать состав для борьбы за Лигу чемпионов. Построить одну великую команду — это классно. Но три за два десятилетия — уже показатель высочайшего мастерства.

Многолетний успех укрепил уверенность Берлускони в том, что он прекрасно разбирается в футболе. Владелец охотно обсуждал с тренерами тактику и публично делился соображениями. В феврале 2004 года «Милан» уступал «Интеру» 0:2, но после перерыва перевернул дерби и выиграл 3:2. Одним из ключевых решений стал выход Йона-Даля Томассона в помощь Шевченко. Именно датчанин забил первый ответный мяч.

Берлускони увидел в этой встрече подтверждение идеи, что «Милан» должен всегда играть в два нападающих. Как сообщало агентство ANSA, Сильвио публично заявил, что письменно изложит это требование и обяжет выполнять его любого будущего тренера команды. Вот так владелец пытался учить тактике Карло, который к тому моменту уже выиграл Лигу чемпионов.

Анчелотти отвечал в привычном стиле — спокойно и дипломатично. Он объяснял, что у президента есть право высказывать мнение, но продолжал действовать так, как считал нужным. Например, в финале ЛЧ сезона-2006/07 «Милан» вышел с одним чистым нападающим, Индзаги. Тот оформил дубль и принес клубу очередной титул.

Да, Берлускони был эксцентричен, настаивал на собственных идеях и хотел участвовать в жизни команды. Но ему хватало ума не превращаться в слепого диктатора. При всей тяге к вмешательству он оставлял тренерам свободу и умел прислушиваться к чужим аргументам.

Фото Global Look Press

Болезненный конец эпохи

К началу 2010-х итальянский футбол уже и близко не обладал тем статусом и финансовым превосходством, что в 1990-е и нулевые. Постепенно сдавал позиции и «Милан».

Особенно показательной стала продажа Златана Ибрагимовича и Тиагу Силвы в «ПСЖ» летом 2012 года. По сообщению La Gazzetta dello Sport, Берлускони объяснял, что сделка позволит сэкономить 150 миллионов евро за два года с учетом расходов на зарплаты. Болельщики восприняли это болезненно. Клуб, десятилетиями приглашавший лучших игроков мира, теперь расставался с лидерами ради экономии.

Последнее скудетто при Берлускони было выиграно в 2011 году. Сильвио так и не смог вернуть «Милан» на прежний уровень, да и ресурсов для этого было уже меньше. Футбол стремительно менялся, а модель, построенная вокруг денег и влияния телевизионного магната, больше не обеспечивала клубу превосходства.

В 2017-м «Милан» продали китайским инвесторам. Последним трофеем при Берлускони стал Суперкубок Италии 2016 года. Финал его эпохи получился затянутым и болезненным, но этот период ни в коем случае не должен заслонять величие, которое Сильвио подарил клубу.

При нем команда преобразилась за считаные годы. Еще недавно выступавший в Серии В «Милан» поставил завоевание трофеев на поток. Самая модная команда Европы, идеально соответствовавшая городу с его бутиками и роскошной жизнью. Италия была центром мирового футбола на рубеже веков. И если выбирать конкретную точку, то нередко она находилась именно в столице Ломбардии. Это наследие, которое останется навсегда.