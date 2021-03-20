Перемены в ЦСКА назрели. Но чем Олич лучше Березуцкого?

Виктор Гончаренко может покинуть армейский клуб уже в начале будущей недели.

В ЦСКА все идет к смене тренера. И дело даже не столько в результатах. В конце концов, по набранным очкам красно-синие делят третье место с «Локо» и «Сочи» в РПЛ, продолжают выступление в кубковом турнире. Вопрос в отсутствии куража и драйва у футболистов. Они действуют как-то машинально: надо быстро бегать, стараться, жестко ставить ноги, обводить — мы это и делаем. Но нет огня в глазах. Не чувствуется связующей нити между командой и главным тренером.

А скандальные расставания с помощниками — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко — только усугубили ситуацию. Футбольный мир в целом убежден, что в команде эти решения не одобрили.

По данным «СЭ», после трех поражений в четырех последних матчах шансы на отставку Гончаренко в ближайшие дни весьма велики. В следующий вторник может быть объявлено, что сменщиком белорусского специалиста станет Ивица Олич.

Перемены действительно назрели. А Олич — любимец армейских болельщиков. В составе ПФК он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА, наколотил за три года под полсотни голов.

Вот только встает вопрос: а чем Ивица лучше, скажем, Василия Березуцкого, который знает нынешнюю команду изнутри? Разве что в «Баварии» играл, да был помощником не в «Витессе», а в сборной Хорватии, ставшей второй на ЧМ-2018.

Но ключевое слово здесь — помощник. Опыта самостоятельной работы главным тренером нет ни у 41-летнего хорвата, ни у 38-летнего россиянина. А какие они в действительности специалисты — можно узнать только опытным путем.

Пока о сильных и слабых сторонах Олича-тренера не знают даже эксперты по балканскому рынку, с которыми я проконсультировался. Они в один голос расхваливали Марко Николича прошлой весной, уверяя, что он точно не дрогнет под давлением трибун, а также не станет мягкой игрушкой в руках Василия Кикнадзе, как предрекали многие российские эксперты на контрасте с ершистым Семиным. И серб подтверждает эти слова.

А вот Ивица для всех — кот в мешке. И это понятно — об ассистенте всегда трудно судить, поскольку ключевые решения в любом случае за главным. Единственная полученная информация: Олич действительно важная фигура в штабе Златко Далича. У того есть и другие помощники, но именно Ивица — правая рука. Чувствуется, что не просто отбывает номер в сборной, а довольно активен в тренировочном процессе, проявляет амбиции стать главным.

Олич, впрочем, их не скрывает.

«У меня было очень много успехов в России. Когда я выступал за ЦСКА, мы выигрывали практически все турниры, в которых принимали участие. Это было для меня отличное время. Потом я начал работать как тренер и сразу выиграл серебряные медали чемпионата мира, который проходил в России, — это для меня удачная земля. Поэтому, если поступят предложения, я готов. Уверен, что вновь добьюсь здесь успеха», — говорил он в интервью «Известиям» летом 2019 года.

Что ж, вера в собственные силы — дело хорошее. Ивицу, как и Элвера Рахимича, которого Олич, по моим данным, очень хочет видеть своим ассистентом, тепло примут трибуны. Но что в итоге получится у хорвата, если ему доверят возглавить ЦСКА, сейчас уверенно не предскажет никто. Слишком мало вводных данных.