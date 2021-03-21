Юрий Батуренко сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера «Ротора».

Обозреватель «СЭ» позвонил Юрию Семину, под руководством которого Юрий Батуренко играл в «Памире» и «Локомотиве», а затем работал в тренерском штабе «Локо», «Габалы», «Мордовии», «Анжи» и снова «Локомотива», с которым они в 2018 году стали чемпионами России. Кто еще может лучше рассказать о новом главном тренере «Ротора», если не Юрий Палыч?

От «Габалы» и «Мордовии» до «Локомотива» он всегда был моим первым помощником

— Распространено мнение, что назначение Юрия Батуренко — это подготовка к назначению Семина, если «Ротор» сохранит место в РПЛ. Что скажете по этому поводу? — вопрос Семину.

— Ничего нельзя исключать, но сейчас это неактуально. Да и если Батуренко сохранит место в премьер-лиге, то зачем туда приходить Семину? Значит, он хорошо работает! У него сейчас сложнейшая задача, экстремальная. Если в таких обстоятельствах он сохранит команде прописку в РПЛ, значит, он великолепный тренер, и его ни в коем случае нельзя будет менять.

Могу сказать о нем только хорошее. И это правильное решение руководителей «Ротора», что выбрали именно его. Во-первых, Батуренко очень хладнокровен во всех ситуациях. Где бы я с ним ни работал, всегда учитывал его мнение, поскольку он очень разумно подходил ко всем стрессовым ситуациям. Может, поэтому его «Ротор» и пригласил.

Во-вторых, что очень важно, он из плеяды очень работоспособных людей. Они все играли в «Памире»: Игорь Черевченко, Рашид Рахимов, Батуренко, и все они хорошо работают тренерами, каждый в своей ситуации. Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один. Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе.

Батуренко — из той же когорты. Я с ним работал в «Мордовии», которая, наверное, по составу была не сильнее нынешнего «Ротора». Но в Саранске мы заняли восьмое место в премьер-лиге, и роль Батуренко в этом была огромной.

Он всегда и везде был моим первым помощником. Такая же ситуация была в «Габале» и «Локомотиве». По всем самым сложным вопросам я всегда обязательно советовался с ним. В перерыве, когда я шел в раздевалку, а у меня было сомнение по какому-то решению, на два-три слова всегда обращался к нему: «Как ты думаешь — то или другое?». Потом мог принять его мнение, а мог и не принять — но к нему обращался непременно.

— Можете вспомнить историю, когда он в перерыве навел вас на мысль, которая в итоге сработала?

— Когда в 2018 году «Локомотив» стал чемпионом, золотой матч играли дома с «Зенитом». И Батуренко в перерыве мне сказал, что нужен Эдер, и объяснил, почему. Но я его выпустил не сразу, а позже. Считаю Юрия достаточно серьезным стратегом.

— Просматривается такой алгоритм: руководители «Ротора» приглашали вас, но вы сами не захотели идти, а порекомендовали присмотреться к Батуренко. Такое было?

— Первого не было, а информацию о Батуренко я им давал. За ней они обращались.

— Стало ли для вас сюрпризом увольнение из «Ротора» Александра Хацкевича?

— Стало. Он хороший тренер и прекрасный человек. Но бывают такие ситуации, когда тренеру после ряда неудач приходится уходить.

Сентябрь 2016 года. Тренерский штаб «Локомотива»: Юрий Батуренко — справа. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У нас часто были разные позиции, и потом я приходил к мнению, что Батуренко был прав

— Вы работали с Батуренко-игроком еще в «Памире». Каким он был тогда?

— Работоспособным. Он и в «Локомотиве» был таким. Самый важный момент: он всегда был очень честным по отношению к футболу и игрокам. В сложных ситуациях, которые складывались в клубе, в моменты сложных взаимоотношений главного тренера, в частности, меня, с тем или иным игроком он всегда был на стороне футбола и делал все для оптимального выхода.

Батуренко — отнюдь не из тех ассистентов, которые всегда говорят «да», чтобы угодить главному тренеру. У нас часто были разные мнения на ту или иную ситуацию, но, анализируя потом какие-то вещи, я часто приходил к выводу, что он был прав. Потому что он более хладнокровен, чем я.

— Некоторые опасаются того, что в свои 56 он никогда не был главным тренером.

— А разве не было бы опасений, если бы в такую сложную ситуацию пришел человек с большим опытом работы главным тренером? Батуренко, даже работая помощником, всегда оставался независимым человеком в своих суждениях и ответах на вопросы, которые я задавал. Эта независимость его и отличает. Кроме того, Батуренко очень сильный тактик и аналитик. Кстати говоря, моя большая аналитическая статья в «СЭ» по итогам Лиги чемпионов в конце позапрошлого года — это изначально его идея.

56 лет, не был главным тренером... А Флику — тоже 56, и он последние 14 лет до Мюнхена тоже не работал главным тренером. Но потом пришел в «Баварию» и выиграл с ней все, что можно, включая Лигу чемпионов. Понятно, что это совсем разные страны и ситуации. Но речь о том, что нельзя вешать ярлыки. Дело не в возрасте и не в послужном списке человека, а в его профессиональных качествах и самостоятельности мышления.

— В 1992 году вы вернулись в «Локомотив» из Новой Зеландии и взяли полузащитника Батуренко из Душанбе. Тогда в Таджикистане полыхало. Можете вспомнить, как все это было?

— Ситуация в Таджикистане, на его родине, была очень сложная. Практически все футболисты в тот период стремились поменять место жительства, хотели нормально работать и жить. Но Батуренко перешел в «Локомотив» потому, что он был нам профессионально нужен. Он получил приглашение как качественный игрок, который мог усилить команду. И он усилил. Провел много хороших матчей, принес большую пользу. Он играл и опорного полузащитника, и флангового, был разносторонним футболистом.

— Постоянно он работал вашим помощником, начиная с «Габалы». А поездил с вами всюду — Азербайджан, Мордовия, Дагестан...

— Батуренко мне всегда очень сильно помогал своим характером, уверенностью, хладнокровием. Наверное, поэтому он со мной и работал на протяжении всего этого времени.

Ему можно было сказать: «Юра, поехали туда-то». Хотя, может быть, ему что-то было не совсем комфортно, но он человек команды. Кроме того, думаю, он по-прежнему ценит то, что жизнь подарила ему возможность переехать из Душанбе в Россию. Он здесь живет, ему все нравится. Факт, что на любое приглашение он никогда не отказывал. Всегда говорил: «Да, вперед, поедем работать».

Сейчас он едет работать в Волгоград, и это футбольный город, в котором на стадион ходит громадное количество людей. Город, который после чемпионата мира имеет потрясающий стадион, а также внимание руководителей региона. Поэтому на Юрии лежит большая ответственность — возродить футбол в Волгограде.

Мы прекрасно помним, что «Ротор» проходил в еврокубках «Манчестер Юнайтед», становился вторым и третьим в чемпионате... Будем болеть. Удачи и команде, и Батуренко! И хочется, чтобы болельщики Волгограда поддержали этого очень достойного тренера и человека.