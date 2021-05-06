«Кто бросит перчатку «Зениту»? Да никто!» Бышовец комплиментарно о Семаке, иронично о Тедеско и жестко о Дзюбе

Бывший главный тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец — о чемпионстве «Зенита», тренерском поиске Тедеско, философии Николича, Стрельцове и Кокорине.

Анатолий Бышовец. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит», перчатка, хронические проблемы

— Чемпионство «Зенита» меня не удивило. Я был к этому готов. У питерского клуба достаточно преимуществ. Уровень игроков, их опыт. У «Зенита» есть иммунитет, который переходит в приоритет. Наверное, питерцев минует и чаша двойных стандартов, которую мы наблюдаем во многих матчах нашего чемпионата. Имею в виду тему судейства...

Вспоминаю, как я когда-то с Валентином Ивановым смотрел матч на стадионе «Торпедо». В той игре уровень одной из команд был гораздо выше. Иванов мне заметил: «Ну с таким составом грех не победить». А я ответил: «Этими исполнителями еще нужно грамотно управлять». Так что я хочу отдать должное Сергею Семаку. Он на протяжении трех лет выдержал серьезное испытание.

Почему «Зенит» неудачно выступает в еврокубках? Так все наши клубы там провалились. Эта тенденция, которая, к сожалению, носит хронический характер. Мы по своему уровню и образованию тренеров и футболистов объективно уступаем соперникам в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Здесь нужно обратиться к нашему календарю. Ведь в российском футболе нет соревновательного круглогодичного периода. Зато есть два отпуска и три подготовительных отрезка. Мы же видим, как в АПЛ команды могут проводить по три матча за неделю, показывая качественный футбол и перенося серьезные нагрузки. Конечно, на их фоне мы будем испытывать проблемы...

Разговоры о доминировании «Зенита» в России? Кто бросит ему перчатку? Думаю, никто. Перчатка не долетает, потому что этих перчаток просто нет. По своим возможностям, условиям «Зенит», безусловно, стоит особняком.

Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Николич

Меня не столько порадовало чемпионство питерцев, сколько огорчила игра нашей молодежки на чемпионате Европы. Вот тут и надо искать корень проблем российского футбола. Такой у нас резерв. Мы переоценили возможности наших перспективных ребят.

Нравится ли мне работа Николича в «Локомотиве»? Видна его идея, философия. Сплав молодежи и опыта. Отсюда и его победная серия. Но все закончилось в матче с «Зенитом». Железнодорожники оказались не готовы к тому, что хозяева выйдут на игру, как на войну. Впервые за долгое время подопечные Николича столкнулись с такой жесткостью. И в этой ситуации у «Локо» не нашлось лидера, который смог бы все перевернуть с ног на голову. Имею в виду, прежде всего, Крыховяка.

И ведь это не первое такое болезненное поражение «Локомотива» в нынешнем сезоне. Вспомните матчи с «Динамо» (1:5) и «Краснодаром» (0:5). Можно говорить о проблеме, связанной болезнью роста. Молодые игроки «Локомотива» просто не ожидали, что против них будут действовать так жестко и грубо. Болезнь роста, кстати, коснулась и «Динамо», где Шварц сделал ставку на перспективных игроков.

Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тедеско

Как я оцениваю работу Тедеско в «Спартаке»? Беда нашего чемпионата заключается в том, что многие команды бросаются в крайности. Понятно, что Тедеско переживает, ищет какие-то ходы. Но его эксперименты лишают «Спартак» последовательности, систематичности. Отсюда мы получаем матчи, которые оставляют неоднозначное впечатление. Возьмите даже последнюю игру в Туле.

Планы и мысли Тедеско нередко переходили в домыслы и вымыслы. Не соответствовали сопернику. Этим, кстати, грешил и «Краснодар». Я не увидел какой-то философии и не до конца понял, чего хочет наставник «Спартака». Какая-то спонтанность... Не могу сказать, что это однозначно плохо. Тренера и отличает то, что он все время ищет, пытается улучшить. Только вот поиск не может превращаться в постоянный эксперимент.

Полная противоположность Тедеско — Шварц. У него есть определенная линия, тактическое кредо. Ставка на молодежь в целом себя оправдывает. Но для достижения результата нужно быть готовым к тому, что у такой команды могут быть перепады. Талантливым футболистам свойственна нестабильность. Даже имея численное преимущество «Динамо» уступило «Рубину». Значит, пока еще нет закрепленных навыков, не достает опыта.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стрельцов, Дзюба и Кокорин

Завершая тему тренеров, хочется еще раз поздравить Семака и пожелать ему не останавливаться на достигнутом. Он принял команду в очень сложное время после Манчини. Ему досталась целая группа футболистов из Аргентины. Но он справился! Сегодня он заслуживает похвалы, но хочется, чтобы и дальше рос. Тем более лично для меня «Зенит» — приятное воспоминание. Мы боролись за золото, а потом та команда победила в Кубке России.

Изменил ли я свое отношение к Дзюбе после его игры на финише чемпионата? Но даже в последнем матче с «Локо» надо говорить не о величии нападающего, а об уровне сопротивления. Забивать в пустые ворота, оставленные Гильерме...

Я с трудом себе представляю, чтобы в моих командах произошло нечто подобное, что случилось не так давно с нападающим «Зенита». Я сейчас говорю о нравственности, экологической чистоте. Это и общение без мата, и приобщение к вере, к образованию. Я не помню, чтобы у меня футболисты нарушали режим. Дзюба — человек популярный, известный. И какой пример он подал? Вещи для меня просто дикие! Я такое не прощаю.

Я два года прожил в одном номере с Эдуардом Стрельцовым. Его внутренний мир, понимание произошедшего с ним разительно отличались от взглядов Кокорина и Мамаева. Я сейчас даже говорю не о том, что они втроем или вчетвером били человека, а о том, что они не признали своей вины... А вот Стрельцов воспринял ту ситуацию как заслуженную кару. У него не было обиды, зато было величие!