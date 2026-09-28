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Головин признался, что вел переговоры со Спартаком и Зенитом

Головин: «Были контакты со «Спартаком» и «Зенитом», но ничего конкретного не получилось»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о переговорах о возможном переходе со «Спартаком» и «Зенитом»

В летнее трансферное окно сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Зените», но в итоге сделка не состоялась, а Головин остался в «Монако».

— Контакты были и со «Спартаком», и с «Зенитом», но ничего конкретного не получилось, — цитирует Головина «РБ Спорт». — То, что писали, отчасти правда, но до конкретики ничего не дошло.

— Почему?

— «Монако» не устраивала сумма. И в любом случае нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся. Конкретно этим летом все происходило под конец российского трансферного окна. После какой-то конкретики оставалось, грубо говоря, два-три дня, а я еще не был на 100 процентов уверен, что нужно ехать. Решил, что пока нет смысла. Посмотрим, что будет дальше.

Головин с лета 2018 года выступает за «Монако». В этом сезоне россиянин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Футболист является воспитанником ЦСКА.

Российский полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин против защитника &laquo;ПСЖ&raquo; Ашрафа Хакими.«Деньги деньгами, но он футбольный наркоман». Агент Головина рассказал о переговорах с «Зенитом» и «Спартаком»

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Источник: «РБ Спорт»
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Александр Головин
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ФК Зенит
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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