Головин: «Были контакты со «Спартаком» и «Зенитом», но ничего конкретного не получилось»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о переговорах о возможном переходе со «Спартаком» и «Зенитом»

В летнее трансферное окно сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Зените», но в итоге сделка не состоялась, а Головин остался в «Монако».

— Контакты были и со «Спартаком», и с «Зенитом», но ничего конкретного не получилось, — цитирует Головина «РБ Спорт». — То, что писали, отчасти правда, но до конкретики ничего не дошло.

— Почему?

— «Монако» не устраивала сумма. И в любом случае нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся. Конкретно этим летом все происходило под конец российского трансферного окна. После какой-то конкретики оставалось, грубо говоря, два-три дня, а я еще не был на 100 процентов уверен, что нужно ехать. Решил, что пока нет смысла. Посмотрим, что будет дальше.

Головин с лета 2018 года выступает за «Монако». В этом сезоне россиянин провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Футболист является воспитанником ЦСКА.

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