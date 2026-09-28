В «Факеле» оценили попадание Бардачева в топ-10 лучших центральных защитников: «Достоин играть в Европе»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание Матвея Бардачева в десятку лучших центральных защитников до 22 лет на данный момент по мнению Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). 20-летний футболист занял девятое место.

«Заслуженно. Приятно. Я еще пару лет назад сказал, что надо обратить на него внимание. Рад поработать с этим футболистом. Если Матвей не сбавит к себе требования, то у него будет большое будущее. По потенциалу он может играть в Европе. По своим качествам он достоин этого. Главное — не взлететь ментально. Но мы с ним проговорим этот момент и поможем», — сказал Пименов «СЭ».

Первым в рейтинге стал защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Также в тройку лучших вошли Жереми Жаке («Ливерпуль») и Дин Хейсен («Реал»).

Бардачев в июле был арендован «Факелом» у петербургского «Зенита» до конца сезона. В нынешнем сезоне защитник сыграл в девяти матчах за «Факел» во всех турнирах, не отметился результативными действиями.

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