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В Факеле назвали заслуженным попадание Бардачева в топ-10 лучших центральных защитников мира по версии CIES

В «Факеле» оценили попадание Бардачева в топ-10 лучших центральных защитников: «Достоин играть в Европе»

Дарик Агаларов
корреспондент

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание Матвея Бардачева в десятку лучших центральных защитников до 22 лет на данный момент по мнению Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). 20-летний футболист занял девятое место.

«Заслуженно. Приятно. Я еще пару лет назад сказал, что надо обратить на него внимание. Рад поработать с этим футболистом. Если Матвей не сбавит к себе требования, то у него будет большое будущее. По потенциалу он может играть в Европе. По своим качествам он достоин этого. Главное — не взлететь ментально. Но мы с ним проговорим этот момент и поможем», — сказал Пименов «СЭ».

Первым в рейтинге стал защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Также в тройку лучших вошли Жереми Жаке («Ливерпуль») и Дин Хейсен («Реал»).

Бардачев в июле был арендован «Факелом» у петербургского «Зенита» до конца сезона. В нынешнем сезоне защитник сыграл в девяти матчах за «Факел» во всех турнирах, не отметился результативными действиями.

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Руслан Пименов
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Матвей Бардачев
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«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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