В ЦСКА заявили, что защитник Аззи вернется к тренировкам в общей группе через два дня

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник команды Мохамед Аззи вернется к тренировкам в общей группе.

«Аззи через два дня будет тренироваться в общей группе», — цитирует Безуглова РИА «Новости».

24-летний футболист получил ушиб мышцы передней группы бедра в товарищеском матче с «Пари НН», который завершился поражением ЦСКА со счетом 1:3.

Аззи перешел в ЦСКА из махачкалинского «Динамо» в сентябре. За армейцев алжирец провел три официальных матча, не отметившись результативными действиями.

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