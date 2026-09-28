Защитник «Краснодара» Оласа отметил рост уровня футбола в России: «С каждым днем все выше и выше»

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа в разговоре с «СЭ» высказался об уровне российского футбола.

«Когда я только приехал в Россию, то увидел высокий уровень футбола здесь. И с каждым днем уровень футбола тут становится все выше и выше. Но самое важное для меня, что мы, как команда, демонстрируем эффективный уровень игры — добиваемся определенных результатов», — сказал Оласа «СЭ».

Оласа выступает за кубанский клуб с 2023 года.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.

(Радченко Кирилл)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.