«Зенит» проведет контрольный матч против БАТЭ

«Зенит» проведет товарищеский матч с БАТЭ во время паузы в чемпионате России, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча состоится 4 октября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

БАТЭ 15 раз становился чемпионом Белоруссии, 6 раз выигрывал Кубок страны и 8 раз — Суперкубок.

«Зенит» является 11-кратным чемпионом России. Петербургский клуб также 5 раз выигрывал Кубок России и 10 раз — Суперкубок страны.

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