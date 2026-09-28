Источник: игрок «Спартака» Литвинов вернулся в общую группу после травмы

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов приступил к тренировкам в общей группе после повреждения, сообщает Metaratings.

25-летний хавбек получил повреждение в матче против «Зенита» (2:0) в 5-м туре РПЛ. Он пропустил 4 матча РПЛ и одну игру FONBET Кубка России.

В этом сезоне Литвинов провел 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 9 туров «Спартак» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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