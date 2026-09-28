Клеберсон сравнил Вагнера Лав и Роналду: «На одном уровне!»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Клеберсон в разговоре с «СЭ» сравнил нападающих Вагнера Лав и Криштиану Роналду.

— Кто круче: Вагнер Лав или Роналду?

— Вау, брат. Это очень сложный вопрос. Думаю, у обоих была классная карьера.

— На одном уровне?

— Да, на одном уровне! Но учитывая индивидуальные награды Криштиану, Роналду очень крут.

Клеберсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2005 год.

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