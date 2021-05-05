На последний тур РПЛ не хватит арбитров? У Кашшаи осталось 11 судей

У главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи уже не впервые в этом сезоне нехватка рефери. Встал вопрос, найдет ли он достаточное число главных арбитров и видеоассистентов на матчи 30-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут 16 мая и начнутся в одно время — в 14.00.

29-й тур

Сегодня, если судить по спискам назначений в РПЛ и ФНЛ, в распоряжении Кашшаи осталось всего 11 из 20 главных рефери.

Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков получат лицензии для судейства игр с использованием видеоассистентов в лучшем случае летом. Сейчас этих трех судей назначать на игры РПЛ нельзя.

Из списка арбитров решением исполкома РФС выведен Михаил Вилков. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Сергея Лапочкина от футбольной деятельности до второй половины июня.

Предположу, что за некачественное, по мнению Кашшаи, судейство на время отправлены в ФНЛ Евгений Кукуляк, Василий Казарцев и Станислав Васильев. Они получили назначения на игры 41-го тура, которые пройдут 8 мая. Вообще нет в числе назначенных в РПЛ и ФНЛ Артема Любимова.

Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Назначения в РПЛ и Карасев

Полный список арбитров и инспекторов, назначенных на игры 29-го тура чемпионата России, выглядит так:

«Ахмат» — «Тамбов» — Алексей Матюнин, Арам Петросян, Владислав Назаров, резервный Александр Машлякевич, ВАР Иван Сиденков, АВАР Тихон Калугин, инспектор Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Ротор» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Евгений Буланов, ВАР Сергей Иванов, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Зенит» — Владимир Москалев, Роман Усачев, Илья Елеференко, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Алексей Сухой, АВАР Антон Кобзев, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» — «Динамо» — Павел Кукуян, Алексей Лунев, Александр Богданов, резервный Андрей Фисенко, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Тарас Безубяк.

«Арсенал» — «Рубин» — Кирилл Левников, Дмитрий Мосякин, Андрей Образко, резервный Сергей Чебан, ВАР Игорь Панин, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Краснодар» — Виталий Мешков, Дмитрий Сафьян, Кирилл Большаков, резервный Ян Бобровский, ВАР Алексей Амелин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Геннадий Куличенков.

«Урал» — «Ростов» — Павел Шадыханов, Дмитрий Чельцов, Денис Березнов, резервный Константин Аверьянов, ВАР Владимир Москалев, АВАР Валерий Данченко, инспектор Александр Колобаев.

«Спартак» — «Химки» — Владислав Безбородов, Егор Болховитин, Адлан Хатуев, резервный Игорь Низовцев, ВАР Николай Волошин, АВАР Николай Еремин, инспектор Эдуард Малый.

Москалеву и Шадыханову выпало судить по две игры — как в роли арбитра, так и в качестве ВАР.

Странно, что Кашшаи дал назначение бригаде Карасева, в которую входят ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Всем им предстоит сбор, организованный УЕФА для тех, кто будет работать на Евро-2020. Рефери из разных стран соберутся в Стамбуле 10 мая и пройдут проверочные тесты по физической готовности. В такой ситуации сложно требовать от Карасева полной отдачи на игре в Сочи.

Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

30-й тур

Найдет ли Кашшаи достаточно арбитров для восьми игр последнего тура? Все ли из них удастся провести с видеоассистентами?

Это зависит от ряда обстоятельств. Во-первых, есть технические сложности. Они связаны с ограниченностью рабочих мест в московском ВАР-центре. Сейчас там одновременно могут работать только четыре бригады ВАР, АВАР и реплей-операторов. То есть для других четырех бригад нужно арендовать микроавтобусы с аппаратурой и отправить их в те города, где планируется использование ВАР.

Как будут работать ВАР в 30-м туре РПЛ? Семь матчей пройдут одновременно

Сергей Лапочкин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хватит ли судей? Если не случится форс-мажор, если арбитры в большом количестве вдруг не заболеют коронавирусом и не получат травмы, если они дружно не начнут допускать грубые ошибки в 29-м туре и финале Кубка, должно хватить.