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«Локо» выиграл 11 матчей подряд, но пока не топ. И может пропустить в Лигу чемпионов «Спартак»

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 10:00
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Гильерме не в силах скрыть печаль после очередного пропущенного гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Гильерме не в силах скрыть печаль после очередного пропущенного гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Красно-зеленые разгромлены «Зенитом» (1:6).
Зенит — Локомотив
2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Сердар Азмун и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;моменте с&nbsp;пятым голом в&nbsp;ворота Гильерме.«Зенит» — «Локомотив»: хет-трик Азмуна, дубль Дзюбы и новое золото Питера

«Локомотив» — лучшая команда весны в России. 11 матчей — 11 побед. Круто — не то слово. В итоге именно команда Марко Николича в концовке оставалась единственной помехой для «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-зеленые могли сказку сделать былью, обыграв подопечных Сергея Семака на их поле.

Однако не удалось. Питерцы не оставили от соперника камня на камне, убедительно дав понять, что настоящий претендент на золотые медали в этом сезоне только один.

Очень интересно, что было бы, забей Мухин в самом начале. Но ворота Лунева спасла перекладина, а потом пошло избиение младенцев.

«Зенит» высветил все слабые стороны железнодорожников. По весне казалось, что Рыбчинский на месте правого защитника — отличная находка: и в обороне справляется достойно, и к атакам номинальный хавбек подключается креативно. Однако встретившись с более классными футболистами — поплыл. Считалось, что Пабло — король воздуха, но Азмун довольно легко переиграл его на «втором этаже», забивая свой гол. Что Смолов в сумасшедшей форме, однако с питерцами так ловко реализовывать моменты не получалось. Так можно пройтись почти по всем. Свой тест «Локомотив» чемпиону не сдал.

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Сергей Карасев (справа).Бригада Карасева отработала на «отлично». А как вам судейство золотого матча «Зенит» — «Локо»?

И это поражение может стоить команде места в Лиге чемпионов. Правда, «Спартаку» еще надо выиграть свои матчи, но и у «Локо» впереди непростой график, где встречи РПЛ с «Динамо» и «Уралом» разделяет кубковый финал с «Крыльями».

Впрочем, так уж сильно посыпать голову пеплом железнодорожникам не стоит. Неудачные дни случаются у любой команды. «Локомотив» попал под сверхмотивированного соперника, обладающего классными исполнителями, которые еще и поймали кураж. Бывает. «Спартак» не даст соврать — в декабре красно-белых примерно так же раздавили. Пусть не по счету, но по игровому преимуществу.

Одиннадцать весенних побед у Николича все равно никто не отнимет. При этом все слабые стороны команды он тоже смог увидеть очень ясно.

«Локомотив» — пока не топ, что показала игра с «Зенитом». Но у него есть три матча сезона, чтобы доказать: команда все же движется в верном направлении.

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Сердар Азмун и&nbsp;Себастьян Дриусси празднуют гол.

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