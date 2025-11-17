Футбол
Сегодня, 09:00

«Иногда не знаешь, что у людей в голове. Достанет нож, пырнет — и что я сделаю?» Откровенный Дивеев

Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА со «Спартаком»
Микеле Антонов
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью с защитником ЦСКА и сборной России

Корреспондент «СЭ» обсудил с защитником ЦСКА и сборной России Игорем Дивеевым предстоящее дерби со «Спартаком», поражение в BetBoom матче сборной с Чили и текущее состояние национальной команды.

«Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро»

— Кого выделишь в сборной Чили?

— Я бы никого не выделял. Вся команда хорошо работает с мячом. Чилийцы не боятся проиграть, моментами выносят мячи. Но чтобы выделить кого-то...

Вот в Боливии (товарищеский матч проходил в октябре 2025 года. — Прим. «СЭ») мог бы выделить правого нападающего сборной, «семерку» (21-летний Мигелито из «Америки». — Прим. «СЭ»). В Чили — нет.

— Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?

— Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.

Нападающий сборной России Максим Глушенков в&nbsp;товарищеском матче против Чили (0:2).Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней: это лучше объясняет, где находится сборная. Но ведь были и Иран с Боливией!

Понятно, проиграли. Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили. Но без поражений не бывает побед, просто надо нормально отнестись к этому матчу и сделать выводы: какие ошибки мы не должны совершать с такими командами. Все.

— Если бы мы выступали в отборочных турнирах, была бы другая ответственность?

— Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе. Вспоминаю решающую встречу с Хорватией — другой настрой.

— Там и определенный мандраж есть.

— Мандраж, скорее, нет. У кого-то еще — может быть, но у меня уже этот этап прошел. Я спокойно отношусь к матчам.

Матвей Кисляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Кисляк, Батраков выйдут и еще накажут испанцев»

— Карпин говорил, что не уверен, выдержат ли условные Кисляк, Батраков давление.

— От вас, может быть, могут не вынести, ха-ха. Когда будем с какими-нибудь испанцами играть, начнут вокруг раздувать: «Да сейчас пустят пять». Но я знаю Кисляка и Батракова. Они спокойно все переносят, вообще без проблем. Выйдут и еще этих испанцев накажут. Я, конечно, шучу, но в плане уверенности в себе все будет нормально.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.«Хочется сыграть с командами из топ-10». Карпин — о Дзюбе, травме Облякова и поражении от Чили

— Сборная ищет новых соперников: называли США, Бразилию, Аргентину. Какой соперник идеальный для тебя?

— Против Аргентины был бы не против сыграть.

— Против Месси?

— Да не то что даже против Месси. Просто Аргентина — это топ-сборная, которая выиграла чемпионат мира. Все хотели бы сыграть с ней. Очень многие приехали бы посмотреть. Как раз был бы тот настрой, как будто мы играем в отборочном турнире. На Чили, конечно, тоже высокий настрой, хотим выиграть. Но все равно статус аргентинцев ощущается совсем по-другому.

Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Станкович ушел из «Спартака»? Мне по барабану»

— Следующий матч в РПЛ против «Спартака» ЦСКА может провести без Облякова из-за его травмы, полученной во встрече с Чили...

— Все нормально у него будет. Пройдет.

Деян Станкович.Станкович: лузером не был, но и до вершин не добрался. Почему эта история не красит «Спартак»

— Не удивило, что «Спартак» после четырех побед уволил тренера?

— Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: «Ну ладно». Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в «Спартаке». Мне по барабану, честно. Вообще по барабану, ушел или не ушел. Это же не мой тренер.

— Как будешь настраиваться на дерби?

— Дайте мне хотя бы отдохнуть после сборной. Денек отдохну, потом буду настраиваться.

Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я был в шоке от этой новости»

— Важная тема — безопасность. Недавно чуть не похитили Андрея Мостового из «Зенита». Как человек более крупного телосложения сталкивался ли с таким?

— Знаете, тут не влияет, какой я: крепкий, не крепкий, здоровый, не здоровый. Иногда не знаешь, что у людей в голове творится. Просто достанет нож, пырнет — и что я сделаю? Хоть здоровый, хоть... Без разницы. Я был в шоке от этой новости.

— Какой была первая реакция?

— Я просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым ты стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься.

Андрей Мостовой.Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»

— Было ли у тебя подобное в жизни?

— Нет, ни разу не было.

— Многие заговорили о том, что после такого спортсменов нужно дополнительно охранять.

— Да нет, что мы, теперь должны ходить и бояться? Нет. Произошел такой случай, просто ты делаешь выводы. Больше будешь соблюдать дистанцию, и все.

Игорь Дивеев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
