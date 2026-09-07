Геркус о «Локомотиве»: «Процессы, разворачивающиеся в клубе, вызывают недоумение»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился с «СЭ» мнением об игре железнодорожников в текущем сезоне.

«К сожалению, плохой старт по понятным причинам. Если у вас из стартового состава уходят игрок за игроком, наверное, другого ждать и не приходится. С «Балтикой» победили — молодцы. Но у команды еще есть время, чтобы усилить состав. Думаю, кого-то еще подпишут. В центр поля нужен игрок. Однако пока процессы, разворачивающиеся в клубе, вызывают недоумение», — сказал Геркус «СЭ».

После семи туров РПЛ «Локомотив» идет на 13-м месте в таблице чемпионата России, набрав шесть очков.