Губерниев не удивлен победе ЦСКА над «Зенитом»: «Питерцы сейчас в кризисе, Семаку надо поскорее собраться»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче «Зенит» — ЦСКА (1:2) в 7-м туре РПЛ.

«Для меня ничего удивительного в победе ЦСКА над «Зенитом» нет. Матч был во многом определяющим для команд. «Зенит» находится в зоне турбулентности. ЦСКА этим воспользовался, были лучше в этом матче. Армейцы во главе с Игдисамовым на правильном пути, я в этого тренера верю. В победе «Спартака» над питерцами я тоже ничего удивительного не видел. «Зенит» сейчас в кризисе. Семаку нужно поскорее собраться, чтобы преодолеть эти трудные времена. Команда, очевидно, разобрана. Тренеров меняют. Если не будет Семака, будет преодолевать кризис другой тренер», — сказал Губерниев «СЭ».

«Зенит» после поражения от ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Армейцы поднялись на вторую строчку с 15 очками.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Локомотив», а ЦСКА сыграет дома с «Рубином».