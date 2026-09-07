Источник: полузащитник «Крыльев Советов» Олейников перейдет в ЦСКА, несмотря на договоренность с «Рубином»

Футболист «Крыльев Советов» Илья Олейников не прибыл на медосмотр после встречи с руководством «Рубина» и перейдет в ЦСКА, сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, 28-летний футболист улетит из Казани в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Олейников посетил базу «Рубина» и пообщался с руководством клуба. Он должен был пройти медицинское обследование и подписать контракт с казанцами.

Полузащитник выступал за «Крылья Советов» с августа 2024 года. Он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.