16 ноября, 17:00

Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней: это лучше объясняет, где находится сборная. Но ведь были и Иран с Боливией!

Россия проиграла Чили в Сочи
Игорь Рабинер
Обозреватель
Нападающий сборной России Максим Глушенков в товарищеском матче против Чили (0:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о поражении сборной России от Чили (0:2).
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

Худшая сборная отборочного цикла в Южной Америке на выезде «засушила» Россию

Что-то во всей этой истории, на первый взгляд, не монтируется.

На «Фиште» мы увидели в чилийской форме уверенную в себе, отлично организованную, предельно жесткую команду, которая в товарищеском матче сыграла не «по-товарищески».

А когда после поражения 0:2, прервавшего 22-матчевую беспроигрышную серию сборной России (правда, ни одна из этих встреч не носила турнирного характера), взглянули на последние результаты чилийцев, то вспомнили: они и последнее место в свежем южноамериканском отборе на ЧМ-2026 заняли, и ноль мячей за этот год забили, и за три года два официальных матча выиграли.

Как же это все сочетается? А так, что, хоть в Россию и не приехали суперветераны вроде Алексиса Санчеса и Артуро Видаля, в Сочи сыграли девять человек из числа выходивших на поле в последнем отборочном матче мирового первенства дома с Уругваем, который завершился нулевой ничьей, но проходившей с большим преимуществом чилийцев. И три из четырех футболистов, проведших больше всего игровых минут в квалификации, против россиян сыграли.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?

То есть это была не резервная команда, а по крайней мере похожая на основную и приехавшая на сбор в Россию, по словам главного тренера, чтобы заложить базу для постройки новой сборной. Иными словами, сейчас идет отбор тех, на кого будет делаться ставка дальше, то есть парням не до шуток и сюсюканий. И новичков на «Фиште» был у гостей самый минимум.

В общем, уровень сопротивления был не какой-то высочайший, но тот, который и должен быть в матчах национальной команды, а не такой, как с Брунеем или Гренадой. С другой стороны, не стал бы впадать в крайности и кричать — вот, мол, чилийцы и показали сборной России ее истинный уровень. Среди предыдущих соперников тоже были приличные команды, и не далее как месяц назад с Ираном и Боливией команда Валерия Карпина сыграла очень достойно. Притом что иранцы оказали серьезное сопротивление.

Тут еще сыграл свою роль фактор ноября — почти всегда самого неудачного для сборной России месяца. Впрочем, не только он — но об этом позже.

Матвей Лукин и Бен Бреретон Диас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Начали хорошо. Но встали на фоне чилийской жесткости

Где-то увидел неплохое сравнение: хороший мальчик-«ботаник», привыкший комфортно чувствовать себя в неагрессивной домашней среде, внезапно зашел в неблагополучный район и получил тумаков от уличной шпаны. Это очень хорошо сочеталось с динамикой развития событий в первом тайме.

Первые минут десять сборная России играла хорошо, быстро, агрессивно. Александр Головин «облизал» мячом перекладину и еще раз опасно ударил — и этот удар, и добивание Константина Тюкавина отразил вратарь Вигуру (он также играл против уругвайцев в концовке отбора, но ранее основным голкипером команды не был). Казалось, ничья с Перу и ответный гол Валеры Валере нашу команду разбудили, да и поле, в отличие от встречи в Санкт-Петербурге, в Сочи оказалось хорошим — в частности, Наиль Умяров в мини-интервью по ходу первого тайма подтвердил, что качеством газона все довольны.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Но с момента, когда центрфорвард сборной Чили в этом матче Гонсало Тапиа грубейшим образом воткнулся в подкате в Матвея Кисляка и схватил желтую карточку (слава Богу, полузащитник ЦСКА продолжил матч и травму не получил), россияне играть с начальным азартом бросили. Вскоре соперники едва не сломали Станислава Агкацева — тому же Тапиа, в него, как показалось, умышленно воткнувшемуся, вполне можно было показать вторую желтую. Дальше подсели под Ивана Облякова, он упал с большой высоты и вскоре заменился на Алексея Батракова: защемило нерв спины.

И сборная России оторопела — она подобного ожесточенного сопротивления, видимо, не ожидала. Хотя и перуанцы, находящиеся в схожей ситуации, демонстрировали что-то подобное, и конфликтов на «Газпром-Арене», особенно во втором тайме, хватало, но повторения той же истории спустя три дня наши футболисты отчего-то не ждали. Хотя стоило.

После чего в состоянии этого удивления случилась первая грубая ошибка: капитан команды в этом матче и центральный защитник сборной номер один Игорь Дивеев, вообще-то не склонный к оплошностям на ровном месте, в одиночку привез гол, когда сначала чилийцы перехватили его пас, а потом он же позволил Тапиа прикрыть от себя мяч корпусом и пробить в дальний угол.

На перерыв ушли при 0:1 — притом что состав, по мне, после выхода Батракова стал почти оптимальным на сегодня. А если бы на месте Даниила Фомина был Дмитрий Баринов — был бы, полагаю, вообще оптимальным (выбор между Мингияном Бевеевым и Александром Сильяновым, Максимом Глушенковым и Алексеем Миранчуком равнозначен и зависит от конкретного соперника и состояния самих этих футболистов). И хоть мяч внешне ходил у россиян неплохо, моментов-то не было. И когда Карпин говорит в целом об удовлетворенности содержанием игры, хочется спросить: то, что дома с не на сто процентов основным составом десятого места в южноамериканском отборе наша команда создает за матч пару-тройку неплохих, но не железных шансов — как такую встречу, даже если вывести за скобки результат, можно оценивать положительно?

Полузащитник сборной России Кирилл Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще один мяч могли получить с пенальти. Повезло, что не было ВАР

Второй гол сборная России должна была получить с пенальти. Но, на ее удачу, узбекский судья не заметил явную отставленную руку Наиля Умярова в штрафной. Работай на матче ВАР, не было бы ни одного шанса, что это не одиннадцатиметровый.

Получили в итоге с игры — опять после своей ошибки, на сей раз коллективной. До того момента могли и сами забить — Глушенков грохнул издали в перекладину. Но вскоре наши защитники, как это часто бывает у Карпина, начали катать мяч по своей штрафной. И докатались — Бевеев, действовавший теперь справа, пробил в чилийца, последовал неудачный отскок прямо на дальнюю штангу к сопернику, Агкацев бросился наперерез удару, но Диас успел пробить под ним.

Пытаюсь представить, как Мингиян участвует в катании мяча по своей штрафной и с задержкой на такт (что и позволило сопернику его накрыть) выбивает мяч по бровке в «Балтике», — и прямо вижу его отрывающуюся по указанию Андрея Талалаева голову. Фигурально, само собой, — но мало бы не показалось. Хотя Бевееву в этом эпизоде Умяров (а тому — партнеры по обороне) мяч и «подсунул».

Такие же глупые голы после собственных ошибок регулярно пропускает карпинское «Динамо», что тренер и сам признал. При этом не желая проводить параллелей, поскольку игроки разные. Я бы параллель провел другую, начавшуюся еще с Перу, о чем я и тогда уже написал. Как у Карпина наступил кризис в «Динамо» — так он и на сборную перекинулся. И перезагрузиться после Перу не удалось. Две южноамериканские команды, не вышедшие на ЧМ, приехали в Россию играть и рубиться по-взрослому — и если ничья с перуанцами в какой-то степени стала стечением обстоятельств, но чилийцы были практичнее, эффективнее и хладнокровно воспользовались тем, что россияне им позволили.

Сборная России проиграла Чили (0:2) в&nbsp;товарищеском матче в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.«Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили

Глобально, конечно, это ни на что не влияет — встречи товарищеские. Но все разговоры на фоне этой 22-матчевой беспроигрышной серии о том, что «сейчас бы мы им в отборе показали», не стоят и ломаного гроша — вот что продемонстрировал этот чилийский щелчок по носу. Никто не знает, как бы Россия там сыграла, поскольку спорт не признает частицы «бы». Одно дело — почти четыре года выступать без какого-либо настоящего давления, и другое — оказаться, как в Сплите, под настоящим стрессом необходимого результата. Тогда бы все и узнали, и цену всем вместе, и каждому по отдельности поняли бы.

Но такие проигрыши, как Чили, куда нужнее, чем двадцать пять разгромов Брунея. Потому что дают в сотни раз более реальную пищу для размышлений и понимания, где в реальности находится сборная.

  • Garryman

    А платежки за воду, электричество? Там правильные миллиарды7 Или газ должен быть бесплатным? А вот на заправке за бензин надо платить?

    17.11.2025

  • целнаков валерий

    Не о том речь, ребята: не умеем забивать. А судейство и прочее с ВАРом впридачу - это отмазки троечнмк4ов - А я учил!

    17.11.2025

  • Владислав

    А у нас даже не нежное, а карманное предвзятое одностороннее судейство в пользу исключиельно столичных клубов, что ещё хуже. Бариновым и Умяровым сколько угодно дозволено косить людей, но зато игроков региональных клубов сходу заваливают карточками. Вот Балтика играет по-европейски жётско, так у них абсолютный рекорд по жёлтым в РПЛ, хотя спартачи, локомотивцы, армейцы и динамовцы фолят точно не меньше. Если бы было просто нежное судейство оно хотя бы было равное для всех, а так игроки из столичх команд, которые и составляют базу сборной, находятся в откровенно тепличных условиях.

    17.11.2025

  • Владислав

    Это ответ что теряет европейский футбол от бана российского футбола. Ответ: ничего. Скорее приобретают, Кайраты всякие в ЛЧ больше конкуренции создают, чем наши Зенит и Спартак. Ну и зачем нас разбанивать европейцам? Единственным доводом могут быть конские спонсорские отчистеления от ГАЗПРОМА, но у него у самого сейчас дела хреновы.

    17.11.2025

  • vladmad_75

    Ну поставил бы и поставил. Тут вопросов 0.

    17.11.2025

  • Владислав

    У Спартака за целый круг ни одного мяча ни один русский не забил, но империя зла в Питере. А у Зенита русские больше легионеров забивают, если что. В своём глазу как всегда бревна не видим?

    17.11.2025

  • Владислав

    С непосильной судейской помощью как и половину других побед одержали армейцы в этом розыгрыше.

    17.11.2025

  • Владислав

    Дивеева как пацана оттёрли от мяча. А говорили, что он давно перерос РПЛ и ему пора в европйеский топ-клуб :joy::joy::joy: И где была будущая мировая звезда Реала и Барселоны Батраков? Хочешь закончить как Биллялетдинов в 24 - пущай едет в европу.

    17.11.2025

  • сергей карасёв

    дело даже не в грубости чилийцев...просто они стелились под каждый мяч и не давали передышки...тут нужно ускорить мышление и автоматизировать сыгранность...но это действует только в стабильном составе...а тут просто на первый-второй рассчитайсь...на два матча...

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    :thumbsup:

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кто убедил его, что он вообще может стать тренером )

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Те же мысли были во время игры уже

    17.11.2025

  • Yuru05

    Карпин ни чего не знает, у него нет понимания как эффективнее использовать потенциал 35-40 вызванных футболистов. Игра идёт по наитию.... Ему нужно иметь совесть и покинуть обе должности гл.тренера.

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Гарна Маша, но... не наша :) Хорошо написАл Рабинёр :) Читаю и наслаждаюсь :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Хорошая статья :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Никогда не забуду в этой жизни, как ДРУГ утешал ГАЛЯМИНА после поражения от металлиста ноль четыре.

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Мы на горе всем буржуям раздавим ихний спартак, ЦСКА форева :) Валеру слили, и спартак сольём :) хватит над нами издеваться, КУ! :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я вам ещё раз говорю: как захочу, так и будет. Видите ли... во что веришь, то оно и есть :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Глобально, конечно :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Давайте жить. Дружно :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Он наш еврей :)

    17.11.2025

  • Новоуепинни

    Передай Есенину что это мои стихи, я их в марте 2019 года написал. пусть не ворует

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Как и все буряты.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Далекая Офелия смеялась во сне Пузатый дрозд, мохнатый олень Привычно прошлогодний нарисованный снег Легко, светло и весело хрустит на зубах Нарядная Офелия текла через край Змеиный мед, малиновый яд. Резиновый трамвайчик, оцинкованный май Просроченный билетик на повторный сеанс Влюбленная Офелия плыла себе вдаль Сияла ночь, звенела земля Стремительно спешили, никого не таясь Часы в свою нелепую смешную страну Послушная Офелия плыла на восток Чудесный плен, гранитный восторг Лимонная тропинка в апельсиновый лес Невидимый лифт на запредельный этаж Далекая Офелия смеялась во сне Усталый бес, ракитовый куст Дареные лошадки разбрелись на заре На все четыре стороны, попробуй, поймай. (С. Есенин)

    17.11.2025

  • Байден в засаде

    ты забыл на фронт записаться)

    17.11.2025

  • Байден в засаде

    аналоговнет!

    17.11.2025

  • Байден в засаде

    а чо за гей хаус? сборная рпл?

    17.11.2025

  • Байден в засаде

    нет! не дождетесь!

    17.11.2025

  • Байден в засаде

    на зеркало неча пенять, коли рожа крива (с)

    17.11.2025

  • Байден в засаде

    действительно, от того что они играют против великой роисси- даже у бразилов должны ноги подкоситься))

    17.11.2025

  • Байден в засаде

    ага, т.е. не футболеры\тренер говно, а месяц ноябрь неудачный. Штош это фсе объясняет

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Вы добрый.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отсталый

    17.11.2025

  • Упёртый русский

    Слушай, паря, который забил нам первый голя, Тапия, играет в чемпионате Бразилии в Сан-Паулу... Ты серьезно думаешь, что там играют слабые игроки и команды? Могу поспорить, что в следующем отборе в ЮА эта Чили обгонит и Перу, и Боливию. Ясно, что против Бразилии и Аргентины ставить рискованно, тут только посмотрю их матчи с этой Чили с интересом...

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    А сейчас какой?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Внутpи сего стpоения ведется наблюдение А я ушёл сдавать мочу — я тоже иллюзоpен

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Радует лишь одно. Вы - не Константин Алексеев. И я тоже не он.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всех причастных поздравляю с Днём строителя!

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, ещё в 13-м веке.

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    От вас ничего не утаить пан Юзеф. Я начал полномасштабное вторжение на СЭ, за долго до того как это стало мейн стримом.

    16.11.2025

  • Упёртый русский

    Дивеев вообще то исправил ошибку своего одноклубника, если не заметили. Отобрал мяч у нападающего Перу и отдал его удобно Умярову. Умяров отдал удобно Бивееву, у которого был выбор, как поступить. Если Бивеев испугался, вынес бы мяч на трибуну - и никаких проблем. В общем, косяк именно Бивеева - факт.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Увы, нет. Байкал выкопали древние укры. А уж потом мы, древние буряты, объявили СВО и отжали Байкал у них. Таков путь.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Среди бурятов рекордсменов нет. Овечкин - русский. Дзюба - русский. Пеле - русский. Гретцки - белорус. Криштиану Роналду - палестинец!

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Прощай. Нам будет тебя не хватать. Равно как и Субульку.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    А Волотко и Скрыль разве не Вы, сэр Робин?

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    Админ почини сайт блин. ушел читать статью про лягушатников:man_shrugging:

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Пиздеж. Еще напиши, что буряты Великую Отечественную выиграли.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я так и знал, что он не бурят. Хоть тут пронесло... :face_with_monocle:

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Я так понимаю, что это вы выкопали Байкал ?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это древнебурятский, неуч

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    он многогранен.

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Откровенность за откровенность пан Юзеф. Шамонаев, Кузнецов и даже Игорь Яклич. Мои скромные псевдонимы.

    16.11.2025

  • knight templar

    Без разницы потому что Сборная никуда не движется и не наигрвается. Она просто хаотично собирается и распускается уже несколько лет

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Чего? Мы мову не разумием.

    16.11.2025

  • Гена Самарцев

    Лично я переключаю кнопки Новые - Начало чтобы комментарии просматривать, обновлять всю страницу для этого не нужно. Тем более я думаю у большинства людей все равно AdBlock стоит)

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Bring me my bow of burning gold! Bring me my arrows of desire! Bring me my spear: O clouds unfold! Bring me my Chariot of Fire! I will not cease from mental fight Nor shall my sword sleep in my hand Till we have built Jerusalem In Buryatia's green and pleasant land

    16.11.2025

  • Новоуепинни

    Но ведь были и Иран с Боливией! И даже Куба!

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Открою вам секрет, сэр Робин. Вадик Антропов, Муська, Топа, Лапсик - это всё я.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Он?иллюзорен со всех сторон

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    плюсунул, а ваще братан ты ща не вовремя.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Дзюба - русский!!!

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    всегда ценил голштинскую прямолинейность

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    У меня всего триста клонов но все они отличные ребята. За каждого готов поручиться.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Осинькина Ротенберг старший не отпустит. Только Мостовой, он до пятницы совершенно свободен.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    он опять мимикрировал под Вадима.

    16.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Ты всегда прав, просто не слушают

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Лучший из палецстинцев - это Дзюба. Б - база.

    16.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Увольнять надо Пуделя отовсюду, пусть смотрит за винным погребом Семака. В сборную нужен Осинькин. У меня всё.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Вы все умрете. Иерусалим - наш.

    16.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Головин единственный кто хоть как-то выделялся

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Весь Гей-Хаус в сборе. Не хватает только Грэга.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Конфуций - сионист. Платон, Гегель, Кант и Айзеншпис - палестинцы. Вот их и надо цитировать.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Чище нас - хоть потоп!

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Лучшее - враг хорошего (Конфуций)

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да. Фильм "Вспомнить всё" не для нас.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Матка Боска, у вас еще и ледоруб тупой...

    16.11.2025

  • Гуго Оберштейн

    Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней -------------------- Ну да. Типо лучше подрочить, чем ахнуть женщину, бгг

    16.11.2025

  • Роман Морковкин

    В двух домашних матчах против латиноамериканских днарьков забили один мяч и тот можно смело записывать как автогол имени воротчика Перу, зато Тюкавины, если верить СЭ, всегда идут первыми и самыми важными в списке грядущих покупок Барселоны и других грандов. Парадокс.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    главное теперь не вспомнить. я вот хорошо помню всю прошедшею ночь, а забыть хочется.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Точу ледоруб

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Он Муфлон с развесистыми рогами.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не исключено. У меня 12428 клонов. Я даже сам забыл, кто я, а кто не я.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я несокрушимый палестинский мститель. Всех нас вы не убьете, грязные сионисты.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    я тоже слышал такую версию. а может так и есть?

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Кто вы, панове? Пишут, что вы - это я, но мне не верится.

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    В. И. Ленина: «Душой я с вами на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь — в Цюрихе в гостинице».

    16.11.2025

  • Valekka

    Типично российский подход: всему найти-отмаску!!

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    УРАААААааааа!!!! Вадим с нами

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не переживай, я пана Юзефа не больно зарежу.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Стричься надо, богохульник.

    16.11.2025

  • Scallagrim

    "Но такие проигрыши, как Чили, куда нужнее, чем двадцать пять разгромов Брунея." --- Политическая наивность. Если не хуже. Главная задача сборной не в футбол играть, а подкреплять делом лозунг "русские всегда побеждают". Поэтому, только Бруней, только хардкор.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    к сожалению нет :worried:( если б было море водки, стал бы я подводной лодкой:relieved:)

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Фуле на дальней? У нас бензина нет. У нас все по расписанию. Ждите там, где договорились.

    16.11.2025

  • Garryman

    Что-то не хотят даже друзья из БРИКС с нами играть.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    :tractor:

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ждём на дальней станции. Сойдёшь - в траву по пояс. А потом и в землю.

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Так кто же часто ходил на дорогу, в старомодном ветхом шушуне ? Как минимум на половину бурятка.

    16.11.2025

  • Топотун

    волосатые

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Так я не понял. Тоннель на Аляску рыть будем ?

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    водой был, а что уже подменили?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нет, на это мы пойтить не могём!

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    еще хуже, они среди нас:shushing_face:

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Приедем - вы же все от страха разбежитесь, как в прошлый раз.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не лезь не в свои дела, инопланетянин. Это наши земные разборки.

    16.11.2025

  • Garryman

    Мне кажется. что сборная еще короче.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Лошадей съедим, поезд под откос. Остальных отобьём и закопаем. Таков путь.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Придется вам землянам отменить национальности, вы что-то зациклились на них

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    С Янкой Калининой.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это наша гордость. Не понимаю, почему на памятниках и картинах скрывают его раскосый взгляд.

    16.11.2025

  • Garryman

    Не надо вспоминать про Испанию Потому что сразу вспоминается ЧЕ 2008 (которым мы очень гордимся), когда мы с этой Испанией в двух играх имели 1:7

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ощущение, что наши лучшие форумчане под угрозой

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Вы с Лапсом ?

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я сказал СТОП! Вас что Вадик укусил всех?

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    У меня стальные. А у тебя?

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    а чем Байкал наполнен?

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Лошадям и бронепоезду ледоруб не страшен. Затопчем и подавим всех. Сдавайтесь.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Какое это имеет значение?

    16.11.2025

  • Топотун

    Иногда они возвращаются.

    16.11.2025

  • Garryman

    Хорошо было бы, если бы судьи начали замечать толчки в спину. Сейчас это уже обычный элемент футбола.

    16.11.2025

  • Топотун

    Может твои шары ?

    16.11.2025

  • Топотун

    Иди в азиатский отбор.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Силу дает Байкал, остальное все - подсилье

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    ==А теперь - чтобы не быть болтуном - расскажите, как "милиларды народных долларов" попадают в Зенит.== Платёжками за газ.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    Топа, плохо бывает когда они приходят

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да. Лиловый шар кто-то разбил.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    У нас на любого Троцкого ледорубы найдутся.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вас что вирус агрессии поразил всех?

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    где там неправда? просто список не полный, это сделано с целью предложить Раби новый творческий псевдоним.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, всех чекаю натурально.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Когда мы, буряты, учили китайцев делать порох, вы, славяне, ели ежей и прыгали через костёр для эпиляции.

    16.11.2025

  • Aprel

    Тогда Миша точно заработает, где нибудь на руднике...Хоть какая-то польза! :rofl:

    16.11.2025

  • Топотун

    Я у чекиста - перерожденца Сер-Гея спрашивал !

    16.11.2025

  • Garryman

    Осталось выяснить, какой месяц - наш! И играть только в этом месяце! Все ведь просто.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    это потому что вы не были на Ононе и Керулене. вообще то меня терзают смутные сомнения:thinking:

    16.11.2025

  • Топотун

    Буряты идут лесом !

    16.11.2025

  • Argor

    А смысл сейчас в этом костяке? К тому времени, как сборная начнёт играть официальные матчи, хорошо если Батраков с Глебовым ещё с футболом не завяжут.

    16.11.2025

  • Aprel

    А зачем писать не правду? :rofl:

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Сдавайся. "Товарищ Троцкий" уже едет бить врагов Революции.

    16.11.2025

  • Топотун

    Адьос Амигос чекист натуральный !

    16.11.2025

  • Заполярье

    Байкал наш! Пока...:rofl:

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не братья вы нам, бурятам.

    16.11.2025

  • Топотун

    У тебя комп на его базе, пся крев?!

    16.11.2025

  • Garryman

    После черной полосы может прозвучать не Мендельсон, а Шопен.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Слился. Читалось.

    16.11.2025

  • Топотун

    Всех с победой братьев-славян !

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    Топа, я в ваши заведения не хожу. свой отчет о проделанной работе, я разместил утром под статьей о готовности Чили принять.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это по дедушке

    16.11.2025

  • Фобия

    Нет, ни чего у Мишустина не получается! Нужно срочно вводить смертную казнь в России, за казнокрадство, ОПГ, ложь и превышение полномочий! Конституция должна стать основным Законом на деле, а не на словах! Только СМЕРТНАЯ казнь, спасёт Россию от инагентов ( а это все глубинные чекисты-миллиардеры, олигархи и, далее по списку...), мошенников и негодяев! Без срока давности! Гойда! Вот тогда, Мишустин точно заработает как надо! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    И река Уда

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    я думал, что мне нефиг делать, но оказывается бывают случаи и похуже.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Бронепоезд "Товарищ Троцкий - Демон Революции", номер вагона - 1, путь 2, платформа 8. Принесете оружие - все порубаем. Красная конница всех сильней!

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    вам силы дает Онахой

    16.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Если Карпин стабилизирует состав , т.е. все игры сборной будет проводить одним, наигранным составом, сразу станет очевидным бесполезность этой сборной, которую Карпин готовит к...ничему! А так, вроде он в поиске оптимального состава...работает, и 4 с половиной миллиончика стабильно капают ему на счет. Не люблю считать деньги в чужом кармане, но у меня ЗП 44т.р и я, работая, приношу реальную пользу. А какую пользу Карпин приносит стране за четыре с половиной лимона в месяц? А еще Динамо!

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не трожь своими грязными руками Байкал, курва!

    16.11.2025

  • Топотун

    Он был инопланетник.

    16.11.2025

  • Топотун

    Ты был в Гей Хаусе?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кстати, Сергей Есенин по бабушке был бурят.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Номер поезда и номер вагона скажи, смельчак. Онохой уже готовится к встрече.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    там все еще хуже, если судить по фамилии.

    16.11.2025

  • Argor

    А зачем убеждать? Если ко мне завтра придут и предложат стать тренером сборной, я тоже не откажусь, хотя сборная под моим руководством небось даже Гренаде проиграет. Деньги-то не лишние.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я и сейчас ого-го!

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ты путаешься в показаниях.

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    все мы когда то были неплохими

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Об этом не беспокойся. Сначала ты будешь отбитым, а потом зарытым землянином.

    16.11.2025

  • Aprel

    I съезд Росси?йской социа?л-демократи?ческой рабо?чей па?ртии состоялся нелегально в Минске с 1 (13) марта по 3 (15) марта 1898 года. На съезде присутствовало девять делегатов. Инициатором созыва был П. Б. Струве. Съезд не выработал ни программы, ни устава партии. Через несколько недель все участники съезда, кроме одного, были арестованы — по мнению В. И. Ленина, реально действующая партия на этом съезде создана не была [1]. ПСС.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Лучше быть отпетым Инопланетным Гостем, чем отбитым землянином.

    16.11.2025

  • Заполярье

    А вот и «Байкал»! В России появится новый самолёт - будущее малой авиации! Пока построили 3 экземпляра. СМИ РФ. ------------------------------------------------------------------------------ Это как можно было создать новый самолёт, хуже старого и ещё хвастать? АН-2 брал 12 пассажиров и ещё полтонны груза, новый - только 9 пассажиров. АН-2 биплан, поэтому пробег при взлете/посадке короткий по причине меньшей скорости. АН мог садиться на грунтовые площадки, для нового самолёта это будет трудно по причине высокой посадочной скорости, удар об грунт будет грубее. АН-2 мог планировать при отказе двигателя, новый самолёт при отказе-верный гроб. Все 25 лет его строят, угробили ( разворовали) миллиарды казённых денег! Очередной рывок! Слава чекистам-миллиардерам! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::money_mouth::relaxed:?:zany_face:

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Дучше или хуже - не узнать. Аргентина с нами играть не будет, в бшижайшие пару лет так точно

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Инопланетный гость отпоёт тебя под стихи Есенина

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как? Не 0:2 же

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что-то у тебя почти все кругом мудаки. Может быть ты сам это слово?

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Этот сидр мне не брат.

    16.11.2025

  • Garryman

    Знают даже дети у метро, Что правильно писать - "бабло" И только чья-то блажь Не дозволяет правильно - "ублажь"

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не забудь попрощаться со своим батей Гаттузо

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    А вы покойники. Что еще хуже.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ты труп

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Очевидно, это спонсирование антизападной деятельности на Западе

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Радченко был неплохим футболистом

    16.11.2025

  • МАО

    Вы, зелёные человечки, похожи на людей.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А где тебе всего хватает?

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Еду. Приходите всем Онохуем.

    16.11.2025

  • Фобия

    Там уже всё...Выбора нет, так как все разбежались. Барабан крутится с одними и теми же Ф.И.О. Просто прекрасно! :rofl:

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вот за этот коммент я прощаю тебе всю нелюбовь к человечеству, ибо если ты считаешь, что мое присутствие здесь значит не все так плохо, можно сделать вывод, что еше не все потеряно и что-то человеческое или, по меньшей мере, разумное и доброе в тебе имеется

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    все равно писать не о чем и поэтому наброс; сегодня 127 лет с первого съезда РСДРП ( делегаты Радченко, Эйдельман, Ваноковский, Тучапский, Петрусевич, Мутник, КАЦ ), а недавно в Лондоне прошел другой съезд, который тоже очень озобочен судьбами России( аж кушать не могут, как добра нам желают). его делегаты; Штульман, Фишман, Грозман, Кох, Альбац, Макаревич, КАЦ. если че; мне просто нефиг делать, а пить устал.

    16.11.2025

  • Aprel

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам ВГТРК, что российская и американская стороны обсуждают украинское урегулирование на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже. СМИ РФ. ----------------------------------------------------------------------------- Кто это такой? Очередной сын ( или внук) большевиков-террористов? Там вообще, во власти вменяемые есть?! Видимо нет...Осталисть только чекисты с отрицательной селекцией, дон! :confused::face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Жду в Онохое, ул Таёжная 78. Или засцал?

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    У нас на планете Земля такой закон, дорогой гость: наехал на бурята — получи в репу. Это аксиома, об этом ещё Конфуций писал в своём трактате «О смысле бытия в северной Бурятии».

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Устал.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я спокоен.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Онохойские лохи.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Пан, что с вами? Вы после Луганска какой-то агрессивный

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сергей Есенин Грубым дается радость… Грубым дается радость, Нежным дается печаль. Мне ничего не надо, Мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, Жалко бездомных собак. Эта прямая дорога Меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы? Иль я не сын страны? Каждый из нас закладывал За рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, В сердце тоска и зной. Катится, в солнце измокнув, Улица передо мной. А на улице мальчик сопливый. Воздух поджарен и сух. Мальчик такой счастливый И ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, Суй туда палец весь, Только вот с эфтой силой В душу свою не лезь. Я уж готов… Я робкий… Глянь на бутылок рать! Я собираю пробки — Душу мою затыкать. 1923 г.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Спокойствие, только спокойствие

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    в стык идти.оно конечно можно!)Но?там контракты истраховая компания не покроет расход.потом для Чили это вызов!По мне все рационально.старались бились да!но убиваться не стали)

    16.11.2025

  • Андрей

    где она находится все знают афтор тамже

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    да,мне тоже показалось,играли мужики проти пацанов.(Но по сути так и было.я вчера об этом писал,

    16.11.2025

  • Nikolaevich

    Топа,ты когда последний раз ел шаурму на ЦГБ?

    16.11.2025

  • Garryman

    А теперь - чтобы не быть болтуном - расскажите, как "милиларды народных долларов" попадают в Зенит. У меня, как и у многих, долларов нет. Рублями пользуемся. И Зениту ничего не отдаем.

    16.11.2025

  • Garryman

    Интересно, почему тренеру сборной РОССИИ!! платят недружественными евро? А не родными рублями? Ну, или хотя бы юанями? Или рупиями? Замбийская квача - тоже подойдет в качестве оплаты сборной для внутреннего употребления.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    У нас в Онохое за такие вопросы сразу в репу бьют.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сын?

    16.11.2025

  • Garryman

    Опять газпромовские судейки ломают нам игру!

    16.11.2025

  • Faierman 32

    Если бы был нормальный узбек,то он бы пенальти на Умярове поставил

    16.11.2025

  • Андрей

    полезнее не проигрывать а автор м у д ак

    16.11.2025

  • Русич Олег

    полезней пить воду, но большинство предпочитает пиво. Так что с того, предлагаете хреначить их веслами по горбу? к чему выводы, положенные в заголовок?

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ни хуя.

    16.11.2025

  • alexvi

    Никто не знает состав основы сборной России. Никто не знает почему нет согласованной игры в основном составе сборной России. Ну и?!?

    16.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    Пан Юзеф брат гатузо

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    И чо?

    16.11.2025

  • Dexterous

    Как раз для наших официальных делегаций и чиновников подходящие ребята.

    16.11.2025

  • Dexterous

    вот бы его тренером сборной поставить!

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Полезнее послушать группу Чили, чем почитать Рабинера: это лучше объясняет, где находится Игорь Яклич. Но ведь были и Дзичковский с Беленьким!

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Любой человек,которые НЕ ожидает жёсткой и грязнйо игры от чилийцев, должен быть отстранён от футбола... ____________ Я видел, бро. Хотя матч не смотрел.

    16.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Статья писана для Кирьякова

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    С девушкой - трансом.

    16.11.2025

  • Dexterous

    ответ - это Байден! уходи! пусть танцуют гуси!!! В Огайо у бабуси!!!

    16.11.2025

  • Топотун

    Там нас ждут только трансы!

    16.11.2025

  • Dexterous

    кто виноват всем известно. у него еще фамилия на букву "Н" заканчивается. Дед старый, маразматичный, противный...

    16.11.2025

  • gustav2004

    Неужели не дозодит ни до кого, что надо ппреходить в азиатскую зону и играть там в отборах и международных клубных турнирах. Ни в какой европейской зоне нам не играть ближайшие лет 10. Переходите в азиатскую зону и так будет рост и хоть смысл спортивный. Какой смысл быть победителем первенства водокачки ?

    16.11.2025

  • kalmar kalmar

    Не на фиште увидели, а очередной фетиш в исполнении наших инвалидов 2) наши "звездочки* боятся травму получить ибо миллиардные контракты сгорят и больше не смогут по клубам ходить

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Ларсик, а мы тут тебя от СВО случайно не отвлекаем? Или ты забыл, что по легенде ты геройски сражаешься за новые территории?) Смотри, доиграешься - не дадут тебе квартиру в Бутово. И отправят в Коммунарку Путина любить ...

    16.11.2025

  • Заполярье

    Сейчас интереснее другое! Все мы, граждане России, платим за интернет, которого и нет! В прямом смысле слова! Ну и? Ау, чекисты-перерожденцы, истинные инагенты, изменники Родины, казнокрады и лжецы! Получается все граждане РФ, платят за услугу - которой нет! И, куда бедному и забитому, безправному и трусливому крестьянину податься? В Басманное судилище? Где тебя отшкурят мороки в мантии, прихвостни чекистского режима! Не государство - фейк! Вот о чём, нужно писать и говорить! Нет страны, есть Газовая гидра, и горстка упырей из кооператива "Озеро", которые незаконно захватили власть в РФ! Гойда! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::money_mouth::relaxed:?:zany_face:

    16.11.2025

  • Berkut-7

    Любой человек,которые НЕ ожидает жёсткой и грязнйо игры от чилийцев, должен быть отстранён от футбола навечно, потому что любая бабушка на планете значет, что сборная ЧИли это всегда грязь и жестокость уровень которой варьируется от значимости матча, если бы мы с ЧИли играли бы на ЧМ,у нас бы человека 2-3 унесли с поля,было бы не меньше 6 жёлтых у чилийцев и с большой вероятности удаление,Чили не играет в футбол, Чили выходит"убивать "физически своего соперника и когда тот деморализован,ЧИли забивает один или 2 гола и всё заканчивается...Деревяшкам в России нужно уметь за себя стоять, есл их ломают, ломайте в ответ,тем более в товарняках,чилийцы хотят жётскости , ну сломайте им пару игроков и потмо с выпеченными глазами убеждайте судью и самих чилийцев , что нечаянно полуичлось,в мяч играть пытался, после чего сломайте следующего игрока и снова обьясняйте им , что опять случайность и в мяч играл,так играют в Литинской Америке , Месси вообще за горло душил чилийца помнится

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Может быть, ты просто - мудак?)

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Прости, но ты - мудак. Просто - мудак. Мудило.

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Раби, где разбор игры Грузия - Испания? Что не получилось у мучачей в этот раз?) Сильный соперник попался?) Не Мальта с Люксембургом?)

    16.11.2025

  • Dolphin75

    Опять я охреневаю, дорогая редакция)) Вот вам и ответ если не на все, то на многие вопросы. ©? Док

    16.11.2025

  • МАО

    И ты инопланетный ? кто ещё ?

    16.11.2025

  • МАО

    Горилки и сала ему не хватает. И мозгов. Или наоборот. их там слишком много.

    16.11.2025

  • Топотун

    Нас нет, нас нет, нас нет, НАС НЕТ!

    16.11.2025

  • МАО

    Согласен.

    16.11.2025

  • Топотун

    Мы Чемпионы!

    16.11.2025

  • МАО

    Ты то здесь есть. Значит не всё так плохо. Или из параллельного мира пишешь ?

    16.11.2025

  • Lars Berger

    После пространных простыней Раби о нашем месте в мировом футболе отчётливо понимаешь - наш чемпионат России лично мне гораздо интереснее. Ведь не парятся те же пиндосы по поводу своих баскетболов, американского футбола и бейсбола... Смело называют свои чемпионаты - чемпионатами мира. Чем мы хуже, Раби?!))) Печальная новость... Сборная Грузии, малюсенькой нищей горной страны до прихода туда России - вылетела из отбора... Скорби, Раби!..))) А мне скорбеть - нехуй... У меня есть моя большая Великая Россия! И я - горжусь своей Страной!..

    16.11.2025

  • МАО

    Хорошие игры предстоят. А сборная п\р Карпина - это коллектив физической культуры. Но не СБОРНАЯ России.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ааа... Ну Роман Борисович уже напомогал со СКА.

    16.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    Товарняк с Палестиной для сборной России сегодняшнее время для меня лучше чем выход на чемпионат мира мы должны поддержать этот маленький гордый народ как они поддерживают нас не знаю почему ну моё мнение что мы должны с играть такую игру и бабло от игры им отправить

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну всяко лучше дает, чем вообще отсутствие матчей

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Мы ниоткуда не вылетели, ибо нас нигде нет

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Нет, один он не справится конечно. Пусть возьмёт помощников .

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Начни с себя, дегенерат

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    И ты молодец Муфлон. Вы с Валерой, два сапога -кеды, какие молодцы.

    16.11.2025

  • ANB

    ну да ну да.... Зенит же единственная команда, где легионеры играют, на "народные деньги":rofl::rofl::rofl: И в бездарной игре сборной, виноваты исключительно Вендел с Энрике:rofl:

    16.11.2025

  • Valera Evstruev

    Мужики, не ведитесь на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «s t a v k a - p r o g n o z.r u». 13 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    16.11.2025

  • Топотун

    Топа был с девушкой.

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Ты платил местным геям доллары ?

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Иди и возьми Одессу, херчик!.. И сразу - в отбор!..)

    16.11.2025

  • Топотун

    Сапог, ты за соседей ?

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Валера - молодец!..

    16.11.2025

  • Топотун

    Где про то как команду Орбана дрюкнули ?

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Молодчик, Раби, что нахреначил такую простыню, но... Сборная закончила сезон. И - не самый плохой в своей истории... Мы ниоткуда не вылетели хотя бы...) Но сейчас интереснее - очередной тур Чемпионата России. "Спартак" - ЦСКА. "Локомотив" - "Краснодар". Разве не круто, Раби?!!)

    16.11.2025

  • Топотун

    Топа проехал всю Кубу от Аваны до Сантьяго на авто. Футбольных стадионов не видел, а вот бейсбольные да !

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Нельзя так народ баловать, так скоро вообще работать разучатся. И это только начало. Нас 140 мильонов. Что, Лидер Нации будет каждому жопу подтирать? Это ж деградация. Такими нас пиндосня без боя возьмет!

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Подъедит и починит. Его никто за язык не тянул, когда он рассказывал как страной в ручном режиме управляет.

    16.11.2025

  • kima48

    В первую очередь, убрать женоподобный футбол в нашем чемпионате. Любое касание - это падение футболиста с ударами о землю рукой, выпрашивая не только штрафной, но и жёлтую карточку сопернику. Правилно сказал один футбольный ветеран, что заступ на бутсу соперника в борьбе было нормой, никто не корчился по пять минут на поле. Я бы давал желтую за захват майки - выглядит омерзительно, за второй захват майки соперника - красную. Скорее всего, матч был бы остановлен, потому что половину футболистов с обеих сторон выгнали с поля. Сборной нет. Прав автор, ботаники на поле!

    16.11.2025

  • ViktorDiktor®

    /Как у Карпина наступил кризис в «Динамо» — так он и на сборную перекинулся/ То есть, когда в Ростове бывал кризис, он не перекидывался на сборную-видимо, кризисы бывают разные - заразные и незаразные ?:joy: Гнать болтуна и из Динамо, и из сборной!:point_left:

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    А кто сельским хозяйством и транспортной системой России будет заниматься? У нас "умные остановки" в НН четвертый год не работают, некому починить. Кроме Президента.

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Они на борьбу с имериализмом очень потратились. Просто на бутсы денег не осталось.

    16.11.2025

  • Мих.Юр.

    Уже бы давно починили, но, как сказал один из форумчан - якобы, чтоб больше щёлкали (клики), типа, реклама

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    С Ким Чен Ыном внутри ?

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Щаз мир с Зеленским на сферы интереса поделит и займётся росийским футболом.

    16.11.2025

  • _Mike N_

    И ни слова о великой сборной Кубы, которая приехала на матч с Россией без бутс и пришлось российским чиновникам закупать в "Спортмастере" бутся для всей кубинской команды !:laughing::laughing::laughing:

    16.11.2025

  • ksv-65

    Ведь многие журналисты и , тем более комментаторы знают про тренера КАРПИНА, ВЕДЬ В ДИНАМО МОСКВА, только ПЯТЬ месяцев работает, его будут настоящим тренером, и будет ЧЕМПИОНЫ...ведь великолепный тренер, настоящий гениальный ВАЛЕРОЧКА...а как же главный тренер ПЯТЬ лет работает в сборную Россию и не знает про такую говнище..САМЫЙ лучший тренер Кафанов, дедушка..полное дерьмище..а кто такой САФОНОВ, лучший вратарь, а ведь кто-то сидит на лавке..а вот Мостовой играет, иногда сидит в первом тайме, но иногда и забивал Динамо Мск и Локомотив..а Карпин не знает, как и Дягтерёв..РФС полное дерьмо, видимо коррупцию гонят..посмотрите пожалуйста.

    16.11.2025

  • Топотун

    Ты гей-перерожденец !

    16.11.2025

  • Гарик дед-внук

    Полезнее починить сайт и читать мнения,понимающих футбол,людей.

    16.11.2025

  • serZheo

    Но такие проигрыши, как Чили, куда нужнее, чем двадцать пять разгромов Брунея. Потому что дают в сотни раз более реальную пищу для размышлений и понимания, где в реальности находится сборная.______________Беженец, расскажи, каким образом товарняк, где обкатывают футболистов и схемы, дает тебе ответы на вопрос об уровне сборной? Мне просто интересно. Я, допустим, ничего не понял, потому что играла не основа и игра была не официальная. А ты, беженец, фсио понял? Завидую... Мне б такую голову, я б уже в Белом Доме работал...

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Этот матч войдёт в историю как сочинский БДСМ

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Нет. Раби золотое перо в твоей жопе.

    16.11.2025

  • Степочкин

    Да что там тешить себя Ираном с Боливией , когда есть еще Испания , Франция, Аргентина, Бельгия, Германия, Англия, Италия и т.д. и т.п. Иран с Боливией это розовые очки для хорошего настроения, не более.

    16.11.2025

  • igorlvov

    А где находится наша сборная??? Уж договаривайте гражданина Рабинера! В ЖОПЕ так и скажите! И в пору не хрень тут строчить с глуповатой аналитикой, а Вам журналисты, раз уж Вы вроде как бы на переднем крае, во все колокола бить и задавать вопросы! ПОЧЕМУ? И КТО ВИНОВАТ! И делать выводы!

    16.11.2025

  • Стас Перов

    Безволие игроков нашей сборной насторожило. Нет команды нормальной.

    16.11.2025

  • serZheo

    И когда Карпин говорит в целом об удовлетворенности содержанием игры, хочется спросить: то, что дома с не на сто процентов основным составом десятого места в южноамериканском отборе наша команда создает за матч пару-тройку неплохих, но не железных шансов — как такую встречу, даже если вывести.....__________ Беженец, ну-ка перечисли мне первые 10 сборных Европы... Это Южная Америка, мальчик...

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Докатились... Некому в футболе порядок навести, кроме Путина.

    16.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Значит я вовремя ему сообщил об запланированой атаке на его соцсети от антисимитов и грузинофобов. #Работаем

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Даже Гей Хаус вынесет сборную в одну калитку. Лапс чудо как хорош в воротах . Берёт всё !

    16.11.2025

  • Топотун

    Чили епет как учили !

    16.11.2025

  • serZheo

    На перерыв ушли при 0:1 — притом что состав, по мне, после выхода Батракова стал почти оптимальным на сегодня. А если бы на месте Даниила Фомина был Дмитрий Баринов — был бы, полагаю, вообще оптимальным (выбор между Мингияном Бевеевым и Александром Сильяновым, Максимом Глушенковым и Алексеем Миранчуком________________Стесняюсь спросить... Беженец, расскажи - ка мне за пропущенные голы Локо. Там вроде больше чем в первой пятёрке, нет? А Баринов - опорник, на секундочку... И второе - Сильянов, Бевеев, Миранчук -это вообже кто, по сравнению с Глушенковым?

    16.11.2025

  • Millwall82

    не покажут. Там 3 футболиста из европейских клубов, кого они там нагибать начнут?)) Сборная России совсем не показатель. Для любого латиноса (если ты что-то стоишь) это уезд в европейские чемпионаты, в ту же РПЛ. Иначе окрестят "лохом". Всего континента касается, а это уже сб. Чили-2, а не Чили-1.

    16.11.2025

  • Корнелий Ш

    Да я и подписаться не успел как был забанен. Он будто в засаде ждал.

    16.11.2025

  • Вездесущий

    ах ты мой сладенький жиденок! бей жидов, спасай Россию!

    16.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Полезнее отжать у Тарасов пяток областей

    16.11.2025

  • Топотун

    Ты любишь Тима Хачика ?

    16.11.2025

  • george64

    Бразильцев не трогать!. Они нас в футбол играть учат. Мало их, бразильцев. Вот пока и не научили..

    16.11.2025

  • george64

    Придурошный, тебе чего-то не хватает?.)

    16.11.2025

  • Упёртый русский

    Сегодня Раби адекватен. И про силу этих чилийцев написал (хотя по мне - недостаточно, уверен, что они в будущем отборе покажут даже лидерам Ю.А. Кузькину мать), и про ноябрь, когда наши традиционно в плохой форме, и про пользу таких матчей - всё по делу. Чуть упомянул Карпина - и это тоже верно, он не был важнейшим персонажем этой игры. Всё по делу.

    16.11.2025

  • П_о_в_а_р

    разбань меня в Рабинерве -------------- Это как же надо любить творчество Игоря Яклича, чтобы подписаться на его личные соцсети.

    16.11.2025

  • Як Цидрак

    Можно спросить, нафуа писать одно и тоже, но другими словами и также длинно и нудно через 15 минут после первой заявы? Вас заметили, Юрий, с первого раза заметили, трудно было не заметить.

    16.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Игорек, пойми одну простую вещь. Одевая футболку сборной своей страны, будь то официальная игра или товарищеская, нужно полностью отдаваться игре. Но вопросов больше к Валере, который за 4-ре года не смог костяк команды определить. Вот в принципе и все

    16.11.2025

  • allerc

    То, что в России называют товарищескими матчами, это тренировочные матчи. Просто тренировочные.

    16.11.2025

  • Aprel

    Вчера заехал в РФС. Смотрю висит объявление; "Продам вагон"! Видимо совсем дела плохи у Дюка?! А мы тут про футбол...:face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    16.11.2025

  • Фобия

    Самое главное, это держать всех граждан России в иллюзии благополучия и счастья! Для этого и работают: пропаганда, спорт, артисты...Совпадение? Не думаю! Поэтому и ставили на должность сборной - тренера-мажора! Это как один в один; президент-сказочник! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    16.11.2025

  • Serp

    к тому же еще и безграмотный! "Из далека"... словарь открой, у.б!

    16.11.2025

  • ровнов

    Предположу ,что Вы за ЦСКА.

    16.11.2025

  • Serp

    где вас таких выращивают?! просто смешно читать это. больную тему для тебя задел? ты можешь свое не очень умное мнение оставить там же, где дети луганска похоронены. обсос конченый

    16.11.2025

  • Топотун

    Можно сыграть с Арменией!

    16.11.2025

  • TomCat

    ***Полезнее проиграть Чили*** - А, это для пользы дела? Теперь все ясно!

    16.11.2025

  • КИТОБОЕЦ

    Сказочный долбоёб. Тебя же, мразота хохлятская, из далека видно. Вали с чата, дрочи на мальчиков и и ищи где сховаться))

    16.11.2025

  • Gene63

    Два основных вывода, которые можно сделать по окончании очередного сезона сборной: 1. Ноябрь - не наш месяц (в этом месяце наш футбол всегда на спаде, что у сборной, что у клубов, причём ещё с советских времён), 2. В Южной Америке нет слабых сборных, у них у всех приличный уровень (по другому и не может быть, если они регулярно играют с Бразилией, Аргентиной, Уругваем). Явных аутсайдеров, как в Европе и Азии, там просто нет.

    16.11.2025

  • Заполярье

    Главное в России - распилить бобло! Это знают даже, дети у метро... На лубянке мило; тишь кругом да блажь! Вертикаль не гнётся, главное - ублаж!:relieved:

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Показать чктыре ответа

    16.11.2025

  • Топотун

    Рэбе - журналист - перерожденец

    16.11.2025

  • 36

    Осадок остался в том смысле,что эта вся движуха в РПЛ-просто мышиная возня.Вроде и интересно,но только для внутреннего пользования.И если раньше можно было проверить настоящий уровень команд в еврокубках,как на пробном камне,то теперь такой возможности нет. Если раньше защита ЦСКА на тренировках играла против Вагнера,Карвальо и Олича,получая бесценный опыт для международных матчей,то теперь..бессмысленые траты на пустых легов,никакой пользы не приносящих

    16.11.2025

  • Бен Ричардс

    По информации на март 2025 г. Карпину повысили зарплату главного тренера сборной России до 1,8 миллиона евро в год, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе. Видимо РФС сильно впечатлила победная серия в проплаченных тем же РФС домашних товарняках с Кубой (этим еще и бутсы подарили), Брунеем, Замбией, Гренадой и Сирией. Всерьез пошли разговоры т.н. «футбольных людей»,что без сборной Карпина с нашими гениями мирового футбола грядущий ЧМ сомнителен. После заключения контракта с «Динамо» зарплата Валеры в сборной сократилась до 600 тысяч евро, примерно 4.5 млн. в месяц, включая полгода, когда сборная товарняки вообще не играет. Сейчас для болельщиков в условиях бессрочного бана, инфляции, позорных пенсий и зарплат у подавляющего большинства населения издевательство и глум платить такие деньги за бессмысленную деятельность. Бессмысленность признает и сам Карпин своим отношением к результатам «основной своей работе в сборной» .

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Блям. Блям :) я люблю капущш...

    16.11.2025

  • Виталий Упадышев

    Когда-то в СССР мы были чемпионами мира по товарищеским матчам. Попытались и в России такое повторить. Валерий Георгиевич всё провалил!!! Слабак!!!...

    16.11.2025

  • Топотун

    Полезнее играть в отборе к ЧМ !

    16.11.2025

  • Юра48

    Понятен назд голубых сми на Карпина. Но... 3 раза привёз первый гол Дивеев. Первый раз когда отдал мяч сопернику, обрезав всю команду. Второй раз проиграв единоборство, когда соперник скидывал мяч головой. ну там единоборства и не было. А был ОЧЕВИДНЕЙШИЙ МОМЕНТ. Когда соперник выпрыгивал, висел в воздухе, а потом скидывал мяч. Скидывал очевидно кому, потому что больше никого рядом не было. Условно говоря у Дивеева было уйма времени, что бы осмотреться по сторонам и прочитать ситуацию и принять решение. А дальше Дивеев проиграл силовую борьбу чилийскому малышу???? даже толкая его и держа руками. То есть он проявил себя жутким тугодумом и просто удавом при температуре 0 градусов. Приграв 2 метра на 3 шагах. Я думал на такое способен только Литвинов. Но, оказывается, не только он такой способный. А если учесть ещё, что Дивеев, вместе с Бивеевым, поучаствовал ешё и во втором голе, не выбив мяч, а начав разыгрывать его в своей штрафной... Состав выбирал Карпин, но...

    16.11.2025

  • Геннадий Марченко

    Зато "народное достояние" милиларды народных долларов тратит на бразильцев для "Зенита".

    16.11.2025

  • Dron56

    Рабик нет у нас Сбороной, так как нет у нас основного состава из 15-20 игроков, нет у нас Капитана , нет у нас основного вратаря. Но ! у нас есть Большой проходной двор почти для всех футболеровиз РПЛ с российским паспортом, которые проходя через этот двор повышаются в цене. У этого двора самая большая команда помощников в Европе, для Самого Гениального Тренера. Ну и ..???

    16.11.2025

  • Геннадий Марченко

    Тяжёлый сезон позади у ребят, устали, а так бы мы этих чилийцекв одной левой.

    16.11.2025

  • Volhv

    Облажались, так и напишите

    16.11.2025

  • Фобия

    А был ли мальчик? Карпин создал из сборной России - свою личную вертикаль власти, где всё продаётся и покупается! В роли мздоимцев, выступают спортагенты, с пачками бобла, а в роли крышевателей - руководство РФС! Свою недоимперию; коррупции, казнокрадства и лжи, Карпин создал по подобию одного берлинского пациента, любителя пива и баварских колбасок, который уже сейчас, навострил свой нос, аж до 2036 года! Сколько игроков РПЛ, прошло за эти три года, чем Валерины руки-загребуки? Спортагенты устали чемоданы таскать...А Вы, про наигрывание состава, комбинаций, тактических схем...Время распила госсредств! Понимать же надо...Слава чекистам-миллиардерам! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::money_mouth::relaxed:?:zany_face:

    16.11.2025

  • NF

    А что, Иран и Боливия - это уровень? Чего?..

    16.11.2025

  • Millwall82

    Любой матч отбора будет стоять выше товарняка. Даже с Люксембургом. Потому что спортивный принцип есть, тут никакого спортивного принципа не наблюдается. Когда Россию допустят к соревнованиям не известно никому. И куда: в Европу, Азию или Африку вообще) С Европой возможны такие же скандальные матчи, как Чили-СССР. 100%.

    16.11.2025

  • svnest

    сплюнь

    16.11.2025

  • SP2

    ндаааа… товарищ рабинер. сколько этих полезных проигрышей было! румыния, словения, греция, япония… разве всех упомнишь? и где толк от этой пользы?

    16.11.2025

  • Ю.Ю.

    Предположу, что Вы КБ.

    16.11.2025

  • AZ

    Все помнят, как)))

    16.11.2025

  • Сергей Васин

    Полезнее сменить тренера или вообще не играть!!!

    16.11.2025

  • Юра48

    "Хотя Бевееву в этом эпизоде Умяров (а тому — партнеры по обороне) мяч и «подсунул»." Вот так голубые сми сознательно искажают ситуацию. Объясню момент. Умяров мяч никому НЕ ПОДСОВЫВАЛ. Он сделал единственное, что мог в этой ситуации. Бивеев мог делать с этим мячом что угодно, только не бить им прямо в игрока. Мог уходить к боковой линии, подняв голову, и отдать пас вперёд. Мог убрать мяч в сторону и прокинуть его вперёд, обыграв на противоходе бросившегося на него соперника. Но есть нюанс. Легко обыгрывают, бросившегося вперёд игрока, те у кого всё в порядке с хладнокровием. Ведь резко бросаясь вперёд на игрока, соперник берёт игрока на испуг. Так вот Бивеев просто испугался. А если кто кому и подсунул мяч, то это Дивеев. Подсунул мяч стоящему лицом к воротам Умярову. Который в этой ситуации мог только катить мяч Бевееву. Привезли мяч на пару Ди и Би веевы. Умяров тут совершенно не при чём.

    16.11.2025

  • Pol Pol

    Ну ооооч полезно, прям скажу ..... просто необходимо ! Стока лет .... сборная избегала подобных встреч, а тут надьте вам, самовнушение сыграло роль и .... польстились таки, за чужой коровой ! И сразу тока на ... 220 В, от электропастуха, прям по лобешнику, не лезь мол и не суйся, а то ещё получишь ! Имеешь 4 класса образование, дыши в свои две ноздри и читай, журнал "Мурзилка" и будет тебе ... надёжно и спокойно и рейтинг .... не провалится в прорубь камнем ! Да так, что потом не достать будет ! Так что, лучше уж .... шесть Брунээв, нежели полтора Чиля ! И хау гаффел !

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это еще по нашему последнему Евро стало понятно, когда еаши пробежали больше всех на групповом этапе и вылетели

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    ЦСКА обыграл Балтику

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Опять нынье по судейству:)

    16.11.2025

  • esheg

    Будет как в том анекдоте: "Помнишь, у меня была ч?рная полоса? Так вот это была белая!"

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    два последних слова лишние

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты до сих пор не можешь понять, что в Рабинерв дорущены только полностью лояльные ПИЯРу "няшки":)

    16.11.2025

  • Dexterous

    Замечу как кроме пса усатого никто не замахивается или сомневается в тренерском гении (или гейнерском трении) г-на Карпина. Хотя и пес тоже уже старый- кость не может перекусить. А кость застряла поперек горла - где то между сборной и Динамо. И ни туда и ни сюда. А попробуй вынь ее когда главврачи не против смерти пациента…

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А у них бывает период подьема?

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Привет! Может его в атаку тогда лучше перевести?

    16.11.2025

  • А где Субулька?

    осилил треть портянки. больше добавить нечего. ( надоело выбирать тренера для Спартака и увольнять Валеру). сборная не имеет мотивации и им реально пофиг. ну нет у нас сейчас сборной России.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Плагиатор

    16.11.2025

  • Millwall82

    но ведь не было и Бразилии с Аргентиной. В такую игру можно бесконечно играть. Последний топ с которым играла Россия это была Хорватия в 2021 году. Ну и Бельгия еще в отборах и на Евро, так себе вышло. И сильнее сборная от этого не стала.

    16.11.2025

  • Дима Питерский

    Короче... сборная где-то между Брунеем и Чили...

    16.11.2025

  • 100%. Из наших скоростной игре чиийцев соответствовали только Головин, Глебов и иногда Глушенков. Маловато...

    16.11.2025

  • Slim Tallers

    Боливия и Иран слабее Чили,причём значительно. Все свои очки Боливия набирает на пятикилометровой высоте над уровнем моря. А Иран не дотягивает даже до Боливии. Азиатские команды едва ли не самые слабые в группах на чемпионатах мира.

    16.11.2025

  • 36

    Хочется надеятся,что наши молодые ребята теперь поймут,что они не верх мироздания.Что есть к чему стремиться.

    16.11.2025

  • Abellardo

    Вот вам и результат нашего нежного судейства в РПЛ - чуть пошла мужская игра в кость, а арбитры начали судить как положено, а не свистеть каждое касание - привыкшие, к потоканию симуляций, футболисты тут же прифигели и не смогли перестроится. Я об этом уже пять лет говорю, а вы продолжайте ныть, что у нас Карасев и Левников ваших бедных футболистиков позволяют "убивать" конкурентам из других команд! Они не позволяют убивать - они дают играть в мужской футбол, в который играют во всём мире.

    16.11.2025

  • vkirs

    Что случилось – было прогнозируемо, раньше или позже. Без обкатки сборной как целостной команды в реальных условиях всё видится в искаженном свете. Ну и, сложно отобрать «основной состав» из примерно одинаковых средненьких исполнителей. Важно, чтобы уроки пошли на пользу.

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    спад весной,летом,за зиму даже не говорю!

    16.11.2025

  • Igor Dmitriev

    Так и где находится наша сборная???? Обожаю евреев! Полчаса трындеть и ничего не сказать! Достаточно просто было написать заголовок и всё: мы в жопе!

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    а также весной и летом,за зиму уж не говорю!

    16.11.2025

  • Alex Vik

    Надо создать южно-азиатскую лигу из третьесортных команд, в которой можно громить соперников. Тогда талант Валеры раскроется.

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А ты кто такой чтобы рот затыкать?Тампакс?

    16.11.2025

  • george64

    Возможно. Но речь не о том, кто бы у кого выиграл в неполных составах. А о том, как мы смотримся на фоне тех же чилийцев в составах полных. И картина печальная..

    16.11.2025

  • Як Цидрак

    Сердитый какой гуру, со всем согласен, кроме Игорь Дивеев, вообще-то не склонный к оплошностям на ровном месте... Как конь с децва пишу - Дивей косячит в каждой игре, и, если это первый номер защиты сборной, то такая и сборная. Аминь.

    16.11.2025

  • AZ

    А в отборах и в еврокубках (или даже в Азии, может быть, мы по своему желанию играть будем, или таки когда нужно?)))

    16.11.2025

  • Serp

    ты похоже конченый... удачи

    16.11.2025

  • george64

    А что, и у тебя Путин тоже во всем виноват? Он виноват лишь в том, что пока не обращает на футбол никакого внимания. Не до футбола сейчас.. А так, смотришь со стороны, во что загоняют наш футбол дельцы от оного и понимаешь, что кроме как опять президенту, никто с этим справиться не сможет..

    16.11.2025

  • Константин Николаевич

    Не понимаю, как можно не понимать очевидного - глубокой осенью у игроков, играющих в чемпионате страны всегда глубокий спад. И это отражается как в игре сборной (вспоминаем 1-7 от португальцев, 0-5 от сербов) так и клубов (всегда бодро начинали в еврокубках, вторая половина групповой стадии - полное фиаско, за редким исключением). Играй мы с этими чилийцами пару месяцев назад, вынесли бы как и болийцев

    16.11.2025

  • vladmad_75

    Ну если бы не с.ный узбек, а нормальный судья был бы, то чилийцы уже в 1-м тайме играли бы в меньшинстве. Причем не вдесятером даже, а вдевятером.

    16.11.2025

  • Корнелий Ш

    Гр. Рабинер, ты банальный как грипп. Лучше разбань меня в Рабинерве, сними грех с души.

    16.11.2025

  • ... и это пройдет

    А сам похоже из Чечни приехал! И хочешь всю страну, как у вас сделать

    16.11.2025

  • vladmad_75

    "Потому что дают в сотни раз более реальную пищу для размышлений и понимания, где в реальности находится сборная." Кому дают? Эстонцу с огромным штабом помощников? Так не в коня корм. Сборная при эстонце давно уже стала кормушкой для личного обогащения. Или может в Динамо этот персонаж смог переварить? Так там пищи ого-го сколько! Кстати, там тоже штат помощников нехилый. А, ну кафанова не хватает в Динамо. Тоже ведь "ценный специалист", который тоже любитель переваривать пищу. Хотя точнее, любитель получать денежку от агентов. Кстати, про это ведь вообще ни слова. Как будто и нет проходного двора в сборной. Даже Черчесов на этом фоне выглядит как альтруист. Ктати, дюже интересно узнать зп тренера чилийцев, перуанцев... Интересно, следят ли они за сахаром, хватает ли им интенсивности? Может всё же эстонец просто не тренер? Вот и весь ответ на размышления...

    16.11.2025

  • 36

    Насчет жесткости,так там в отборе все игры такие-в кость.Что Валера этого не знал?Времени не хватило?Там жк и удалений хватает,по 10 минут к матчу добавляют.вопрос в другом-почему они нас превзошли в мастерстве,в командной игре,да и индивидуальной?А это сильнейшие наши игроки,других нет и не предвидится.

    16.11.2025

  • ... и это пройдет

    Тем кто, заказывает музыку, ни они, ни все мы не подельники, а электорат. Попробуй сам покати хотя бы на уровень, с которого назначили дегтярева.

    16.11.2025

  • george64

    Ой, дурааааак.. Ну езжай на Украину, вот где свобода, стабильность и цееуропа.

    16.11.2025

  • george64

    Ну и где же в реальности находится сборная? Вопрос автор обозначил, а про ответ стыдливо промолчал. Хотя должен изо всей силы трубить, что сборная находится в ж... Потому что в ж... находится и весь наш футбол. Кроме того, должен был проанализировать причины, по которым он там находится и сделать вывод, что делать. Или боязно катить бочку на тех, кто заказывает музыку? Тогда какие вы журналисты? Вы - молчаливые подельники этих негодяев!.

    16.11.2025

  • valentinstukalovstukalov

    Игроки поняли .что Карпин тырит продукты с кухни,динамовцы поняли это раньше

    16.11.2025

  • traveller09

    Ай...лайк ит, бат...что-то тут не то... На мой взгляд, в статье не хватает кашерности, хотя и есть объективная обособленность, которая перемешена с необьективной сопричастностью. Да, я подсел на такое ещё в 90-е, но что с народом, что продолжает эрогировать на такое даже сейчас, когда есть чёткие координаты. Когда понятно...где зюйд, а где...вест... Не понимаю такого, граждане. Буду жаловаться на вас...в спортлото.

    16.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Раибнер провел анализ и все всем разъяснил. Вот только "что-то во всей этой истории... не монтируется". Ведь как аналитика Раибнера никто никогда не воспринимал...

    16.11.2025

  • инок

    Хотел бы я посмотреть в лицо тому человеку, который убедил Карпина, что он может стать тренером нашей сборной.((

    16.11.2025

  • Serp

    Раньше сборная и Спартак в тяжелые для страны времена давали надежду на светлое будущее... "У России нет денег зато есть Спартак" фраза из "тех" времен. Сейчас же команда "играет" в унисон государству... Полный мрак и ощущение безысходности! В сытые нулевые были умнички Анюков, Зырянов, Колодин... которые добыли условную бронзу в 2008. В 2018 была чистая случайность. А так, по большому счету, что государство, что сборная катятся в одну пропасть... Ну реально, не по матчам же с Гренадой и Брунеем оценивать уровень!

    16.11.2025

  • traveller09

    В гос...д.ме?

    16.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    А если бы на месте Даниила Фомина был Дмитрий Баринов... _______________________________ Без Баринова - как стадо баранов.

    16.11.2025

  • traveller09

    А почему Вы, товарищ майор, отправились в бар без бронежилета? Выговор Вам...от всего...трудового народа Рассеи, т. е. от всех ветеранов труда современной Рассеи. Ну как так можно, апосля 90-х, палиться, а?

    16.11.2025

  • Scallagrim

    "это лучше объясняет, где находится сборная."---- Где, где... Да там же, где и вся Россия - в д.ме.

    16.11.2025

  • спас

    Где находится и почему сборная всем известно. Вопрос - а где находится и почему Яклич? Он кто такой, чтобы открывать рот в сторону сборной, даже такой сборной?

    16.11.2025

  • andy1962

    странные слова написал Игорь, уравняв по мастерству Сильянова и Бевеева, Глушенкова и Миранчука. Глушенков намного сильнее Миранчука, Бевееву вообще не место в сборной, Сильянов на голову сильнее.

    16.11.2025

  • КирпичИнвест

    Хорошо уезжать в отпуск - ничего не читаешь, ничего не смотришь... (но результаты 15-го тура посмотрел:grin:) Только приехал, почитал ваши комментарии к обеим играм и понял, что отпуск был очень вовремя

    16.11.2025

  • Врн36

    Лучше бы написал, как грузины испанцам 4:0 влетели, а игру своих мы сами видели и знаем, что проблем много в том числе, что и Карпин физрук

    16.11.2025

  • RSMsouth

    Спасибо за 4 года без поражений . Дальше гадать нет смысла , ждем когда разрешат

    16.11.2025

  • Товарищ Майор

    Смотрел игру в Спорт Баре и рыдал под "Занозаньку". На выходе ещё и ножом пырнули. Не болейте за сборную России. Это больно.

    16.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Слабый тренер....слабые игроки....слабая сборная....слабаки....

    16.11.2025

  • 99

    где в реальности находится сборная? Рабинер , где где ? На дне сборная ! открой свои глаза или хотя бы тот глаз куда не попадал .

    16.11.2025

  • Владимир Горницкий

    "Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней: это лучше объясняет, где находится сборная". Да и без особых объяснений понятно, где находится сборная. И уточнять, по-моему, нет нужды. Громит очень слабые команды и проигрывает просто слабым. То есть где-то между очень слабыми и просто слабыми.

    16.11.2025

  • youareuseless

    Пошёл антикриз! Полезнее играть товарищеские, чем отборочные)))

    16.11.2025

  • svnest

    в кои веки от мэтра не портянка на пару часов... и по делу, сооласен с ним почти во всём... добавил бы: карпинская непруха в динамо перекинулась и на сборную, ему бы в церковь что-ли... за черной полосой будет и белая... терпение...

    16.11.2025

  • Smash.

    1. Сборная находится там, где логично - вне тонуса международных матчей. Это дело поправимое. 2. Дивеев в первом голе сыграл как обычно, как требует тренер. Начинал атаку длинным пасом. Молодцы чилийцы, они разобрали игру нашей сборной и такие пасы неоднократно перехватывали. 3. Забудьте про последнее место Чили в отборе. Это временный цикличный спад, у всех бывает. Ту команду уже разогнали. Эта новая только формируется, и вчера сыграла очень прилично.

    16.11.2025

  • AZ

    Чили -это такая Балтика на максималках. Даже помедленнее, но помастеровитее. И как наши лидеры чемпионата ничего не смогли сделать с Балтикой, так и сборная ничего не смогла сделать с Чили.

    16.11.2025

  • Camry163

    В чём польза? Что изменится? )

    16.11.2025

  • sdf_1

    Да просто сборная Чили была намного быстрее нашей сборной. Поэтому чилийцы накрывали наших игроков по всему полю. Поэтому чилийцы вынудили наших игроков привезти себе два гола и не дали нашим игрокам ничего создать в атаке. Это говорит о том, что чемпионат у нас медленный (как в плане скорости передвижения, так и в скорости принятия решений). И даже те матчи чемпионата, которые кажутся нам быстрыми, на самом деле по современным меркам являются медленными. Скорость, скорость и ещё раз скорость. Вот залог успеха в современном футболе. Но скорость с умом, а не тупая беготня по всему полю ради тупой беготни по всему полю

    16.11.2025

  • oleg k1slak

    Чили - крепкая команда, это надо признать. Тот факт, что у наших парней мало шансов против команд первого эшелона - факт. Результат закономерен!

    16.11.2025

  • traveller09

    Хм, ну если так рассуждать, то лучше каждый месяц проигрывать сборной Аргентины, чем чили-вилить с брунеями. Но...православный народ этого же не оценит. Ведь не по...христиански это... Хотя...откуда это автору знать...

    16.11.2025

