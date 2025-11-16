Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней: это лучше объясняет, где находится сборная. Но ведь были и Иран с Боливией!

Обозреватель «СЭ» — о поражении сборной России от Чили (0:2).

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Худшая сборная отборочного цикла в Южной Америке на выезде «засушила» Россию

Что-то во всей этой истории, на первый взгляд, не монтируется.

На «Фиште» мы увидели в чилийской форме уверенную в себе, отлично организованную, предельно жесткую команду, которая в товарищеском матче сыграла не «по-товарищески».

А когда после поражения 0:2, прервавшего 22-матчевую беспроигрышную серию сборной России (правда, ни одна из этих встреч не носила турнирного характера), взглянули на последние результаты чилийцев, то вспомнили: они и последнее место в свежем южноамериканском отборе на ЧМ-2026 заняли, и ноль мячей за этот год забили, и за три года два официальных матча выиграли.

Как же это все сочетается? А так, что, хоть в Россию и не приехали суперветераны вроде Алексиса Санчеса и Артуро Видаля, в Сочи сыграли девять человек из числа выходивших на поле в последнем отборочном матче мирового первенства дома с Уругваем, который завершился нулевой ничьей, но проходившей с большим преимуществом чилийцев. И три из четырех футболистов, проведших больше всего игровых минут в квалификации, против россиян сыграли.

То есть это была не резервная команда, а по крайней мере похожая на основную и приехавшая на сбор в Россию, по словам главного тренера, чтобы заложить базу для постройки новой сборной. Иными словами, сейчас идет отбор тех, на кого будет делаться ставка дальше, то есть парням не до шуток и сюсюканий. И новичков на «Фиште» был у гостей самый минимум.

В общем, уровень сопротивления был не какой-то высочайший, но тот, который и должен быть в матчах национальной команды, а не такой, как с Брунеем или Гренадой. С другой стороны, не стал бы впадать в крайности и кричать — вот, мол, чилийцы и показали сборной России ее истинный уровень. Среди предыдущих соперников тоже были приличные команды, и не далее как месяц назад с Ираном и Боливией команда Валерия Карпина сыграла очень достойно. Притом что иранцы оказали серьезное сопротивление.

Тут еще сыграл свою роль фактор ноября — почти всегда самого неудачного для сборной России месяца. Впрочем, не только он — но об этом позже.

Матвей Лукин и Бен Бреретон Диас. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Начали хорошо. Но встали на фоне чилийской жесткости

Где-то увидел неплохое сравнение: хороший мальчик-«ботаник», привыкший комфортно чувствовать себя в неагрессивной домашней среде, внезапно зашел в неблагополучный район и получил тумаков от уличной шпаны. Это очень хорошо сочеталось с динамикой развития событий в первом тайме.

Первые минут десять сборная России играла хорошо, быстро, агрессивно. Александр Головин «облизал» мячом перекладину и еще раз опасно ударил — и этот удар, и добивание Константина Тюкавина отразил вратарь Вигуру (он также играл против уругвайцев в концовке отбора, но ранее основным голкипером команды не был). Казалось, ничья с Перу и ответный гол Валеры Валере нашу команду разбудили, да и поле, в отличие от встречи в Санкт-Петербурге, в Сочи оказалось хорошим — в частности, Наиль Умяров в мини-интервью по ходу первого тайма подтвердил, что качеством газона все довольны.

Но с момента, когда центрфорвард сборной Чили в этом матче Гонсало Тапиа грубейшим образом воткнулся в подкате в Матвея Кисляка и схватил желтую карточку (слава Богу, полузащитник ЦСКА продолжил матч и травму не получил), россияне играть с начальным азартом бросили. Вскоре соперники едва не сломали Станислава Агкацева — тому же Тапиа, в него, как показалось, умышленно воткнувшемуся, вполне можно было показать вторую желтую. Дальше подсели под Ивана Облякова, он упал с большой высоты и вскоре заменился на Алексея Батракова: защемило нерв спины.

И сборная России оторопела — она подобного ожесточенного сопротивления, видимо, не ожидала. Хотя и перуанцы, находящиеся в схожей ситуации, демонстрировали что-то подобное, и конфликтов на «Газпром-Арене», особенно во втором тайме, хватало, но повторения той же истории спустя три дня наши футболисты отчего-то не ждали. Хотя стоило.

После чего в состоянии этого удивления случилась первая грубая ошибка: капитан команды в этом матче и центральный защитник сборной номер один Игорь Дивеев, вообще-то не склонный к оплошностям на ровном месте, в одиночку привез гол, когда сначала чилийцы перехватили его пас, а потом он же позволил Тапиа прикрыть от себя мяч корпусом и пробить в дальний угол.

На перерыв ушли при 0:1 — притом что состав, по мне, после выхода Батракова стал почти оптимальным на сегодня. А если бы на месте Даниила Фомина был Дмитрий Баринов — был бы, полагаю, вообще оптимальным (выбор между Мингияном Бевеевым и Александром Сильяновым, Максимом Глушенковым и Алексеем Миранчуком равнозначен и зависит от конкретного соперника и состояния самих этих футболистов). И хоть мяч внешне ходил у россиян неплохо, моментов-то не было. И когда Карпин говорит в целом об удовлетворенности содержанием игры, хочется спросить: то, что дома с не на сто процентов основным составом десятого места в южноамериканском отборе наша команда создает за матч пару-тройку неплохих, но не железных шансов — как такую встречу, даже если вывести за скобки результат, можно оценивать положительно?

Полузащитник сборной России Кирилл Глебов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще один мяч могли получить с пенальти. Повезло, что не было ВАР

Второй гол сборная России должна была получить с пенальти. Но, на ее удачу, узбекский судья не заметил явную отставленную руку Наиля Умярова в штрафной. Работай на матче ВАР, не было бы ни одного шанса, что это не одиннадцатиметровый.

Получили в итоге с игры — опять после своей ошибки, на сей раз коллективной. До того момента могли и сами забить — Глушенков грохнул издали в перекладину. Но вскоре наши защитники, как это часто бывает у Карпина, начали катать мяч по своей штрафной. И докатались — Бевеев, действовавший теперь справа, пробил в чилийца, последовал неудачный отскок прямо на дальнюю штангу к сопернику, Агкацев бросился наперерез удару, но Диас успел пробить под ним.

Пытаюсь представить, как Мингиян участвует в катании мяча по своей штрафной и с задержкой на такт (что и позволило сопернику его накрыть) выбивает мяч по бровке в «Балтике», — и прямо вижу его отрывающуюся по указанию Андрея Талалаева голову. Фигурально, само собой, — но мало бы не показалось. Хотя Бевееву в этом эпизоде Умяров (а тому — партнеры по обороне) мяч и «подсунул».

Такие же глупые голы после собственных ошибок регулярно пропускает карпинское «Динамо», что тренер и сам признал. При этом не желая проводить параллелей, поскольку игроки разные. Я бы параллель провел другую, начавшуюся еще с Перу, о чем я и тогда уже написал. Как у Карпина наступил кризис в «Динамо» — так он и на сборную перекинулся. И перезагрузиться после Перу не удалось. Две южноамериканские команды, не вышедшие на ЧМ, приехали в Россию играть и рубиться по-взрослому — и если ничья с перуанцами в какой-то степени стала стечением обстоятельств, но чилийцы были практичнее, эффективнее и хладнокровно воспользовались тем, что россияне им позволили.

Глобально, конечно, это ни на что не влияет — встречи товарищеские. Но все разговоры на фоне этой 22-матчевой беспроигрышной серии о том, что «сейчас бы мы им в отборе показали», не стоят и ломаного гроша — вот что продемонстрировал этот чилийский щелчок по носу. Никто не знает, как бы Россия там сыграла, поскольку спорт не признает частицы «бы». Одно дело — почти четыре года выступать без какого-либо настоящего давления, и другое — оказаться, как в Сплите, под настоящим стрессом необходимого результата. Тогда бы все и узнали, и цену всем вместе, и каждому по отдельности поняли бы.

Но такие проигрыши, как Чили, куда нужнее, чем двадцать пять разгромов Брунея. Потому что дают в сотни раз более реальную пищу для размышлений и понимания, где в реальности находится сборная.