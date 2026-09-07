«Зенит» — ЦСКА: нарушению Соболева предшествовал фол армейца. Пенальти в ворота хозяев назначен ошибочно?

При повторном изучении эпизода матча 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:2) с использованием тех ракурсов, которые не показали в телетрансляции, у «СЭ» возникли серьезные сомнения в правильности решения судейской бригады, которая общими усилиями назначила пенальти в пользу гостей.



Напомним, что на 45+6-й минуте при счете 0:0 Андрей Прокопов после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Романа Сафьяна и просмотра повторов на мониторе у поля наказал Александра Соболева 11-метровым ударом и предупреждением за грубую игру.

Сам эпизод произошел примерно тремя минутами ранее: рефери пропустил фол зенитовского нападающего, который в своей штрафной площади в борьбе за мяч угодил рукой в голову Джамалутдину Абдулкадырову. Но в действия Прокопова вмешались ВАР и АВАР.

При этом ни телезрителям, ни самому Прокопову не показали, что предшествовало фолу Соболева. Повторы происходившего в штрафной площади обрезали. А там секундой-двумя ранее Абдулкадыров в борьбе с Густаво Мантуаном подгреб мяч левой рукой и выиграл единоборство у зенитовца. И только после этого произошло нарушение со стороны Соболева.



Если признать, что Абдулкадыров не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость.



Почему же в трансляции действия Абдулкадырова не показали, а затем не повторили?



Интересно, что четыре из шести последних матчей Шадыханова в чемпионате России пришлись на игры с участием ЦСКА. А Сафьян в третий раз за два года работал на игре питерцев с армейцами в качестве АВАР.