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Судейство

«Зенит» — ЦСКА: нарушению Соболева предшествовал фол армейца. Пенальти в ворота хозяев назначен ошибочно?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Прокопов.
Фото Global Look Press

При повторном изучении эпизода матча 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:2) с использованием тех ракурсов, которые не показали в телетрансляции, у «СЭ» возникли серьезные сомнения в правильности решения судейской бригады, которая общими усилиями назначила пенальти в пользу гостей.

Напомним, что на 45+6-й минуте при счете 0:0 Андрей Прокопов после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Романа Сафьяна и просмотра повторов на мониторе у поля наказал Александра Соболева 11-метровым ударом и предупреждением за грубую игру.

Сам эпизод произошел примерно тремя минутами ранее: рефери пропустил фол зенитовского нападающего, который в своей штрафной площади в борьбе за мяч угодил рукой в голову Джамалутдину Абдулкадырову. Но в действия Прокопова вмешались ВАР и АВАР.

При этом ни телезрителям, ни самому Прокопову не показали, что предшествовало фолу Соболева. Повторы происходившего в штрафной площади обрезали. А там секундой-двумя ранее Абдулкадыров в борьбе с Густаво Мантуаном подгреб мяч левой рукой и выиграл единоборство у зенитовца. И только после этого произошло нарушение со стороны Соболева.

Если признать, что Абдулкадыров не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость.

Почему же в трансляции действия Абдулкадырова не показали, а затем не повторили?

Интересно, что четыре из шести последних матчей Шадыханова в чемпионате России пришлись на игры с участием ЦСКА. А Сафьян в третий раз за два года работал на игре питерцев с армейцами в качестве АВАР.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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