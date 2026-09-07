Самедов — о дебюте Мостового за «Локомотив»: «Помог команде в первом же матче»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о дебюте Андрея Мостового за железнодорожников в матче 7-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0). Хавбек забил единственный гол.

«Хороший переход и отличный игрок. Естественно, он поможет «Локомотиву». Он уже помог в первом же матче с «Балтикой». Благодаря его голу команда добилась первой победы в сезоне. Думаю, это определенно усиление», — сказал Самедов «СЭ».

28-летний футболист провел первый матч за «Локомотив» после перехода на правах аренды из «Зенита». Мостовой выступал за петербургский клуб с 2019 года. В составе «Зенита» он провел 209 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и сделал 23 результативные передачи. За сборную России полузащитник сыграл 20 встреч, отметившись 3 голами.