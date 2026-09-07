«Рубин» выступил с заявлением после срыва трансфера Олейникова

В пресс-службе «Рубина» сообщили о срыве перехода полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.

«Иван Олейников, несмотря на ранее достигнутые договоренности о его трансфере, отказался от перехода в наш клуб. Мы пожали руки, обо всем договорились как со стороной футболиста, так и с клубом «Крылья Советов». Наш клуб соблюдал все эти договоренности, в отличие от стороны игрока.

Сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил наш клуб о том, что принял решение не подписывать контракт, отказавшись от ранее достигнутых договоренностей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Олейников выступал за «Крылья Советов» с августа 2024 года. Он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.