Петров выбыл до конца сезона. Кого «Краснодар» рассматривает на замену?
«Краснодар» может подписать Максима Ненахова («Локомотив»), Даниила Денисова («Спартак») или Мингияна Бевеева («Балтика») на замену Сергею Петрову. После тяжелой травмы ахилла, которая оставила «быков» без 34-летнего правого защитника до конца сезона, клуб активизировал поиски игрока на эту позицию.
Что случилось с Петровым
Защитник получил повреждение в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1), его унесли с поля на носилках в середине первого тайма. Сразу было понятно: произошло что-то серьезное. После финального свистка главный тренер «Краснодара» подтвердил худшие опасения в эфире канала «Матч Премьер»: «Ахилл. Скорее всего, сезон для него закончился. Нужно еще провести обследование, посмотрим, но, думаю, там серьезная травма».
В среду, 12 ноября, «СЭ» сообщил: Сергей порвал ахилл и выбыл до конца сезона-2025/26. Травма Петрова — заметная потеря для «быков». На его счету 339 матчей за краснодарцев (рекордсмен клуба), в которых он забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи. В текущем сезоне правый защитник сыграл 16 встреч во всех турнирах.
Начались поиски замены
Заменить Петрова по позиции может Джованни Гонсалес, но он не пользуется большим доверием у тренерского штаба. К тому же уругваец настроен на уход — в октябре в интервью ESPN он отметил, что скучает по родине: «Я понимаю, у меня есть контракт, и интересы клубов не совпадают с нашими. Посмотрим, что будет в декабре. Постараюсь найти выход из ситуации вместе с клубом. «Пеньяроль» — мой дом. Я хочу вернуться и собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, ведь в футболе все быстро меняется. Желание есть, но все будет зависеть от того, получится ли договориться с клубом».
Кроме того, необходимо держать в голове лимит — Сергей был важной опцией в этом плане. Поэтому «Краснодар» ищет крайнего защитника — россиянина.
По информации инсайдера Ивана Карпова, недавно приобретенного у махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в роли правого защитника не видят, поэтому в числе прочих изучают возможность приглашения кого-то из игроков «Локомотива», «Спартака» или «Балтики» — Ненахова, Денисова или Бевеева соответственно.
Максим Ненахов («Локомотив»)
26-летний защитник стал важной фигурой «Локо» в прошлом сезоне, но в нынешнем его реже используют: справа чаще играет Сильянов, слева — Фассон. Снижение игрового времени может подтолкнуть Ненахова к поиску нового клуба.
Даниил Денисов («Спартак»)
У 23-летнего Денисова предстоящим летом заканчивается контракт, что повышает интерес к нему со стороны «Краснодара». При этом отношение к стабильности его игры не всегда однозначное. Например, Федор Смолов ранее резко высказывался о Денисове в своем шоу SMOL FM, отмечая недостаток созидательных действий.
Мингиян Бевеев («Балтика»)
29-летний Бевеев — одно из открытий первой части сезона РПЛ, как и многие другие футболисты калининградской команды. По слухам, несколько топ-клубов уже следят за прогрессом калмыка. «Краснодар» рассматривает его как реального кандидата на усиление позиции.
После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 33 очками, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2