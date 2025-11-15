Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Сборная России проиграла Чили (0:2). Это первое поражение команды Валерия Карпина с ноября 2021 года — тогда она уступила Хорватии в квалификации ЧМ-2022 ( 0:1 ) . Таким образом, прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета игр второго состава национальной сборной с олимпийской сборной Египта и Катаром — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

После финального свистка на стадионе «Фишт» Карпин ответил на вопросы журналистов.

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Это товарищеский матч — какое давление?

— Это первое поражение России за четыре года . Что не получилось в матче с Чили? — первый вопрос Карпину.

— Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что у наших ворот создавал и моменты. Второй гол нельзя назвать моментом.

— Нам одним кажется, что последние матчи сборной были похожи на игр ы «Динамо»? Особенно в обороне.

— Ошибки есть, но проводить параллели нет смысла. Ошибались р азные игроки.

— Может, сказывается давление?

— Это товарищеский матч. Какое давление? Думаете, Сафонов испытывал давление с Перу ? Несчастный случай — как и второй гол сегодня. Если вам кажется, что картин а игры похожа , — ну и замечательно.

— Какая игра сборной России лучшая и худшая за год?

— Напомните, с кем мы играли... Перу помню. С кем еще? Наверное, назов у матч с Катар ом лучшим. А худший — против Иордании.

— В этом году в сборную вызывался Артем Дзюба. Это было верное решение?

— Да. А почему нет? Не помню кому, но он забил, а мы победили.

— У Александра Кержакова неожиданно нашли еще один гол за сборную. Вызов е те Дзюбу, если его официально признают?

— Посмотрим.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выход Батракова — нормально, но не «вау». И он сам, и мы ждали большего

— Что с Иваном Обляковым?

— От удара защемило нерв. Как отпустит, сможет играть. Только доктор скажет когда. Вряд ли на восстановление уйдет много времени.

— Как оцените выход Алексея Батракова?

— Нормально, не « вау » . Но он сам и мы все, наверное, ждали большего.

— Есть ли планы у сборной России на март следующего года?

— Наметки уже есть, обсуждали их . Но это пока наметки. Как будет что-то конкретное — РФС об этом объявит. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? В любом случае мое пожелание — чтобы соперник был сильным.

— Вы хотите, чтобы игроки почувствовали другое давление?

— Давления нет. Есть ответственность. Игра с Хорватией в четвертом туре за выход на чемпионат мира — это одно давление. Та же игра, но в последнем туре — другое давление, иная ответственность. Хотя игроки те же.

— Как вам атмосфера в Сочи?

— Великолепная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддерживал нас . Игра приковывала внимание как минимум. На всех матчах в регионах такая атмосфера.

— Может, стоит меньше играть в Москве и Санкт-Петербурге?

— Но на игре с Перу была прекрасная атмосфера. С Нигерией в Москве — прекрасная. Где бы сборная ни играла, везде отличная атмосфера.



