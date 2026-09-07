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Источник: Олейников подпишет с ЦСКА контракт на 3 года, за игрока заплатят 220 миллионов рублей

Сергей Филин

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников перейдет в ЦСКА за 220 миллионов рублей и подпишет контракт до конца сезона-2028/29, сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, армейский клуб заплатит «Крыльям Советов» за трансфер 28-летнего футболиста 100 миллионов рублей. Еще 120 миллионов составят подъемные и выплаты агентам игрока.

Ранее сообщалось, что Олейников посетил базу «Рубина» и пообщался с руководством клуба. Он должен был пройти медицинское обследование и подписать контракт с казанцами, но трансфер не состоялся.

Иван Олейников.Олейникова не будет в «Рубине». ЦСКА перехватил полузащитника в последний момент

Олейников выступал за «Крылья Советов» с августа 2024 года. Он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

Источник: Соцсети Ивана Карпова
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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