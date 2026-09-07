Источник: Олейников подпишет с ЦСКА контракт на 3 года, за игрока заплатят 220 миллионов рублей

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников перейдет в ЦСКА за 220 миллионов рублей и подпишет контракт до конца сезона-2028/29, сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, армейский клуб заплатит «Крыльям Советов» за трансфер 28-летнего футболиста 100 миллионов рублей. Еще 120 миллионов составят подъемные и выплаты агентам игрока.

Ранее сообщалось, что Олейников посетил базу «Рубина» и пообщался с руководством клуба. Он должен был пройти медицинское обследование и подписать контракт с казанцами, но трансфер не состоялся.

Олейников выступал за «Крылья Советов» с августа 2024 года. Он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.