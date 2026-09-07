Вратари «Динамо» Лещук и Лунев приглашены на заседание КДК РФС 10 сентября

Голкиперы «Динамо» Игорь Лещук и Андрей Лунев приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за поведения после матча со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.

Заседание состоится 10 сентября.

После победы над «Спартаком» Лещук и Лунев подошли к трибунам и прокричали начало оскорбительной кричалки в адрес соперника.

«По материалам средств массовой информации будет рассмотрено поведение футболистов «Динамо» Андрея Лунева и Игоря Лещука. Игроки приглашены на заседание», — говорится в заявлении на сайте РФС.

«Динамо» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября бело-голубые у себя дома сыграют с «Оренбургом» в 8-м туре чемпионата России.