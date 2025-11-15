Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?

Обляков получил травму в матче сборной перед дерби со «Спартаком»

У красно-синих могут быть проблемы.

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

ЦСКА стабильно буксует после международных пауз: команда победила лишь два раза в последних десяти таких матчах. Очередной перерыв на игры сборных может вновь ударить по результатам армейцев.

Во второй игре нынешних сборов — BetBoom товарищеском матче России с Чили (0:2) — Валерий Карпин снова сделал ставку на футболистов ЦСКА. С первых минут сыграли Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков и Матвей Кисляк. Обляков при этом покинул поле уже на 25-й минуте из-за травмы. А во втором тайме на поле появился и Кирилл Глебов.

Подобная картина наблюдается не впервые. Во втором матче предыдущей паузы — против Боливии — также в основе вышла пятерка армейцев. По статистике за 2025 год, игроки ЦСКА провели в первых матчах сборов всего 267 минут, тогда как во вторых — 1364 минуты. Дисбаланс очевиден.

Как паузы отражаются на результатах ЦСКА

Нагрузка на лидеров, по всей видимости, влияет на игру клуба после возвращения из сборных: у ЦСКА всего две победы в десяти последних матчах после международных пауз.

В текущем сезоне серия тоже не радует. В сентябре, после матча России с Катаром, армейцы проиграли «Ростову», затем уступили «Балтике» в Кубке. В октябре, через четыре дня после матча против Боливии, ЦСКА крупно проиграл «Локомотиву» — 0:3.

Какие проблемы ждут ЦСКА перед дерби

Следующее испытание — дерби со «Спартаком». Времени на подготовку — неделя: больше, чем после октябрьской паузы. Но неизвестно, как много времени понадобится красно-синим на восстановление. Обляков уже получил повреждение после болезненного падения на газон.

Добавим, что в сентябрьском матче России с Иорданией травму получил другой футболист ЦСКА, Кирилл Глебов. Из-за повреждения он пропустил больше трех недель.

Совпадение или повод для вопросов?

Интересная деталь: в стартовом составе против Чили не было ни одного игрока «Спартака». На фоне предстоящего дерби это породило в соцсетях разговоры о возможном «заговоре», хотя прямых подтверждений, разумеется, нет.

Матч «Спартак» — ЦСКА в РПЛ пройдет 22 ноября в 16.45. Армейцы подходят к игре на втором месте (33 очка), красно-белые — шестые (25 очков).

