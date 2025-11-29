ЭСК поддержала решение судьи Буланова не назначить пенальти в ворота московского «Динамо» с игре с махачкалинским «Динамо»

ЭСК РФС рассмотрела эпизод в матче 16-го тура РПЛ между московским и махачкалинским «Динамо» (3:0).

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов.

Комиссия большинством голосов поддержала решение судьи не назначать пенальти в ворота московской команды на 78-й минуте игры.

«Столкновение вратаря «Динамо» (Москва) Андрея Лунева с нападающим «Динамо» (Махачкала) Миро не является нарушением правил. Нападающий, перебросив мяч через вратаря, не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот выше перекладины. В действиях Лунева нет безрассудства. Контакт между вратарем и нападающим является неизбежным и ненаказуемым», — говорится в мотивировке.

Московский клуб с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, махачкалинцы с 14 очками — на 13-й строчке.