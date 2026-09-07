Лещенко считает незаслуженной красную карточку Тюкавина: «Удар пришелся в плечо, а не шею или лицо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» удаление нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Начало сезона у «Динамо» сложилось не лучшим образом из-за судейства. Были ошибки в матчах с «Краснодаром» и «Зенитом». Все это знают. Никакой красной карточки не должно было быть. Джику просто замучал Костю: все время валил его, держал за майку, подкатывался. Он просто достал Тюкавина! Естественно, Костя отмахнулся. И то, удар пришелся в плечо, а не в шею или лицо. Надо было просто показать по желтой и все. Судейство у нас безобразное!», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».