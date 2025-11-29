ЭСК: Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»

ЭСК РФС рассмотрела эпизоды в матче 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (1:0).

Главным арбитром встречи был Павел Кукуян.

ЭСК единогласно поддержала решение судьи не удалять с поля полузащитника «Ахмата» Надера Гандри на 40-й минуте встречи.

«Надер Гандри в единоборстве с Мирлиндом Даку («Рубин») играет в мяч, после чего происходит контакт стопой без применения чрезмерной силы или жесткости. Судья верно вынес предупреждение за грубую игру», — говорится в мотивировке.

Однако комиссия большинством голосов признала ошибочным не назначать пенальти в ворота грозненского клуба на 70-й минуте.

«В единоборстве за мяч защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев нарушает правила против нападающего «Рубина» Андерсона Арройо. Ибишев совершает толчок соперника, находящегося на высокой скорости и контролирующего мяч, что повлияло на возможность нападающего продвигаться к мячу. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение защитнику «Ахмата» за лишение соперника явной возможности забить гол, поскольку нарушение правил при вступлении в борьбу за мяч происходит в собственной штрафной площади», — говорится в мотивировке.