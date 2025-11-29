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Судейство

ЭСК: Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином»

Сергей Ярошенко

ЭСК РФС рассмотрела эпизоды в матче 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (1:0).

Главным арбитром встречи был Павел Кукуян.

ЭСК единогласно поддержала решение судьи не удалять с поля полузащитника «Ахмата» Надера Гандри на 40-й минуте встречи.

«Надер Гандри в единоборстве с Мирлиндом Даку («Рубин») играет в мяч, после чего происходит контакт стопой без применения чрезмерной силы или жесткости. Судья верно вынес предупреждение за грубую игру», — говорится в мотивировке.

Однако комиссия большинством голосов признала ошибочным не назначать пенальти в ворота грозненского клуба на 70-й минуте.

«В единоборстве за мяч защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев нарушает правила против нападающего «Рубина» Андерсона Арройо. Ибишев совершает толчок соперника, находящегося на высокой скорости и контролирующего мяч, что повлияло на возможность нападающего продвигаться к мячу. Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение защитнику «Ахмата» за лишение соперника явной возможности забить гол, поскольку нарушение правил при вступлении в борьбу за мяч происходит в собственной штрафной площади», — говорится в мотивировке.

«Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 16 очками — на 12-й строчке.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Павел Кукуян
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«Акрон» — «Пари НН»: стартовые составы команд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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