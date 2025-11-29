ЭСК: Карасев верно засчитал гол «Спартака» и правильно отменил пенальти в ворота ЦСКА

ЭСК РФС рассмотрела эпизоды матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

Комиссия единогласно признала верным решение судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака» на 5-й минуте встречи.

«Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил. Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил свое атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот. В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарем и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым», — говорится в мотивировке.

Также ЭСК единогласно признала верным решение судьи засчитать гол в ворота армейцев на 43-й минуте игры.

«Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Дмитриев располагается перед вратарем и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол», — говорится в мотивировке.

В третьем эпизоде комиссия также единогласно поддержала решение судьи Карасева отменить пенальти, назначенный в ворота красно-синих, после видеопросмотра на 61-й минуте.

«Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака» Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти. Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе. Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешел во владение «Спартака». ВАР, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы ее в случае, если бы главный судья остался при своем первоначальном решении о назначении пенальти», — говорится в мотивировке.

«Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 33 очками — на второй строчке.