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Судейство

ЭСК: Карасев верно засчитал гол «Спартака» и правильно отменил пенальти в ворота ЦСКА

Сергей Ярошенко
Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЭСК РФС рассмотрела эпизоды матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0). Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Сергей Карасев.Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

Комиссия единогласно признала верным решение судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака» на 5-й минуте встречи.

«Столкновение вратаря «Спартака» Александра Максименко с атакующим игроком ЦСКА Данилом Круговым не является нарушением правил. Атакующий игрок, пробросив мяч в направлении линии ворот, завершил свое атакующее действие. Он не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот. В действиях Максименко нет безрассудства. Контакт между вратарем и атакующим игроком является неизбежным и ненаказуемым», — говорится в мотивировке.

Также ЭСК единогласно признала верным решение судьи засчитать гол в ворота армейцев на 43-й минуте игры.

«Атакующий игрок «Спартака» Игорь Дмитриев не нарушает правила против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Дмитриев располагается перед вратарем и сфокусирован на приближающемся мяче. Касание рукой не блокирует вратаря и не оказывает влияния на него. Судья верно засчитал гол», — говорится в мотивировке.

В третьем эпизоде комиссия также единогласно поддержала решение судьи Карасева отменить пенальти, назначенный в ворота красно-синих, после видеопросмотра на 61-й минуте.

«Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве с игроком «Спартака» Романом Зобниным играет в мяч, который меняет траекторию своего движения. Последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым. По этой причине судья верно отменил пенальти. Второй причиной, по которой пенальти не мог быть назначен, является нарушение правил в атакующей фазе. Жедсон Фернандеш («Спартак») нарушил правила против Родриго Вильягры (ЦСКА), в результате чего мяч перешел во владение «Спартака». ВАР, в соответствии с протоколом, подготовил данную ситуацию и продемонстрировал бы ее в случае, если бы главный судья остался при своем первоначальном решении о назначении пенальти», — говорится в мотивировке.

«Спартак» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 33 очками — на второй строчке.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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