Лещенко о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Красно-белые попали под раздачу»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

«Спартак» выступил так, как ему позволили это сделать. «Динамо» весь матч играло на кураже с полной отдачей. Этого ранее немножко не хватало. Каждый игрок «Динамо» выглядел лучше каждого футболиста «Спартака». Бело-голубые играли в настоящий европейский футбол. Это была лучшая игра в исполнении команды. Наконец Шварц все расставил по местам и никто не выпадал. Раньше кто-то оставался в тени и неудачно выступал, но сейчас все так, как должно быть. Гладышев и Артур провели хороший матч. Ярослав вообще ничего не позволил сделать оппонентам на своем фланге. «Спартак» до этого матча выглядел лучше всех, но вчера они попали под раздачу. Им не хватило Барко», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».