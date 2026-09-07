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Лещенко о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Красно-белые попали под раздачу»

Дарик Агаларов
корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

«Спартак» выступил так, как ему позволили это сделать. «Динамо» весь матч играло на кураже с полной отдачей. Этого ранее немножко не хватало. Каждый игрок «Динамо» выглядел лучше каждого футболиста «Спартака». Бело-голубые играли в настоящий европейский футбол. Это была лучшая игра в исполнении команды. Наконец Шварц все расставил по местам и никто не выпадал. Раньше кто-то оставался в тени и неудачно выступал, но сейчас все так, как должно быть. Гладышев и Артур провели хороший матч. Ярослав вообще ничего не позволил сделать оппонентам на своем фланге. «Спартак» до этого матча выглядел лучше всех, но вчера они попали под раздачу. Им не хватило Барко», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;7-м туре РПЛ.Настоящая презентация «Динамо» Шварца. А для «Спартака» скверно, что он без Барко и Литвинова — другая команда

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Лев Лещенко
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«Рубин» и «Ахмат» объявили составы на матч 7-го тура РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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