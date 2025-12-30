Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии Нового года.

«Дорогие друзья, подходит к концу 2025 года. Хотелось бы всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего года. Мы старались вас радовать своими результатами, своей игрой. Спасибо огромное за все! И хотелось бы пожелать вам в новом году удачи, здоровья, успехов во всем. Ну а мы также в 2026-м будем пытаться вас радовать результатами и игрой», — сказал Карпин на видео, опубликованном в Telegram-канале национальной команды.

В 2025 году сборная России провела 10 матчей, одержав 6 побед, трижды сыграв вничью и потерпев 1 поражение. Национальная команда не принимает участия в международных турнирах с февраля 2022-го.