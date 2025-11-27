Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев стал скаутом ЦСКА

Как стало известно «СЭ», бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев стал скаутом ЦСКА.

Андреев работал на должности спортивного директора оренбуржского клуба с 2019 по 2024 год.

ЦСКА (33 очка) после 16-го тура РПЛ занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч армейцы проведут 29 ноября дома против «Оренбурга».