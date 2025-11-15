Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Сборная завершила год первым за долгое время поражением.

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Серьезный экзаменатор

Другой состав — другая игра. Нравится нам это или нет, но такова реальность. Причем речь совсем не о том, что один матч сборная России проводит более слабыми игроками. Просто у тех, кто открывает серию спаренных встреч, всего несколько дней на подготовку после очередного тура национальных чемпионатов. С Перу же в силу нестандартных дат некоторым пришлось играть на третий-четвертый день, хотя выступление легионеров — Головина и Алексея Миранчука — показывало, что жесткий график не самая большая проблема. Да и перуанцам пришлось лететь с другого конца света и вносить коррективы в подготовку из-за отмены чартерного рейса. А в Чили пресса акцентировала внимание на том, что их сборная будет добираться до России 36 часов, и сообщала о задержке рейса из Стамбула в Сочи.

Но в любом случае осенью вторые матчи удавались команде Валерия Карпина лучше. В сентябре, вслед за ничьей с Иорданией (0:0), был разгром Катара (4:1). В октябре — после минимальной победы над Ираном (2:1) — не возникло проблем с Боливией (3:0). Впрочем, нельзя не признать, что прежде первые соперники в спаренных встречах были выше классом. А вот Чили, напротив, объективно сильнее перуанцев, даже с учетом кризиса «Ла рохи» и отсутствия ряда ведущих игроков. Если в составе «Инков» легионеров из не самых сильных клубов можно было пересчитать по пальцам одной руки, то у исполняющего обязанности главного тренера гостей Николаса Кордовы выбор богаче. «Севилья», «Торино», ярко играющий в Лиге Европы «Мидтьюлланн», серьезные клубы Бразилии и Аргентины — совсем другой в сравнении с перуанцами уровень.

Травма Облякова

Состав российской команды спустя три дня после досадной ничьей в Санкт-Петербурге изменился кардинально. В старте вышли Головин, от которого капитанская повязка перешла к Дивееву, и десять новых футболистов, включая пятерку представителей ЦСКА. Но не только сыгранность армейцев делала игру нашей команды живой. Бевеев зажигал на правой бровке, интересные решения находил Глушенков, а Тюкавин был одним из тех, кто мог забить быстрый гол.

Чилийцы же зачастую играли так, что напоминали времена, когда их боялась не только вся Южная Америка. Тапия, будучи нападающим, рисковал быстро наиграть на красную карточку, въехав шипами в ногу Кисляку и не пожалев выбежавшего за пределы штрафной Агкацева. В общем, ритм и нервы игры скорее соответствовали турнирному противостоянию, а не товарищескому матчу. К сожалению — с неприятными последствиями для Облякова, которого из-за травмы пришлось менять в середине первого тайма на Батракова.

Соперник сбил темп российских атак, которым не хватало конкретики в завершении, а потом и вовсе забил сам. Писарро в центре перехватил пас Дивеева, невысокий Альтамирано головой пробросил мяч на ход партнеру, а Тапия, несмотря на попытки армейского защитника исправить собственную ошибку, пробил мимо Агкацева. В ответ же до перерыва не удалось предложить ничего, за исключением перспективной передачи Кругового, которую в подкате прервал вездесущий Писарро.

Перекладина Глушенкова

Зато в начале второго тайма созрел полноценный голевой момент. Головин оставил без мяча своего бывшего одноклубника по «Монако» Марипана и пасом нашел в центре штрафной Тюкавина. Увы, промедлив с ударом на долю секунды, динамовец дал шанс защитникам, и мяч отскочил в руки чилийскому голкиперу. В целом же можно было отметить, что у российской команды стало больше движения и как минимум перспективные подходы начали появляться регулярно.

Однако потери, которые становились следствием агрессивной игры чилийцев в прессинге и на опережение, никуда не делись. Кроме того, работай на этом матче ВАР — Россия рисковала получить пенальти в свои ворота, когда мяч попал в руку Умярову. Между тем и давление на чилийцев постепенно увеличивалось. Мог забить пытавшийся в падении замкнуть фланговую подачу Батраков. Сотряс перекладину выстреливший с дальней дистанции Глушенков.

Можно было даже сказать, что гол назревал, только забил снова соперник. И опять после ошибки! Когда наши справились с непростой ситуацией и почти разрядили обстановку, Суасо накрыл выносившего мяч из штрафной Бевеева, а отскок превратился в голевой пас для оказавшегося напротив ворот Бреретона. Лучший форвард «Ла рохи» идеально исполнил роль джокера. В свою очередь скидку Глебова после подачи Батракова с линии площади ворот не смог замкнуть Глушенков.

Проигрывать всегда неприятно. А не уступая на протяжении 22 матчей — после игры с Хорватией в отборе на ЧМ-2022 14 ноября 2021 года — обидно вдвойне. Однако встреча с Чили стала отличным уроком, показав, что ждет сборную, когда мы официально вернемся на международную арену. И каким будет уровень сопротивления.

