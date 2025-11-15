Футбол
15 ноября, 20:15

Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сборная завершила год первым за долгое время поражением.
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

Серьезный экзаменатор

Другой состав — другая игра. Нравится нам это или нет, но такова реальность. Причем речь совсем не о том, что один матч сборная России проводит более слабыми игроками. Просто у тех, кто открывает серию спаренных встреч, всего несколько дней на подготовку после очередного тура национальных чемпионатов. С Перу же в силу нестандартных дат некоторым пришлось играть на третий-четвертый день, хотя выступление легионеров — Головина и Алексея Миранчука — показывало, что жесткий график не самая большая проблема. Да и перуанцам пришлось лететь с другого конца света и вносить коррективы в подготовку из-за отмены чартерного рейса. А в Чили пресса акцентировала внимание на том, что их сборная будет добираться до России 36 часов, и сообщала о задержке рейса из Стамбула в Сочи.

Россия&nbsp;&mdash; Чили.Россия проиграла Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи

Но в любом случае осенью вторые матчи удавались команде Валерия Карпина лучше. В сентябре, вслед за ничьей с Иорданией (0:0), был разгром Катара (4:1). В октябре — после минимальной победы над Ираном (2:1) — не возникло проблем с Боливией (3:0). Впрочем, нельзя не признать, что прежде первые соперники в спаренных встречах были выше классом. А вот Чили, напротив, объективно сильнее перуанцев, даже с учетом кризиса «Ла рохи» и отсутствия ряда ведущих игроков. Если в составе «Инков» легионеров из не самых сильных клубов можно было пересчитать по пальцам одной руки, то у исполняющего обязанности главного тренера гостей Николаса Кордовы выбор богаче. «Севилья», «Торино», ярко играющий в Лиге Европы «Мидтьюлланн», серьезные клубы Бразилии и Аргентины — совсем другой в сравнении с перуанцами уровень.

Травма Облякова

Состав российской команды спустя три дня после досадной ничьей в Санкт-Петербурге изменился кардинально. В старте вышли Головин, от которого капитанская повязка перешла к Дивееву, и десять новых футболистов, включая пятерку представителей ЦСКА. Но не только сыгранность армейцев делала игру нашей команды живой. Бевеев зажигал на правой бровке, интересные решения находил Глушенков, а Тюкавин был одним из тех, кто мог забить быстрый гол.

Алексей Батраков заменил Ивана Облякова, который получил травму в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) 15&nbsp;ноября.

Чилийцы же зачастую играли так, что напоминали времена, когда их боялась не только вся Южная Америка. Тапия, будучи нападающим, рисковал быстро наиграть на красную карточку, въехав шипами в ногу Кисляку и не пожалев выбежавшего за пределы штрафной Агкацева. В общем, ритм и нервы игры скорее соответствовали турнирному противостоянию, а не товарищескому матчу. К сожалению — с неприятными последствиями для Облякова, которого из-за травмы пришлось менять в середине первого тайма на Батракова.

Соперник сбил темп российских атак, которым не хватало конкретики в завершении, а потом и вовсе забил сам. Писарро в центре перехватил пас Дивеева, невысокий Альтамирано головой пробросил мяч на ход партнеру, а Тапия, несмотря на попытки армейского защитника исправить собственную ошибку, пробил мимо Агкацева. В ответ же до перерыва не удалось предложить ничего, за исключением перспективной передачи Кругового, которую в подкате прервал вездесущий Писарро.

Перекладина Глушенкова

Зато в начале второго тайма созрел полноценный голевой момент. Головин оставил без мяча своего бывшего одноклубника по «Монако» Марипана и пасом нашел в центре штрафной Тюкавина. Увы, промедлив с ударом на долю секунды, динамовец дал шанс защитникам, и мяч отскочил в руки чилийскому голкиперу. В целом же можно было отметить, что у российской команды стало больше движения и как минимум перспективные подходы начали появляться регулярно.

Однако потери, которые становились следствием агрессивной игры чилийцев в прессинге и на опережение, никуда не делись. Кроме того, работай на этом матче ВАР — Россия рисковала получить пенальти в свои ворота, когда мяч попал в руку Умярову. Между тем и давление на чилийцев постепенно увеличивалось. Мог забить пытавшийся в падении замкнуть фланговую подачу Батраков. Сотряс перекладину выстреливший с дальней дистанции Глушенков.

Можно было даже сказать, что гол назревал, только забил снова соперник. И опять после ошибки! Когда наши справились с непростой ситуацией и почти разрядили обстановку, Суасо накрыл выносившего мяч из штрафной Бевеева, а отскок превратился в голевой пас для оказавшегося напротив ворот Бреретона. Лучший форвард «Ла рохи» идеально исполнил роль джокера. В свою очередь скидку Глебова после подачи Батракова с линии площади ворот не смог замкнуть Глушенков.

Проигрывать всегда неприятно. А не уступая на протяжении 22 матчей — после игры с Хорватией в отборе на ЧМ-2022 14 ноября 2021 года — обидно вдвойне. Однако встреча с Чили стала отличным уроком, показав, что ждет сборную, когда мы официально вернемся на международную арену. И каким будет уровень сопротивления.

Иван Обляков
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
  • Владимир Горницкий

    Так даже в нецелевом договорняке Россия проиграла команде, провально выступившей в конкретных матчах. Чилийцы-то не тоже выкладывались, полагаю. Или вы думаете, это договорились так, что Россия проиграет?

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    Вот, помню, валерия Бескова сказала: "Опять проиграли... " :)

    16.11.2025

  • Muslim Galeev

    Жидов ввернут.

    16.11.2025

  • Petr Bitkin

    эа не чилийцы. Это я вместе с пивом :) ... и с покойными футболерамЭ... Как ВАМ не стыдно...

    16.11.2025

  • Muslim Galeev

    Страно что его главный украинский поклоник Робин с хутора Лох Слей не вылез.

    16.11.2025

  • Muslim Galeev

    Ходят слухи что пан Юзеф это Томас ледиБой )

    16.11.2025

  • Muslim Galeev

    Ну не все же России побеждать.

    16.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Не удивлюсь.

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Хорошо скулишь, молодец, песик.)

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Поскули, поскули.))

    16.11.2025

  • Loden

    Блеат, тебя не поняли, ахах. Спляши еще, клоун

    16.11.2025

  • zverg

    И эта Чили заняла последнее место в отборе на ЧМ-2026 в Южной Америке... 11 очков в 18 матчах...

    16.11.2025

  • Loden

    Объясняла, свои ники объяви для начала. Телефоны тебе. Епучие рога. Дебил же. Просит личку. Вот днище

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Надо своё ФИФА организовать!

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Отовсюду!Он выдавал себя за тренера,но нго раскусили!Остап Ибрагим Бей Валера!

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Игрок,заигранный за сборную повышается в цене!% Валере!Чем больше игроков,тем больше валере!

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Валера журнашлюшкам приплачивает!

    16.11.2025

  • Dexterous

    ЧИЛИнтано, правильно. Это еще его бабушка говорила надвое. Не верите - спросите у нее сами. привет от меня только передайте.

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Карпин-гнилая голова у тухлой рыбы!Газпром-наше всё!Кроме денег!

    16.11.2025

  • Dexterous

    пойду посмотрю телек. там нет предателей. считай главный злодей Галкин уехал. остался только добряк Соловьев. так победим!

    16.11.2025

  • Scallagrim

    Звериное лицо русского нациста, которые нагло называет себя патриотом. Гореть тебе в аду, тупионид.

    16.11.2025

  • Scallagrim

    Несостоявшееся государство - это, как раз, Россия. Состоявшиеся государства против своих соседей не спецоперируют и налоги каждый год не поднимают.

    16.11.2025

  • Viktor Isupov

    нет у нас ни сборной РОССИИ не тренеров сборной по футболу.

    16.11.2025

  • Garryman

    Отставить выборы тренера Спартаку! Сейчас на очереди главный выбор: откуда сначала увольнять Карпина: из сборной - или из Динамо?

    16.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    И с этими игроками можно играть!Тренерской мысли,идей-ноль!Надо попроще соперников выбирать!Фитболисты изнежелись,болеруны!..

    16.11.2025

  • Valekka

    Разные ситуации :одно дело нецелевые договорняки,другое-конкретные матчи.

    16.11.2025

  • Garryman

    "Возвращение", как и "Второе пришествие", - суть абстрактные термины, обозначающие светлую, но бесконечно далекую перспективу

    16.11.2025

  • Valery I

    бизнес, ничего личного просто бизнес

    16.11.2025

  • Garryman

    Судя по откликам, в возвращение верит только Митрофанов.

    16.11.2025

  • Valery I

    вот вопрос а кто первый решил что Карпин - тренер??? и сколько лет он уже вешает всем лапшу на уши? РПЛ такая РПЛ...

    16.11.2025

  • Slim Tallers

    Мы разные матчи смотрели. Судя по статье,чилийцы выиграли случайно,играли очень грубо. На самом деле они вчистую переиграли российскую сборную. Они были быстрее,у них лучше игровое мышление,они выиграли силовую борьбу. Я не увидел никакой грубости в моменте с Агкацевым. Тот выскочил за штрафную площадь,чилиец подтолкнул его плечом,нормальная силовая борьба. За всю игру было 2 грубых подката,за которые судья дал предупреждения. А вот Фомина за удар локтем в лицо судья не удалил,чистый пенальти не назначил за игру рукой. Чили - это не Уругвай,это нормальная жёсткая команда,точно такая же,как и Аргентина. Они сыграли очень организованно. Какая опасность была от угловых,штрафных Головина и Батракова,от хвалёного Бивеева?! Никакой.

    16.11.2025

  • Loden

    Какой он пан? Говно в проруби. Ошивается под разными никами. Русфед, к примеру. Он живет здесь. Как леший. Неудовлетворенный неудачник. Инвалид 2 группы. по общему заболеванию. Что и на голове отразилось.

    16.11.2025

  • Док

    miker65 Но тебя я по прежнему считаю за отмороженного долбоеба))

    16.11.2025

  • Loden

    Да какой Валера пудель. Песец. Реально песец.

    16.11.2025

  • Док

    Ну и еще пару слов, но не для отморозков-нищедротов типа малышева: частная собственность (не капитал, а именно частная собственность) - это когда средства производства реально принадлежат народу - штука хорошая. Весь мир так живет - вся сфера услуг частная, общепит, транспорт, сельское хозяйство, даже заводы принадлежат акционерам (в том числе на них работающим) и уверяю, если завтра у нас выйдет указ запрещающий государству в любом виде лезть в футбол, то желающие (даже без прибыли) взять футбольные клубы 100% найдутся, а если освободят от налогов и подарят стадионы - то выстроится очередь. На крайняк система сосьос (над которой все смеялись, но Барса и Реал живут даже с долгами))) - уверен, знаю по себе и знакомым, что несколько сотен тысяч (а может и миллионов) человек найдутся чтобы содержать любимый клуб...

    16.11.2025

  • vladmad_75

    1 гол. Вратарь пропустил в ближний угол грубо говоря между рук. Точнее между рукой и телом. Это 100% косяк вратаря в таком случае. Причем сзади дальнюю штангу закрывал защитник. Это косяк именно вратаря. Разве что как в хоккее в домик пропускают вратари. 2-й гол. Там вообще и смех и грех. Снова вратарь промахивается мимо летящего в него мяча (тут стоит впомнить критиканов Акинфеева). Еще раз, я не снимаю ответственности с защитников. С тех же Дивеева и Бевеева. Вопросов там 0. Вопросы к тому, что это были единственные 2 момента, когда вратарь вступал в игру и обра раза он не выручил, хотя там не выглядят моменты неберущемися. Грубо говоря, технический брак. Если бы это был официальный матч, сейчас бы камня на камня не оставили бы от него.

    16.11.2025

  • Valery I

    даа, в постиронию могут не все сочуствую

    16.11.2025

  • Abellardo

    А-а-а! Карпин приглашает в сборную слишком много игроков! Забавно что какие-то три года назад эти же писали, что раз нет официальных матчей, то надо экспериментировать. Ну?!

    16.11.2025

  • Abellardo

    Хоть один человек адекватный комментарий написал.

    16.11.2025

  • Abellardo

    В каких, мля, простых ситуациях?! Если ты футбольную раму видел только по телевизору, то нечего всякую херню писать! Довожу всем! Если видите что человек орет: Вратарь виноват! - бегите от него - он нихера в футболе не понимает!

    16.11.2025

  • miker65

    Да не заливай, дружище! Совок в футбол играть так и не научился. Ни разу у фрицев в официалках не выиграли. Позорище да и только.

    16.11.2025

  • vladmad_75

    Как меня задрали с этим мемом про потухшую мотивацию! Они что, в сборной за бесплатно играют? Их туда насильно тащят? Я могу понять разговоры про мотивацию у воспитателей, учителей, врачей. А у этих то что? Они за 1 матч в сборной получают столько, сколько воспитатель в детсадике за год не получает. При этом уровень ответственности совершенно разный. На завод, в шахту, а еще лучше на пару деньков на СВО съездить стоит им в качестве образовательной программы т.с. Тогда и заткнутся все про "мотивацию".

    16.11.2025

  • Антилибераст

    Да ну не было у нас футбола и нет, дорогой СЭКС....ну привыкнуть к этому пора. Нам бы удержать позиции там, где сильны всегда были, несмотря на потухшую мотивацию. А здесь надо просто расслабиться и тупо поболеть под пивко.....

    16.11.2025

  • Антилибераст

    таки да. Но Чили вам не Катар, это кусачий соперник, об этом тренерский штаб не мог же не знать

    16.11.2025

  • miker65

    Док, а ты чуток поумнел в последнее время. Молодец.

    16.11.2025

  • Berkut-7

    Согласен , смотреть игру Хетафе это просто психологическая боль , но остальные команд 15 уже нормально, какой-нибудь Райо -Вальекано с годовым бюджетом в 3000 евро играет интереснее , чем ЗЕнит с бюджетом в 100млн долларов.

    16.11.2025

  • Loden

    Нижегородский инвалид в паны заделался. Выдал сильную аналитику. Клованы оценили и зааплодировали стоя. Мля, этот якобы Юзеф реально инвалид на всю голову.

    16.11.2025

  • petrovich56

    А Буркина Фасо не надо обижать...

    16.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Футбол в РФ такой же, как и всё остальное. Никакой. Мягко выражаясь. Но на словах, конечно, мы впереди планеты всей.

    16.11.2025

  • petrovich56

    Ди-веев - Бе-веев-Малаццы...

    16.11.2025

  • Топотун

    У тебя можно Топе расслабиться?

    16.11.2025

  • vladmad_75

    Да эстонец просто сидт и стрижет бабки с агентов. Что непонятного то?

    16.11.2025

  • vladmad_75

    Забавно конечно как обеляют Перу на фоне того, что творилось с белорусами в официальном(!!!) матче. И да, почините уже сайт.

    16.11.2025

  • vladmad_75

    А заметили, что в статье ни слова критики эстонца, кафанова, Акгацева? Когда вратарь дважды не спасает в достаточно простых ситуациях - это как? Ах да, нам теперь скажут, что таки ошиблись защитники. А они же все никогда не ошибаются, да? Вратарь тогда зачем нужен? 2 удара и 2 гола. Ни 1 спасения по сути за матч. Вратарь сборной. кафановщина в общем. Ну и далее. Сколько ещё может меняться состав сборной? Этот эстонец со своими агентами просто уже ДОСТАЛ. По большому счёту за матч не было нанесено НИ ОДНОГО(!!!) удара в створ! Голевых моментов вообще по сути 0. Поле наверное виновато, да? Но это конечно не отменяет грязную игру чилийцев. Ну так у нас телята в таком ключе постоянно играют. Балтика та же. Все восхищаются же. 2 игры, 2 разных по сути состава. Это не сборная, а эстонский проходной двор. А учитывая то, что Эстония всегда была задворками Европы, то скорее сборная задворок. К России ЭТА сборная не имеет НИКАКОГО отношения. И не надо мне тыкать этими победами. Грош им цена.

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Раби пора писать: Как расслаблялась сборная

    16.11.2025

  • Sehrgut

    Чили, это был увы не сон..!

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Дно посмотрело на плинтус - на дне лучше

    16.11.2025

  • RSMsouth

    у нас весь Чемп , пулька , всегда расписывается , Валера гребет бабло от агентов ( или Дюкин) за постоянные просмотры в Сборной . Ну кто уверен что Бивеев или Дзюба реальнь выйдут когда разрешат ?)

    16.11.2025

  • Fanatico

    "Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым" А так, до игры не было видно? У меня для вас всех, кто не видел, плохие новости, вы не слепые , а тупые. И Валера все видел, ему просто наср.ть по большому счету, особенно с такими исполнителями, да и функционерами

    16.11.2025

  • RSMsouth

    Прав Колосков - Сборной нет , одни просмотры . Валера заигрался в это , не создал костяк за 4 года , вот и смотреть на ЭТО нет желания . Но и менять Валеру на кого ? Федотова ? Мостового ? Будет разрешение - тогда и спросим . Сейчас даже не смотрел , за чем ? Товарняк с группой на просмотре …

    16.11.2025

  • igor1972

    одно сплошное телевидение

    16.11.2025

  • igor1972

    оказывается еще тупее, чем я выше написал

    16.11.2025

  • igor1972

    какой же ты тупой, это за гранью

    16.11.2025

  • Бен Ричардс

    Ты на кого, вражья морда, намекаешь? Телевизор не смотришь или страх потерял?

    16.11.2025

  • Бен Ричардс

    "Не забудьте выключить телевизор".

    16.11.2025

  • igor1972

    Какой срач в комментах разгорелся. Вот, что бывает, когда автор поста смайлики не ставит))).

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Пойми меня правельно, послушай:очень давно в РФ(я сейчас про всю страну)не было столько талантов как в начале 2000,это не только в футболе,это точно не политика 2002_2007 женьщины рожали в счасетье для себя,без условностей

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Мы вчера написали: Не будет серьёзных премиальных - не будет игры. Как в воду смотрели

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Даже дубам стыдно проигрывать на своём поле

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    но памятникГенералу Ермолову вроде бы до сих пор на Кавказе стоит?Или я ошибаюсь?

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    а когда е селу и к городу?

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    я давно про это

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    7 лет в Тибете, смотрел или переслушал?Это как Каренина херанула под поезд,недоумок если не смотришь и не читаешь,взрослых спроси!)И потом про фашистов пиши ту пицца)

    16.11.2025

  • Kimi_

    У Карпина за столько лет тренерства сборной, не определился костях, таскает всех подряд. Может ему приплачивают, за засветку игрока в сборной, тем самым повышается стоимость этого игрока и агентам легче его гонять по клубам.)))

    16.11.2025

  • Kimi_

    И хорошо, что опустили недалеких с небес на землю. А то писаки с удовольствием набрасывались на рейтинг, в котором мы поднялись куда-то играя с брунеями и им подобными. А сборная с временным тренером и с уходом лидеров, у которых уже возраст , напинала нашу сборную.

    16.11.2025

  • Kimi_

    Эх, Валера, Валера, это тебе не с Брунеем играть))

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    На хрена вообще мы с этими пиночетами играли - ну, кто мне объяснит?

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Жду когда на стадионе Динамо:Лющненко,Блясстящие,Отбитые машонки споют вместе гимн в честь ЧЕ ГЕВАРЫ(гимн какой страны не имеет значения)

    16.11.2025

  • Братчанин

    И что показали наши "лучшие игроки недели, месяца"? Ничего, обделались по полной программе и с Перу, и с Чили...

    16.11.2025

  • Братчанин

    Смешон прогноз Корнеева на Матч-ТВ - 4:1 или 4:2 в поьзу России

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    лучим был Кисляк(отдавал,страховал,подчищал,супер кпд,если б еще вторые легкие,еще бы и забил)

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Поражение сборной России сейчас - ни к селу ни к городу

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    онопко тряхнет стариной,рядом сидит)

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    это крик отчаинья?может помочь?

    16.11.2025

  • Sergey Markelov

    в России много талантов, аж глаза разбегаются. наш великий тренер в непростую ситуацию, понимаете попал, а с вратарями, так вообще молчу. сука, когда еще мы так жили

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Тут говорят,в нападении только латиносы хороши!Я прям про СССР (СИМОНЯН.БЛОХИН.РОДИОНОВ.БЕЛАНОВ.потом если кто помнит 89 того века,юный Юран(по мне лучший в европе,пласилин на ноге(мяч прилипал)Про сегодня, хрен сдвинишь и техника и скорость!Про сегодня,полузащита лицо команды(такой и в лучшие годы небыло,просто рпсцвет на любой вкус!.защита на три,не безнадежно,нападающие ТЮКАВИН ренально хорш,с КЕРЖАКОВЫМ чем то похожи!На подмену прям сейчас,Воробьев и пусто(Но супер нападающий это штучный товар растить и лилеть

    16.11.2025

  • За спорт!

    Даёшь 500 комментов.

    16.11.2025

  • За спорт!

    Ислам, вперёд!

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    У Микаэлы 102-я победа - хотим Первую полосу

    16.11.2025

  • Ibrahim Murat

    Посмеялся от души над комментариями! Русский народ горазд на подколы! Теперь вспомните кавказцев, выступающих в единоборствах. Какой уровень они показывают? Высочайший. А вы их дружно грязью поливаете. И своих русских спортсменов тоже грязью поливаете. Это у вас натура такая???

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    таки тренер то нужен?если наших бьют,а он плачется к судьям(в середину поставь кого то типо Горлуковича,Баринов например)

    16.11.2025

  • Игорь Малышев

    У нас страна чуть не кончилась в период накопления вашего блядского начального капитала.

    16.11.2025

  • Игорь Малышев

    Вот, девушка, именно поэтому в мужских сообществах бабы всегда были поражены в правах. Ты не умеешь вести дискуссию, не признаёшь аргументацию. Ну, и с чего вдруг мы должны признавать тебя равной?

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Потециал реально ОГРОМНЫЙ,у Динамо тоже потенциал ОГРОМНЫЙ,но есть ОГРОМНАЯ разица хотеть и сделать(

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    В СССР было 3 сборные(первая,вторая и для ОИ)75 человек,у Карпина одна сборная.сбился со счета сколько там?Просто по факту.как только футблист порпал в сборную России его цена сильно увеличивается(парней не хочу обидеть.)

    16.11.2025

  • efim6010

    Две игры со слабейшими сборными Юж.Америки и из 6 очков только 1 очко. Не забывайте, что все игры на своем поле. А что будет с сильнейшими сборными и в гостях - подумать страшно...Поэтому наши "звезды РПЛ" и не востребованы за рубежом...P.S. Нет основного костяка команды, пудель приглашает по 40 чел. в расширенные списки.Здается мне, что за приглашение в сборную пудель "деньги рубит" с агентов игроков.

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    РПФЛ.первые 5_7 команд бойня)!Я тоже смотрю ла лигу,исанию,францию,да. англия вся итнтересна,но низы испании это как Сочи смотреть(

    16.11.2025

  • efim6010

    А.Челентано каким боком имеет отношение, он вообще итальянец.

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Марк,доведи свою мысль до конца!Что значит отстой?И ты сам откуда?Чтоб дискусия была полной)

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Сборная загнала народ в состояние фрустрации - хорошо, что скоро зима

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    иль дурак?,точно конченый(,или пиши внятно и без ошибок(сходи в Лененку(библиотеку) и сам себе потом сдай экзамен неуч(

    16.11.2025

  • Грег Хаус

    Дивеев перед голом ударил чилийца в шею - дуб одним словом

    16.11.2025

  • Кудрявый мальчуган

    хорек-демократ, а когда власть сменится, тебя посадят!

    16.11.2025

  • Инта

    ВыуЧИЛИ или науЧИЛИ свою голову... и не разберёшь, пока не повернёшь... Ведь, мы себе давали слово, не сходить с пути прямого, Но, так уж суждено. И уж если откровенно — всех пугают перемены, Но — тут уж все равно...

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Пиз..й в швейцарию Ленин, там тоже п.дят(воруют) толко меньше)

    16.11.2025

  • Вездесущий

    томка расчехлил своих 70 клонов и понаставил себе плюсиков, выблядок! вот за это его и ненавижу, мразоту!

    16.11.2025

  • DaviT MosKv

    не суди строго. жизнь тяжелая. у некоторых возраст. некоторым больше делать нечего. кому-то культуры не хватает. мне жаль, что столько негатива. но это факт.

    16.11.2025

  • SP2

    даааа… Карпин… был бы тренер мог бы за 4 года хоть одного игрока в сборной наиграть, лучше всего ЦЗ… за такое время можно было и прохина с хотулевым натренировать

    16.11.2025

  • SP2

    нееее... к Амигосу свой персональный приходит, я видал, с уральмаша..) миша с уральмаша ))

    16.11.2025

  • tatarin

    В Бурятии только бурые водятся. Чему вас только в школе уЧИЛИ?

    16.11.2025

  • SuperDennis

    Это ты дал вводные Якличу, что он должен завтра осветить в своей заметке из 10.000 символов? Ну это ты дохрена написал, дай бог, чтобы он тебе на пару пунктов ответил! А по поводу "землю - крестьянам, поля - рабочим, футбол - Рабинеру, на засыпку (!)", я с тобой даже спорить не буду!

    16.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Кто то ещё сомневается кроме Динамо, что это чёрт?

    16.11.2025

  • tatarin

    Короче, враги полуЧИЛИ своё, хотя эти достижения мало что знаЧИЛИ для нас, так как после этой расправы мы такое отмоЧИЛИ, что на следующую экзекуцию исполнителями назнаЧИЛИ уже не нас. А ведь многие пророЧИЛИ нам быть таковыми пожизненно! Увы, нас улиЧИЛИ в излишествах и мы ещё легко отскоЧИЛИ!!!

    16.11.2025

  • SP2

    тактическая задумка карпина? вона оно чего... а она была? я же вот написал об этом только в 10 раз короче. чего там? бессонница мучает? али белый медведь в гости пришел? )

    16.11.2025

  • Крачмар

    этих отморозков учить-себе противно! единственная высохшая извилина этого ДЛБ не вынесет понятия "футбол"...

    16.11.2025

  • Stranger in the Night

    Нет. это ты - ублюдок.. твое место в усраине. а ты тут вякаешь.

    16.11.2025

  • AleSSio87

    а ты еще не понял во что наш спорт превратился, когда в хоккее всякие парашники сами себя тренерами назначают, потом из этой же семейки спортивными директорами в Помойкомотиве становятся, где и так капитанскую повязку носит дебилообразный олигофрен, который постоянно размахивает руками на поле по любому поводу?! или, к примеру, кто у нас в роли "экспертов" на канале Матч ТВ - никчемные игрочишки, которые не сумели сами себе нигде дорожку протоптать и их туда пристроили чтобы кушать было на что, а то бедные такие, судя по одному разожравшемуся, в свою бытность игрока вечно ругавшемуся со всеми где только можно и получившему за это по харе от Риксена!! так что ж сборную то обделять позором?! у Карпина хотя бы в одном клубе был подобный цирк с капитанскими повязками, чтобы каждую игру был новый капитан?! всем глубоко насрать на болельщиков - они нужны только чтобы кошельки свои набивать! вот когда перестанут на стадионы ходить все вместе, может тогда что то сдвинется... хотя, вряд ли

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Четыреста с лишним комментов и хоть бы кто написал о чём-то футбольном. О том, почему тактическая задумка Карпина дала сбой. О том, почему латерали сборной России не справились со своей задачей, а центр поля был проигран, несмотря на установку тренера. О том, почему наша полузащита не смогла в должной степени насытить нашу же атакующую линию проникающими пасами сквозь защиту соперника и почему чилийцы на шаг опережали нас и читали наши ходы. О том, почему защитная линия сборной России допускала такие детские ошибки. О тактике и игровом рисунке сборной Чили, в конце концов. А ведь это очень интересно. Нет, тут в основном геополитики и геостратеги, разбирающие эту игру на высоком государственном уровне. Как взять всё, да и поделить. Землю - крестьянам, поля - рабочим, футбол - любителям, а управлять всем будут матросы-депутаты с Кировского завода. Так и победим, наверное...:thinking:

    16.11.2025

  • IQ-87%

    Надо же-какой сюрприз-местные конкистадоры всполошились

    16.11.2025

  • Инта

    Как гласит Новейшая история, всех Антикалифорникейшенов, в итоге самих окуЧИЛИ, дрюЧИЛИ, омоЧИЛИ и смоЧИЛИ, перЧИЛИ..., короче умуЧИЛИ, и чтобы больше не химиЧИЛИ, вруЧИЛИ или всуЧИЛИ сорокопятку RHCP, чтобы изуЧИЛИ и зауЧИЛИ Californication..., так их всех излеЧИЛИ и упроЧИЛИ ряды Калифорникейшенцев...

    16.11.2025

  • IQ-87%

    Больше вопросов не имею- лучше обсудить самую прекрасную свадьбу за нынешний век- как раз под такой футбол

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Просто нас они уже освободили.

    16.11.2025

  • Rethymnon

    Да никуда он не пошёл. Сидит на форуме постоянно. Роль патриота примеряет

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Но еще больше плохого

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Да он много сделал, чтобы они больше никогда не возвращались к его идеям. С помощью союзников, конечно. Сталин вот сделал недостаточно.

    16.11.2025

  • SP2

    карпин! а в чем а тебя вообще идея игры? ну там скоростной футбол, игра флангами или там забросы на упаси боже - дзюбу? за 4 гола ведь никто ничего не понял!!

    16.11.2025

  • IQ-87%

    вам может и забавно-но тем которых такие освобождают или собираются-совсем нет

    16.11.2025

  • S.M

    Ничему не удивлен. В сборную приглашаются не понятно кто и не понятно по какому принципу. Наверно агенты игроков проплачивают варелику за то чтобы игрок сыграл за сборную хотя бы пару минут, а там можно продать подороже. Он же игрок сборной росии. Посчитать сколько заиграно было с момента 2022 года.... Эти игры сборной и ее тренер просто издевательство над простыми болельщиками. С большой буквы С слово сборная писать не могу ибо это недоразумение и превратилось в какой-то корпоративный сговор. А те футболисты кто учавствует в подобных сборах и товарняках это просто ПОЗОРИЩЕ!!! Они не в садике чтобы не понимать в какой показухе они участвуют. Видимо "Деньги не пахнут"(с)

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я вообще не сторонник подобных формулировок. Но если у вас есть мнение...

    16.11.2025

  • Sandberg

    ЗПРФ никто не написал? Буду первым

    16.11.2025

  • SP2

    ну что карпин? убрал сафонова? думал поможет? теперь убирай дивеева и бевеева! ростов не ошибается! бери из ростова всех и усиливай игроками из сочи! так победим!

    16.11.2025

  • zzzz1400

    Чилийцы не показали никакого уровня. Они сыграли аккуратно в обороне и использовали 2 из 3 ошибок наших (Дивеев, Бивеев, и не назначенный пенальти - Умяров). Просто аккуратная игра на тактике против более сильного соперника. А то, что наши сильнее, я уверен.

    16.11.2025

  • SP2

    верим! верим! ауммм! а кто нибудь когда нибудь видел в чем хотя бы одна игровая идея карпина? но мы верииииим!! пусть тренер сборной ничего не понимает в тактике, не умеет наигрывать связки, не умеет играть в комбинационный футбол, не знает, что такое стандарты. но мы верим!!!!

    16.11.2025

  • snegr

    Понять и простить. К сожалению, нет возможности играть постоянно на таком уровне и прогрессировать. Это не вина Батракова и Кисляка сотоварищи. Участие в каком-либо отборе или Кубке хоть в Азии, хоть в Южной Америке вне конкурса сильно помогло бы. Большой привет чиновникам РФС

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Забавно, да.

    16.11.2025

  • AleSSio87

    "у дураков мысли схожие" )))

    16.11.2025

  • IQ-87%

    При чем открытый- но такие ищут нацистов где угодно-только не в себе

    16.11.2025

  • Dolphin75

    О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.. (А.С. ПушкИН)

    16.11.2025

  • Такойвотболельщик

    Привозы становятся визитной карточкой валериных команд: динамо в каждом матче, теперь и сборная

    16.11.2025

  • Болельщик футбола.

    Полное говнище, и не только в футболе.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Марк Куни, сделай куни Топотуну.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Зачем ты пошел на СВО?

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Поражение сборной России вызвало очередной поток нацизма. Круто.

    16.11.2025

  • nampoo

    Да.

    16.11.2025

  • Павел Верещагин

    Для тех, кого он вел править миром... Веря, что так и будет...

    16.11.2025

  • Грета Туборг (хайт)

    Ты писюн моржовый с синдромом Соловьёва :)))

    16.11.2025

  • IQ-87%

    Будут -при первой возможности -все эти бергеры и прочие эспаньелы

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    с Ватикан опасно, а вдруг вничью сыграют

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Он нацист и есть.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Италия в стыках, скорее всего, будет, а наши бы вышли, да, конечно

    16.11.2025

  • Ben Yoffe

    Ничего не обычного, десятая команда Южной Америки, обыграла тридцвтую команду Европы.

    16.11.2025

  • IQ-87%

    Наверное в раю строить будет или он бессмертный

    16.11.2025

  • Пан Юзеф

    Российской.

    16.11.2025

  • Lars Berger

    Что ты вякнул, чушок?)

    16.11.2025

  • Dexterous

    Я в затруднении - поставить лайк или дизлайк. Поставлю пластинку пожалуй. Чайковкий - "Лебединое Озеро". Шедевр знаете ли.

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Слава Богу

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Для своих это каких?

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это прекрасно. Стыд это первый шаг к изменениям. Только не уверен, что самой сборной стыдно

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Значит в нем все-таки есть позитив

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Капитализм не ограничивается первоначальным накоплением капитала, он им только начинается

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Разница в том, что частный капитал эффективнее государственного на длительной дистанции

    16.11.2025

  • Ramiev

    Бедненький.. целых 4 года ждал, чтобы написать свой жалкий коммент про какой-то конец. Сколько бы не положили, ничего страшного не случилось. А Валера получит то, что заслуживает.

    16.11.2025

  • невропатолог176

    Тебе надо быть рупором советской спортивной журналистики

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А как же Апрель с Заполярьем? Кто-то у кого-то идею стырил

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А иногда ты пишешь дело

    15.11.2025

  • Cray

    Гнать нужно этого Карпина, эстонца-либераста нет войнушку Карпина, как может быть главный тренер России :flag_ru:, который против СВО? За гранью понимания

    15.11.2025

  • Док

    Игорь Малышев Отморозок полуграмотный, ты и сюда ничтожество влезло. Вас нищедротов надо лишить интернета пожизненно)). Иди играй с такими же долбоебами в минусики. Что же с форумом сделали))?

    15.11.2025

  • Dexterous

    боты активировались. молодцы. Я уж думал спят, ан нет.

    15.11.2025

  • Dexterous

    Столыпин,мда...это исключение. Каюсь - до сих пор благами его пользуемся! Еще Юдашкин и Шукшин. но всех остальных то точно на дыбу пора. пока не поздно.

    15.11.2025

  • плохокот

    Про частный капитал в России. "Золотой теленок" В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"" В итоге клуб, принадлежащий государству покупает игроков на "народные" деньги, а чястный на украденные у народа. В чем разница???

    15.11.2025

  • Павел Верещагин

    Много хорошего... Это, да... Но не для нашей страны... Тварь, хуже Гитлера... Гитлер для своих людей старался, хоть и жуткими методами, а Ёся против своих и теме же жуткими...

    15.11.2025

  • Док

    Путька гнида ================== Ты еще здесь, падаль многониковая в инвалидном кресле))? амиров, ты даже не куча говна - ты по жизни запах мерзкий и вонючий. А зарабатываешь на дешевое пойло тем, что сосешь со своего инвалидного кресла у дальнобоев)). Здесь немало дебилов вроде тебя, что сами себе с кучи ников ставят плюсики, но сам с собой разговаривает с разных ников только такой отморозок как ты)). До такого даже субулька не додумался))

    15.11.2025

  • Dexterous

    да, Сталин молодец. не такой молодец как Ленин, конечно.

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Опять хохляцкое ципсо отрабатывает. Сгинь, нечисть 404!

    15.11.2025

  • AleSSio87

    дерьмо - оно и есть дерьмо, как ни крути!! только красится научились как бабы за свою карьеру да клоунские причёски делать, чтобы лишь бы как-то выделяться на поле, но только не игрой! сыграть бы с еще более сильной сборной, чтобы они нас как гавно по лопате размазали, чтобы рот заткнуть раз и навсегда всяким болванам, пишушщим свои нелепые статейтки про наш футболшоу-бизнес с ротенбергами, миллерами и гинерами во главе

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Сталин сделал много хорошего.

    15.11.2025

  • Павел Верещагин

    Слава Богу, что я не смотрел это позорище, а пил с кумом и общался на совсем другие темы. Уберег Господь, а то мог бы и не сдержаться, разбить чего-то, типа телевизора или ноута.))) Для меня ещё с Перу все стало ясно. Кроме стыда эта сборная никаких других чувст не вызывает... Как бы это не было печально...

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Это ты, блядина, отстой.

    15.11.2025

  • Дима Питерский

    Столыпин, например.

    15.11.2025

  • Dexterous

    Инта, просто тебя еще не раскоряЧИЛИ. но дыбе все отказываются от калифорникейшена....все...даже самые стойкие...

    15.11.2025

  • Бен Ричардс

    Какой середняк?! Ладно в СЭ ничего не знают, обычное дело. Посмотри итоговую таблицу отборочного турнира в Южной Америке. Это голимое днищенское дно.)) https://www.championat.com/football/_worldcup/tournament/5651/table/

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Это что бы не моггли убежать в другие сборные-надо заиграть всех

    15.11.2025

  • bothof

    Хорошие для чемпионата России!Это Дивеев с Бивеевым,что ли хорошие защитники?Хорошими защитниками были Шестернёв,Чивадзе,Бессонов...Хорошими полузащитниками Воронин,Нетто...Хорошими нападающими Бобров,Стрельцов,Блохин...А ваши хорошие им и в подмётки не годятся!То были мастера,а эти подмастерья!Они никогда не станут чемпионами Европы и Олимпийских игр!Потому что в Союзе был один из сильнейших чемпионатов в Европе,а чемпионат России-это первенство водокачки!А вы просто совсем не разбираетесь в футболе,любезный,а всё валите на Карпина!

    15.11.2025

  • Инта

    Бывает - защитники накосяЧИЛИ, но из-за этого, не прекращу слушать ни "Chilly", ни "Red Hot Chili Peppers"!

    15.11.2025

  • Dexterous

    Есть стойкое ощущение, что все люди фамилии которых заканчиваются «ИН» - ничего хорошего не несут нашей стране… Не знаю, почему я вспомнил сейчас про Солженицина…

    15.11.2025

  • Medved18

    смотри, сколько ботов его плюсануло.за полчаса целых 60!!!

    15.11.2025

  • Игорь Малышев

    Да-да, невидимая рука рынка придёт и всё порешает. Проходили. Еле выбрались из дерьма девяностых. У меня в этой связи только один вопрос. Вас, дебилов, что, жизнь вообще ничему не учит?

    15.11.2025

  • nampoo

    Вот и доверяй после этого этим чилийцам. Ну ничего, мы им эту пиначету не простим.

    15.11.2025

  • Фобия

    И с утками и с гусями...:relieved:

    15.11.2025

  • Medved18

    он свой лжепатриотизм нижегородского разлива тут демонстрирует. с кучей ботов

    15.11.2025

  • Aprel

    Vyacheslav 11 минут назад Поражение вовремя. Дело не ошибках обороны, а в том, что с Перу создали два-три момента, с Чили только парочку полумоментов. Удар Глушенкова такая же удача, как и гол нам от Перу. Но намофициально не играть минимум три года (2026, 2027 и 2028, так в отборе к ЧЕ-2028 не участвуем. Но играть товарняки нужно не с Кубой и Брунеем и подобными, они только вредят, создавая видимое благополучие. Лучше не играть совсем А на матчи с достойными соперниками могут приезжать и разные игроки на кого можно рассчитывать в будущем. Пусть чувствуют как надо играть. Дай бог урок пойдет впрок. ---------------------------------------------------------------------------- Так в этом и суть ЧЕКИСТСКОГО режима, создавать в России - иллюзию счастья и благополучия! Главное - ПРОПАГАНДА, об этом даже вождь трындит сутками...Все данные взяты из открытых СМИ РФ! :confused::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    15.11.2025

  • Dexterous

    он сначала должен уйти чтобы вернуться. а он не уходит никак!!!

    15.11.2025

  • tatarin

    Да, в этом вопросе они от нас далеко отскоЧИЛИ. В тракторном биатлоне мы бы их легко замоЧИЛИ!

    15.11.2025

  • _Mike N_

    Россию прибила худшая команда отбора к ЧМ-2026: этот факт про сборную Чили поражает ! (Издание - Спорт24)

    15.11.2025

  • nampoo

    Ну все!! Все! Апропо. Валера - наш!

    15.11.2025

  • PPAC Developer

    Когда Россию вернут в футбол, то уровень Чили - то это еще будет сказка

    15.11.2025

  • _Mike N_

    Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения - не раскрыта тема, когда будет возвращение ?

    15.11.2025

  • Dolphin75

    А потом такие дебилы выходят на улицы ...

    15.11.2025

  • GRININ

    первый раз смотрел оба тайма сборной. Печаль полнейшая. Жаль всех наших болел. Безнадега полнейшая. Всем здоровья!.

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А кто в Чили в тракторах что-то понимает?

    15.11.2025

  • Vyacheslav

    Поражение вовремя. Дело не ошибках обороны, а в том, что с Перу создали два-три момента, с Чили только парочку полумоментов. Удар Глушенкова такая же удача, как и гол нам от Перу. Но намофициально не играть минимум три года (2026, 2027 и 2028, так в отборе к ЧЕ-2028 не участвуем. Но играть товарняки нужно не с Кубой и Брунеем и подобными, они только вредят, создавая видимое благополучие. Лучше не играть совсем А на матчи с достойными соперниками могут приезжать и разные игроки на кого можно рассчитывать в будущем. Пусть чувствуют как надо играть. Дай бог урок пойдет впрок.

    15.11.2025

  • torpedon13

    В начале 2000х агент платил за приглашение своего клиента в МОЛОДЁЖНУЮ сборную России 50 000$. Инфа 100%. Прикиньте какая цифра сейчас:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    15.11.2025

  • Dexterous

    Вы прочитайте его имя наоборот - все сразу поймете.

    15.11.2025

  • Vladimir Svolode

    один в поле не воин

    15.11.2025

  • Заполярье

    Ни стыда, ни совести...:relieved:

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Такую серию закрыли. Демоны, право слово...

    15.11.2025

  • tatarin

    Игрули напортаЧИЛИ, а я теперь должен себе отказывать в потреблении любимого кетчупа? Лучше бы их играть науЧИЛИ!

    15.11.2025

  • Dolphin75

    А самое удивительное - Ларсик даже не осознает, что проповедует нацизм! Он просто так нацарапал, для плюсиков

    15.11.2025

  • Aprel

    Пора раскулачивать глубинных чекистов, истинных инагентов и изменников Родины! Гойда! :nerd:

    15.11.2025

  • Vladimir Svolode

    сомневаюсь что выше уровень у Чили

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сергей, что-то всё-таки будет.

    15.11.2025

  • Фобия

    Вучич сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии". Появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам из РФ. СМИ РФ. ------------------------------------------------------------------------ До футбола ли, господину Дюкову?! Может пора этого орла, выпнуть из РФС?! А сколько ещё по всему миру, имеют акции разных компаний, наши чинуши, власти жуликов и воров - режима чекистов-казнокрадов?! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    15.11.2025

  • Рашпиль На пенсии

    заипетесь пыль глотать вазелинские выкидыши..а вот недогосударство Усраина почит в бозе. Аминь.

    15.11.2025

  • GRININ

    100

    15.11.2025

  • Dexterous

    я не хотел трогать Артемия в столь печальный для него день. Но раз вы уж так приуроЧИЛИ...

    15.11.2025

  • Путька гнида

    он никогда не смотрит, он только схватывает гнилые верхушки и дерьмовые корешки, потом делает глобальные выводы недоношенного ишака

    15.11.2025

  • Dexterous

    Горлукович остался в запасе и мы проиграли

    15.11.2025

  • tatarin

    Ты ещё про массовое дроЧИЛИ не упомянул!

    15.11.2025

  • Alexander “Les_nick” Smirnoff

    Уважение испытал к Чилийцам. Не жаловались на холод, пролетели уйму часов, разобрали нас по делу и только Валеришка сказал, что забили нам опять "дурака" и это ему не соперник- подавай из топ10

    15.11.2025

  • Путька гнида

    он Кадырова любит.и любовь эта взаимна.

    15.11.2025

  • Павел Леонидович

    А что случилось?)

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Шоу со сборной России? Какшоу?! Вы откуда пишете свой такой негатив? Чили ему понравилось... Любитель Чили или любитель почилить? Ты посмотрите на него, граждане)) Грамотный, блин. Пишет тут про нас всякое и слова не наши, как рекламу использует. Валера - наш. Не какшоу.

    15.11.2025

  • Aprel

    Он типа Бандеры или Власова...:cowboy::slight_frown::hushed:

    15.11.2025

  • Заполярье

    Виктор Медведчук заявил, что для украинцев единственным путём к нормальному будущему станет вхождение в состав России."Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее", - сказал Медведчук. СМИ РФ. -------------------------------------------------------------------------------- Интересно, а сам Медведчук сейчас на Украине?! :face_with_monocle::money_mouth::zany_face:

    15.11.2025

  • Dexterous

    дискредитируешь армию РФ! у них все нужды прикрыты!

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сборная России прекрасна сама по себе. Без тренера, который ее только использует в своих целях. Нельзя тренировать совершенство - я согласен.

    15.11.2025

  • Братчанин

    как деньги не контролируй - воровать всё-равно будут. В России живём...

    15.11.2025

  • Dexterous

    я сейчас тоже бутылку допью как и ты, и че нибудь напишу такое же! Путриотичное!

    15.11.2025

  • Dexterous

    Чилийцы вообще не напрягаясь просто подловили клоунские действия защитников и просто надругались над великой и непобедимой сборной Валеры! Предлагаю больше не поставлять в Чили ничего российского. Прекратить есть перцы Чили, слушать группу Чили, чилить по выходным, и смотреть фильм с Адриано Чилинтано. Вот и все. Им конец. Им придется отвечать за свои бездумные действия и просить прощения на коленях у Дивеева.

    15.11.2025

  • Арчибальд

    интересное слово создали, пусть даже случайно - от "нарсиссично" + "артистично" = "нарцистично"

    15.11.2025

  • Братчанин

    Карпин превратил сборную в проходной двор - сколько человек в ней уже за это время сыграло? Никакой системы нет, как-будто новый клуб каждый раз. Откуда появится сыгранность? Смотреть на игры сборной - это надо быть фанатичным мазохистом.

    15.11.2025

  • Заполярье

    К этому всё и идёт...Глубинные чекисты, решили сами править; КАЖДОМУ! Разделят на 8 и будет 8 президентов! А сейчас один - обидно, однако...

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Никто, кроме нас, болельщиков нашей сборной России - не имеет права её критиковать. Ни евреи, ни грузины, ни "жители Евросоюза", ни пиндосы со всякими канадцами и британцами... Только - мы. Это - наша команда. Только наша.

    15.11.2025

  • Mark Kunin

    Россия это уже ОТСТОЙ !!!

    15.11.2025

  • vaaldik

    Печально, когда команда, занимающая 56 строку рейтингс ФИФА возит по полю команду с 30 строчки и показывает ей уровень игры. Тут что-то не то то ли с рейтингом, то ли с командой с 30 строчки.

    15.11.2025

  • Дима Питерский

    Чилийцы? Если нужно стремиться к уровню чилийцев, которые и на мундиали-то далеко не всегда выходят, то что тогда говорить о противостояниях с ведущими сборными? Мы и раньше-то только с Хиддинком выстрелили, а сейчас, после ковидов и санкций, вряд ли быстро в обойму вернёмся... P.S. Временами закрадывается такая крамола: а может просто не нужно париться и переживать за отечественный футбол? Что наши футболёры - как бразильцы в хоккее на льду... Но потом вспоминаешь советских футболистов... Были же всё-таки времена! И хочется верить, что не всё ещё потеряно!

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Тут мы совещались с Володею, с Качиковой, и порешили :)

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    эТО Я НЛАПРОРОЧиЛККА :. сКАЗКА :)

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    +++))

    15.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Уровень футбола в России, возможно, выше. Но с учетом как работает Валера в сборной ждать чуда не приходится На секундочку, против нас вышла совершенно не мотивированная сборная)

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это бонус от агентов

    15.11.2025

  • Владимир Горницкий

    "Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения" Стоит ли возвращаться, если на сегодня команда явно не готова к уровню 56-ой команды в рейтинге ФИФА, которая в отборочном цикле ЧМ 2026 заняла последнее, 10-е место в Южной Америке, набрав 11 очков в 18 играх, забив 9 мячей и пропустив 27. На этом уровне чилийцы и играют, и к этому уровню корреспондент Кузичев предлагает быть готовыми в будущем. За такие деньги, которые тратятся на футбол в России - причем в основном из государственных средств.

    15.11.2025

  • игорь осипов

    Распустить весь РПЛ и все деньги отправить на нужды ребятам на СВО! А то миллион этому зарплату, два другому. Нахуа это все нужно?????

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Не пипец -а власть новой ведущей силы

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Телефон напиши свой, я тебя объясню.

    15.11.2025

  • IQ-87%

    А еще защищают этих потомков индейцев-ни какой культуры-дикари -одним словом

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Это в данный момент читать особенно комично-а вооружатся на что будут -тем более что бы отдать в частные руки-должна быть прибыль или другая выгода для частника-это же утопия-или из под палки

    15.11.2025

  • Dymanomashina

    " 7 лет в Тибете" - знаешь такой фильм? Ну, там еще Брэд Питт фашиста играет, ты должен знать, ты же фашистов боготворишь))....А если серьезно, то что случилось за 7-лет-то: ты школу закончил? Взял укра на передержку? Получился первый секс?!...Почему не 3 года и не 9 лт?!) Выражайся-ка точнее, пан...

    15.11.2025

  • kalmar kalmar

    Первое. Нас не вернут, война ещё лет 10 будет идти. Так как это бизнес на оружии который и нам выгоден 2) ничего нового ,у нас всегда была сборная уровня Эстонии , Таджикистана

    15.11.2025

  • Scallagrim

    Ты ублюдок, твое менсто на виселице.

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Вот так получили-одно дело я-русофоб в 3 поколении но вас то за что

    15.11.2025

  • Scallagrim

    Какого возвращения? Россия скоро распадется, как распался СССР.

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    или зарабатывает.как.он говорит 50 на 50(

    15.11.2025

  • tatarin

    Ну вот и первый тракторист! А то сомневались, что сюда не заедет.

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Уровень сопротивления будет выше- это надо говорить об уровне сопротивления Российской сборной сильным соперникам-плохо понимаете как составляется текст

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дед, тебе в 2036-м уже под 80 будет.

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Вот вот -придумали тоже

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    да!Нарцис.Вобще не делает выводов(

    15.11.2025

  • Aprel

    За что Чили, столько бобла заплатили, чтобы они нас, вот так, в самом сердце Юга России? Верните народные денежки, демоны...:worried:

    15.11.2025

  • Заполярье

    Надо просто ещё чуть-чуть потерпеть! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::rofl:

    15.11.2025

  • Заполярье

    Слёзы капали...:frowning2:?

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Карпин тренр,больщой вопрос?

    15.11.2025

  • ERAFANERA

    Так там все школы обязали прийти на футбол.

    15.11.2025

  • Фобия

    Карпин создал в сборной России, личную вертикаль власти, где всё продаётся и покупается! В роли мздоимцев, выступают спортагенты, с пачками бобла, в роли крышевателей - руководство РФС! То бишь, свою империю коррупции, казнокрадства и лжи, Карпин создал по подобию одного берлинского пациента, любителя пива и баварских колбасок, который навострил свои "усы победы", аж до 2036 года! Сколько игроков РПЛ, ФНЛ и, далее по списку, прошло за эти три года, чем Валерины руки-загребуки? Спортагенты устали чемоданы таскать...А Вы, про наигрывание состава, комбинаций, тактических схем! Думай, думай народ! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    15.11.2025

  • bm

    Чили чем-то похожа на Балтику, только выше уровень игроков. Затоптали катальщиков мяча. Если бы еще и пенальти поставили, то совсем было бы плохо. Батракова рассматривает Реал? ну.. ну, первый парень на деревне, впрочем как и остальные доморощенные таланты.

    15.11.2025

  • Топотун

    Кого теперь привезут чекисты-кокаинщики ? Гайану, Гвиану?

    15.11.2025

  • Новоуепинни

    самое смешное - он же всю РПЛ в сборную повызывал, всех окучил. ему за количество приплачивают по контракту чтоле?

    15.11.2025

  • Топотун

    А на казахов 2,45 с иксом!

    15.11.2025

  • Дмитрий

    Ждём Делла Мадалена Махач

    15.11.2025

  • Топотун

    Пишут, что Чили играла как Бразилия, это правда, Топа смотрел казахов и бельгийцев.

    15.11.2025

  • Дмитрий

    Кэф был на победу 1,66

    15.11.2025

  • strelet11

    После этой игры появилось желание, чтобы у нас в атаке в разных клубах появились сыновья английских полицейских. Лучше бы отечественных!

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Док, сегодня ярославский "Локомотив" проиграл дома "Барысу"... 0:4. Это говорит о тяжелейшем кризисе российского Хоккея и невероятном подъеме ледовых рыцарей из Астаны?) P.S. Почему не пишешь, как "Зенит" по 4 получал?) Что это за хитрозадость такая?)

    15.11.2025

  • Dymanomashina

    О! Чепуха украинская проснулась! Долго сочинял "шутку"? В принципе, даже похвалить могу - для твоего, пораженного наследственным генетическим сифилисом, мозга, даже такое родить - успех!) Как вы там только размножаетесь с данной болезнью - никак понять не могу)

    15.11.2025

  • Топотун

    Эту Чили все латиносы дрючили в отборе!

    15.11.2025

  • Alexander Loginov

    Оба гола после обрезок на своей половине поля. Карпин непричем? Стиль игры надо подгонять под уровень футболистов, а не требоввать от них того, что они не умеют и никогда не научаться.

    15.11.2025

  • Aprel

    Зачем Чердак, на МАТЧ ТВ, приплёл СССР к этой игре? Что Он хотел этим сказать? Сравнить СССР с нынешней чекистской Россией ?! Не понятно...:face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    15.11.2025

  • Alexander Agafonkin

    Надо убрать и легионеров, и сборную агентов с букмерами.Тогда Комлюченки и Садулаевы не будут приглашаться эстонским армянином карпиным.Жалко,что тренер перешел в команду околофутбольных дельцов.

    15.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А давайте ещё кубок чего-нибудь изобретем, для внутреннего пользования, и будем играть когда все играют отборы на Евро и Мир - можно даже назвать внутренней Олимпиадой - как типа Кубок России это наша лига чемпионов. И тешиться тем, сколько у нас крутых игр, а какие игроки! - а цифры посещаемости нашего великого футбола стыдливо прятать. Вот сейчас в Сочи на трибунах были зрители, обычно вся эта чаша пуста - а ведь там трава в ноябре растет лучше всего! Там типа команда премьер-лиги! Футбола нет, как нет и сборной, надо только аккуратно подбирать соперников типа Кубы, глядишь, кто-то не только рекорд Дэюбы побьет, но и на достижение Артура Фриденрайха замахнется!

    15.11.2025

  • Bolin

    Не смотрел...., но осуждаю! Особенно тех, кто смотрел) Сейчас бильярд будут показывать - это с удовольствием.

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А за 50?

    15.11.2025

  • см1955

    Удивляться не приходится - результат закономерен. Состав нашей команды не наигрывается, каждый раз выходит с новым с новым капитаном. Чилийцы были быстрее, потому что им приходится в турнирах встречаться с бразильцами и аргентинцами. А нашим - с папуасами. Чилиец продавил Дивеева, потому что наш замечательный защитник не привык к таким настырным действиям - уровень наших нападающих не тот.

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я радуюсь

    15.11.2025

  • itiv

    Карпин создал свою империю-нате кушайте! И.....

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не понял? У России есть свои Ван Бастены и Де Брюйны?

    15.11.2025

  • seiko

    Пока мальвина у руля сборной, можно считать, что это сборная буратин!!

    15.11.2025

  • Автогол

    Зачем вообще тренер? Раз матчи ничего не решают, то можно состав смс голосованием выбирать. Несколько десятков миллионов можно будет с экономить на зарплате.

    15.11.2025

  • Топотун

    Разве 2036 далеко?

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Посмотрел оба года - полный позор. Первый еще куда ни шло - хотя как так наш огненный Дивеев, который забил такой важный год Балтике на последней минуте, так опоздал с рывком. По второму без комментариев

    15.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Даже голы сами себе привезли )

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    сейчас в России,как в голандии с Ван Бастеном,или как бельгии с Де Брюйном(с 10 парней могу насчитать просто золото)Но думаю,как обычно все пр..м(Ну Валера точно аплаус!)

    15.11.2025

  • Русич Олег

    Завтра непременно появится статья, что голы нам забили случайно, что Россия весь матч возила чилийцев и даже гол Валеры в конце предыдущего матча с Перу - не более чем случайность. Корры, вы хором поете песни про непобедимость национальной команды, что начинаешь пугаться, куда ваша фантазия заведет руководителей футбола, решивших, что небеса они заслужили по праву! Да, у нас неплохая плеяда молодых и голодных до побед ребят. Но последние матчи отчетливо показывают, что класс их игры невелик на фоне соперников. Вы можете восхвалять Захаряна, который протирает лавку который год, Миранчуков, которые ходят пешком по полю, Головина, который залип в среднем по французском клубе, Сафонова, который показательно образцово привозит в каждом матче. Все они - наше настоящее, сложное, часто мало полезное, но ни к в коем случае не будущее. Потому что будущее у нашего футбола напрямую зависит от выполнения поставленных главных задач страны, а оно никак не зависит от мнений Дюковых=Митрофановых и пр

    15.11.2025

  • Abellardo

    И кота.

    15.11.2025

  • Abellardo

    Не русофобские, а бабские. Ноют и ноют!

    15.11.2025

  • PeterMunch

    Да ладно готовиться, возвращение ещё далеко

    15.11.2025

  • nampoo

    Почему-бы не рассматривать это как шоу, Валерий Георгиевич, судя по всему, именно так к этому и подходит. Апропо, Чили неплохо спели и сыграли.

    15.11.2025

  • Автогол

    Карпин вообще-то Динамо тренирует. Спартак и ЦСКА это два его прямых конкурента

    15.11.2025

  • blue-white!

    У Валеры и Барса так играть будет...

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ни минуты не смотрел.

    15.11.2025

  • Автогол

    крайний чемпион, да уж.

    15.11.2025

  • stephan

    Какой уровень? Две команды из ФНЛ как будто играли... А наши так вообще брёвна - игра в бей и беги и по аутам вышибать... Глушенков единственный, кто сегодня не позорился

    15.11.2025

  • Viper1

    это голос из Израиля?

    15.11.2025

  • Alexander Agafonkin

    защитник балтики убеждает в обратном...

    15.11.2025

  • zel_co

    О, скопирую и вставлю в комментарии к Динаме

    15.11.2025

  • Alexander Loginov

    Карпина.

    15.11.2025

  • garikdubkoff

    Вы точно смотрели игру Россия - Чили ?

    15.11.2025

  • blue-white!

    Что тут все разнылись? Я товарняки почти не смотрю, ибо не интересны матчи без турнирной подоплёки. Наш футбол на среднем уровне, с нормальным тренером на ЧМ бы вышли, и при 48 участниках наверняка попали бы и в плей-офф. Только чего гадать на кофейной гуще, давайте дождемся, когда нас допустят, тогда уже и посмотрим, а не будем играть в "угадайку"...

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ДА, Мотя полировщик взявший Ушастого, славный продолжатель вратарских традиций Александра Филимонова и его славный сменьщик АгКацев!

    15.11.2025

  • Viper1

    а пилить-то тогда какже? ой-вэй, страшные предложения исходят от вас, уважаемый

    15.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    даже и отвечать обкурку не хочется

    15.11.2025

  • tatarin

    Честный, искренний, правильный, любящий всей душой и частями тела свою единственную Настёну.

    15.11.2025

  • AZ

    Проблемо в том, что Чили то как раз не были весьма убедительны. Это ведь не Ирландия, например, которая звезд с неба не хватает, но вчера была весьма убедительна.. Но наши были полным днищем. И в атаке и в обороне.

    15.11.2025

  • Док

    Самым успешным руководителем был Гинер.Может он,а не Дюков должен возглавить РФС?Нужен профессионал ======================================================== Нет, думаю дело абсолютно не в персоналиях. В сложившейся ситуации глава РФС фигура чисто номинальная или декоративная, а рулит тот, кто платит. Вот тебе пример: за пару недель до старта чемпионата России 2015-2016 годов все ждали каков будет лимит на иностранцев на весь сезон. Заметь - за две(!!!) недели. И Мутко по простоте душевной возьми и ляпни, что он ждет по этому вопросу звонка из администрации Президента. Хотя этот вопрос, по крайней мере по количеству легов непосредственно на поле, должен быть прерогативой даже не РФС, а только и исключительно лиги.

    15.11.2025

  • zel_co

    Ростов как он есть сть

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не неси пургу. Талалаев напи...дил бы их и они носились бы по полю как сраные веники, а не ползали как варёные мухи!

    15.11.2025

  • Афоня

    Анатолий Фёдорович, мы всё про*рали, разворовали, пох*рели! Прости нас и вернись, крайний олимпийский чемпион по футболу! Мы хоть видели победы на ОИ-56, КЕ-60 и ОИ-88. За молодых и страшно и обидно...

    15.11.2025

  • ho-shi-minbaldanov

    Проигрыш команды - - -это полностью проигрыш тренера, т. к. у него был полный карт-бланш перед этим матчем... Нечего было тасовать игроков и менжеваться, а так прогнал, через сборную России кучу игроков и... а итоге, т.к.нет сыгранности команды и полностью отсутствует костяк команды, на котором строится игра.

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ок. Без проблем. P.S. До тебя невозможно дорасти, ибо ты сам даже не начал расти, начиная с незнания значения слов и выражения и заканчивая отсуствием способности построения логтческих цепочек. Бывай, "большой":)

    15.11.2025

  • vlad2020

    И чего накинулись на Карпина? Что он может сделать с такими игроками? Поставь самого лучшего тренера в мире, наша сборная от этого не сильно изменится. Когда уровень игроков ниже уровня игроков других команд усилить игру до уровня сильнейших сборных просто невозможно. Лучшие российские игроки на уровне других российских игроков еще как-то смотрятся, но на фоне зарубежных сильных игроков они ни какие. Это пресса смакует тут, что наша сборная почти 4 года без поражений, но с кем играли эти 4 года? Ни одной сильнейшей сборной. Если бы за это время сыграли бы с Германией, Францией, Италией, Ипанией, Бразилией, Аргентиной и т.д. и ни одного поражения, тогда можно было сказать - вау, крутейшая наша сборная. А так беспочвенные радости журналишек. И после всего этого балбесы начиная с Дегтярева (Минспорт) и некоторыми комментаторами здесь квакают про лимит на легионеров. Уйдут легионеры и наши деревяшки будут повышать мастерство с такими же деревяшки. Уровень сборной снизится еще больше

    15.11.2025

  • Бильбо Бэггинс

    Да пусть хоть как рекламирует,говённую продукцию мираторга есть не буду...

    15.11.2025

  • Grande Rusia

    Черта почти всех латиноамериканских команд - боевитость. Давайте вспомним, сколько раз Россия выигрывала у латиносов за последние 20 лет? Российские игроки могут только на чистых мячах играть

    15.11.2025

  • Mark Kaminer

    вас не вернут

    15.11.2025

  • S_Malu

    краснодарская школа вратарей-действительно лучшая, убедился в очерндной раз... Максименео отдыхает...

    15.11.2025

  • AZ

    Это уровень последней команды Южной Америки. А тот, к которому нужно быть готовым, гораздо выше!

    15.11.2025

  • Упёртый русский

    Мне вот интересно, большинство форумчан слить гавно сюда заходят? Ну проиграли товарняк, ну и что? Молодая сборная Чили мне очень понравилась, сыграли чётко в своём стиле, Диего Симеоне их игрой был бы сильно доволен. Почти ничего нам создать не дали и реализовали наши ошибки - их классика! Надо пожать им руку и поздравить с победой, при этом напроситься на реванш! Кроме того, надо учитывать, что сейчас ноябрь, для нас время не особое, для Чили - самое оно. Никакой трагедии, хорошая школа - это футбол!

    15.11.2025

  • 36

    Без армейцев Валера и Бруней не обыграет.Так что,прошу отнестись к этому с пониманием

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Давно ты Оленевода Бильдыева не читал, а зря. Он всегда писал, где находится отдел фантастики.

    15.11.2025

  • Independent forever

    Все верно. Только сборной России, а не Карпина. Убери Карпина лучше не станет, других игроков у нас нет.

    15.11.2025

  • Max Stch

    Типичный Шариков

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сдавайтесь! Вы окружены!

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Факт того, что перед ДЕРБИ бывший игрок и тренер Спартака выставляет на второй матч сборной сразу 6 игроков основы ЦСКА с целью ушатать или травмировать их. Злой умысел спартаковца Карпина в отношении ЦСКА не подлежит сомнению, это очевидно всем. Из основы Спартака он выпустил лишь одного игрока Умярова. Я рад, что эту скотину погонят из сборной и Диномо ссаными тряпками!

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ладно , хватит о сборной. Давайте тренера Спартаку выбирать . А то уйдет ведь гад в ночной тишине.))

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    И баба ещё.

    15.11.2025

  • Pifia

    Карпин и тут обосрался. Ты бы с чили еще третьим составом сыграл

    15.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Ели бы не сборная играла, а Балтика, то чилийцы не уехали бы с победой

    15.11.2025

  • Alesso

    Потому что нельзя несколько лет играть и не знать свою основу! Седня одни, завтра другие, послезавтра третьи! Да, товарняки, но основу хотя бы 7 чел надо уже бы знать, а тут как карта ляжет. И не показали ничего Чилийцы, просто обосрались в обороне наши, но и сами создать ничего не смогли, абсолютно! И даже хорошо, что проиграли

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да пипец на форуме.

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Кого?

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Налицо - консолидация наступления на форуме.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Пан Гость, все норм будет. Серж и прочие трусливые диманомашины по-прежнему будут прятаться под кроватью. Может, уцелеют. Бл..., у меня, ...ука, благодарность от СК Луганска, но какая-то падаль поддиванная пишет мне, что я русофоб. Пи...ец, бл... Простите за мат.

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я вообще считаю, что единственный настоящий мужик тут - это Вася Гоблин.

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пренебрежение - поповское слово. Мы их вы... и вы... В следующий раз. Пусть попробуют снова приехать.

    15.11.2025

  • Давайте пить дружно!

    Сафонов бы потащил)))

    15.11.2025

  • semenarsonist

    Валераверим

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    И чего? Ты будешь уничтожать?

    15.11.2025

  • 36

    А у Жоры-Чердака все наггетсы мироторг.Может в этом причина поражений?Не помню,чтобы Озеров в Футбольном обозрении чего-то рекламировал

    15.11.2025

  • serZheo

    Гость, ты маленький и глупый. Не пиши мне. Ты, как оппонент мне не интересен. Вот С Томом я могу пообщаться. Но у нас с ним долгая и продолжительная любовь, на грани оргазма. Ты пока ещё не дорос, а учить тебя я не готов.

    15.11.2025

  • youareuseless

    Ну и кто здесь лох чилийский?) Второй гол - будто курицы с отрубленными головами

    15.11.2025

  • bizakeldyrin

    привоз крутейший, особенно второй гол, когда Лукин неожиданно заснул на углу штрафной площади...

    15.11.2025

  • treider

    Уепищные пшеки и чертова уродливая немчура напрашиваются первыми на уничтожение. И остальные (те, кто западнее) их поддалкивают быть мясом.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Хочешь в Луганск сгонять?

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не обижайте тараканов.

    15.11.2025

  • Abellardo

    Всё больше убеждаюсь что Спорт-Экспресс это женский сайт куда бабы под мужскими никами поныть приходят.

    15.11.2025

  • ALECSKA

    если у Валеры на 2 матча-два разных состава, если уже третий год нет "костяка" в составе, если через сборную прошло уже человек-100, что отнего ждать, от Валеры?? Динамо+Ростов в сборной .......и мы в них свято верим...Валера, займись эстонской экономикой

    15.11.2025

  • 36

    Самым успешным руководителем был Гинер.Может он,а не Дюков должен возглавить РФС?Нужен профессионал

    15.11.2025

  • спас

    Здесь намедни писали, что Чили вообще никакая... А по итогу у Черданцева сказали, что самый лучший момент это был розыгрыш углового и подача Батракова... А где Валерино - И?

    15.11.2025

  • bizakeldyrin

    да, автора гола уже не должно было быть на поле, на повторе четко виден умышленный удар плечом в лицо, и наглая ухмылка. и вообще, футболисты Южной Америки-это грязь и провокации, хотя это не служит оправданием нашей невнятной игры.

    15.11.2025

  • serZheo

    Что ещё нужно сделать, чтоб убрать либералов, которые ничерта не понимают сами, моло того... Они ещё и голову морочат...

    15.11.2025

  • treider

    Хорошо, что проиграли. А то надоели эти розовые очки. Как и тренеришка.

    15.11.2025

  • serZheo

    Тупое либерасьё всё мечтает вернуццо... Ахахаха ))) Тешит себя иллюзиями, аки Рабинер на Кавказе... Не будет ничего , валенки... Вот ничего не будет, никаких возвратов, ни старого - доброго. Ничего не будет... Проснитесь уже... Или вы долбоносы , во сне?

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты про ядерную зиму слышал?

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Греция же стала чемпионом Европы

    15.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Давно говорил . Россия не футбольная страна . Все те достижения что были (на Евро , и Ек ) не более как случайность . Звезды сошлись , поколение талантливое .

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Он от лица тараканов выстыпает? С кем он будет строить новый мир в случае уничтожения человечества?

    15.11.2025

  • bothof

    Хватит уже отрываться на Валере!Посади лучшего жокея на клячу,она всё равно не обгонит рысака!Вот сейчас в сборной Бразилии посредственное поколение,поставь туда хоть Гвардьолу,она чемпионом мира не будет!

    15.11.2025

  • Белый Медведь

    Было: КоСмоДзю Стало: ГолоТюк ни отнять, ни прибавить

    15.11.2025

  • serZheo

    Рано. Надо поднять новые виды вооружений.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Норм всё. Я его так учил. Весь мир в труху.

    15.11.2025

  • traveller09

    Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения(c) --- И мы будем готовы. Ведь время ещё есть.

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Никто, ибо этого не будет, пока не сменится власть

    15.11.2025

  • Dron56

    Уровень футбола у нас падает. Но если через Сборную пропускать всех игроков РПЛ то падение продолжится. Нужен основной костяк и если уж играем с второсортными командами то нужны уверенные крупные победы , которые могут придти только при хорошо поставленной командной игре. В Сборной должны играть самые сильные , должна быть конкуренция за попадание в состав а сегодня это проходной двор , без игровых идей , без мысли, без командной игры.

    15.11.2025

  • ВладНик_22

    Все то же, что и говорил во вторник. Ни вратаря, ни защиты, ни нападения. Все тот же вопрос. Во что играешь, Валера??? Уходить ты не собираешься. Ладно. Оставайся. Все равно в ближайшие лет пять так и будешь товарники гонять. Но оставь Динамо в покое. Устали от тебя.

    15.11.2025

  • ALECSKA

    как игрок он был отличный, как тренер (((((((

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А кто должен правильно настраивать команду?!

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Свершилось. Наконец-то товарищеские матчи начали оправдывать ожидания, а именно, стали показывать уровень нашего футбола

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Чего ждать три года? Ипанем сейчас!

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нет, ты не дурак, ты кретин

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карп всё таки рыба травоядная. А нужен хищник! Судаков, Окунёв, Жерехов, Акулов!

    15.11.2025

  • MVD1969

    Никакого уровня они не показали. Средняя, но подлая команда. А наши все из себя вальяжные и поймавшие звезду. Первый тайм - академики с тросточками.

    15.11.2025

  • Док

    Согласен.Но кто будет это контролировать? --------------------------------------------- :slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile:

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Просто пацики собрались полежать в Сочинской гностишке.... желательно с девушкой!

    15.11.2025

  • serZheo

    Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения____________ А возвращение будет? Точно?.. Никакого возвращения не будет. Будет уничтожение Европы Ядерным ударом. Мы с Европой никогда больше не будем играть. Европы не существует, в известном смысле. Фактически Европа перестанет существовать в ближайшие три года. Той, которой мы её знаем. Дальше будем строить новый мир. Нет смысла думать о текущих проблемах. Тем более о проблемах игры с Европой. Европы - Россия - дэ-факто не существует и не будет существовать никогда.

    15.11.2025

  • Ботокс007

    Ты окончил химический факультет Сыктывкарского ПТУ. Ты - ебан..т натрия.

    15.11.2025

  • _Mike N_

    Как может быть Россия на 30-месте в рейтинге ФИФА ? Те же Чили на 56-ом месте. Накрутили рейтинг с Кубой, Беларусью и Таджикистаном !

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Увы...

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да. Не зря же говорят, что всё новое - это хорошо забытое старое.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Семь лет назад человеком был.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    Рыба-тренер ни рыба, ни тренер.

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как ьы хочешь передать в частные руки такие финансы в стране, где полным ходом идет национализация

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Слышь, Сыроега, а ты как это? - Система йога. С пяти лет. - А раньше-то почему не показывал? - Нельзя было. Злость накапливал. Чё, понял? То-то..."

    15.11.2025

  • _Mike N_

    Даешь матч с братским Зимбабве - тут Россия не подведет !

    15.11.2025

  • Вася Гоблин

    А шо, Брунеи кончились? С Ватиканом бы сыграли

    15.11.2025

  • 36

    Согласен.Но кто будет это контролировать?

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Классно. Но для того, чтобы это работало, надо изменить страну

    15.11.2025

  • Вася Гоблин

    Карпин иноагент эстонец и чмо!

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А чем Семак плох?!

    15.11.2025

  • richardford

    На следующий год придёт в наш футбол министр Дегтярёв, уберёт легионеров, и будем мы сегодняшнюю лабуду смотреть еженедельно по выходным.

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Он опиздинел как и ему подобные

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Огласите весь списк, пжалста"

    15.11.2025

  • Андрей Гридасов

    Вывод может быть только один - тренеры уровня Карпина, Семака и целый ряд других, пристроившихся осваивать общественное бабло без всяких последствий для результата, а главное - качества игры, - должны быть отлучены от нашего футбола..Хватит государству и госудрственным компаниям тратить деньги на этих бездарей. Пусть вместе с командой зарабатывают свою зарплату, а не жируют на деньги, обществом, заработанные. Иначе наш футбол так и будет жить в королевстве кривых зеркал.

    15.11.2025

  • Valery Grigoryev

    поЧилили на расслабоне. Импотенты футбольные.

    15.11.2025

  • albou2

    Классный сарказм, пан Юзеф! Но поймут не все, что и видно по некоторым комментам.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    В Северной Карелии

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Точно сказано. После возвращения.

    15.11.2025

  • garikdubkoff

    Есть такой сериал , Большая Игра . Посмотритеи 16 серию с 15 минуты до 19 . Там всё предельно ясно говорится . Рекомендовано для министра спорта Дегтярёва .

    15.11.2025

  • Millwall82

    с этой ерундой мы рискуем навсегда потерять сборную. 100500 футболистов (порой левых), тренер-совместитель, все на расслабоне, ну а потом традиционный обсер уже в отборах, хотя возможно и не доживем до этого.

    15.11.2025

  • _Mike N_

    и надо кормить семью - жену в Эстонии и дочку в Испании !

    15.11.2025

  • Дед33

    Ничего удивительного, одна средняя команда проиграла другой средней команде. Это как "Динамо" проиграло "Ростову". Обычное дело, так бывает. И хватит ругать Валеру! У него нет для вас других писателей.

    15.11.2025

  • _Mike N_

    мы это не увидим, так как при нашей жизни этого не случится

    15.11.2025

  • Ботокс007

    Dymanomashina - это ублюдочное чмо.

    15.11.2025

  • сергей карасёв

    карпин сразу сказал...нет смысла наигрывать состав...будем просто отбывать номер...а с такими соперниками надо хоть что-то соображать...

    15.11.2025

  • Porco Rosso

    Валера, убирайсо!

    15.11.2025

  • bothof

    Наши просто не приучены бегать так быстро,как чилийцы.Надо признать,что наш чемп очень посредственный,уровня Болгарии,Сербии,Кипра.Поэтому в Кипре Кокорин звезда,а в Италии сидел на лавке.Хотя деньги у нас крутятся немалые,но толку нет,в РПЛ дельцам не надо,чтобы чемпионат был сильным,ничего личного...

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Проклятые 14 подлецов и негодяев не должны и близко подходить к сборной!

    15.11.2025

  • albou2

    К 30-м годам прошлого века, когда играли тглько со сборной басков. А еще - с "Черными буйволами", но, правда, в кино ...

    15.11.2025

  • _Mike N_

    Чилийцы - первая команда за 4 года, которая перед игрой с Россией не взяла деньги за ничью или за проиграш, поэтому и победила ! Все по делу !

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ты охуел?

    15.11.2025

  • 36

    Чилийцы бы и их приложили

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да. Тяжелый случай.

    15.11.2025

  • Док

    Что делать? ============================= Да я об этом и 5 и 10 лет назад царапал. Делать надо то, что давно сделано во всем мире: профессиональный футбол должен быть исключительно частным, а все эти 200-250 миллиардов, что вбухиваются ежегодно в клубы, отправить в футбол детский. Делов-то. Сразу скажу, что частников (частных компаний) найдется до хрена, главное - освободить их от налогов (кроме налога на прибыль). И второе главное - тотальный запрет чинушам приближаться к футболу. Ну и пару моментов по детскому футболу: 1. контроль за деньгами, чтобы не разворовали; 2. выстроить четкую прозрачную цепочку от футбола детского к профессиональному, чтобы пацаны не затерялись. P.S. Стадионы тоже отдать. Они в год обходятся бюджету не в один миллиард...

    15.11.2025

  • 36

    Хорошо что у Митрофанова денег на Аргентину не хватило Как говорится-Бедность не порок

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Отыпись, дегенерат вонючий.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ты полностью деградировал за 7 лет.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Сейчас вся украмразь форума беснуется и злорадствует!

    15.11.2025

  • m_16

    Да Вы иноагент какой-то! :)

    15.11.2025

  • svnest

    владелец продуктового магазина знает как

    15.11.2025

  • muob

    Наш пострел везде поспел. И Акрону проиграть, и чилийцам...

    15.11.2025

  • NickNo

    ну чё, очень приличная сборная была на Евро 2012. Просто дико неудачное стечение оьстоятельств... А так-то игра была шикарная...

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Бл..., ну сарказм же, башку-то включи.

    15.11.2025

  • bvp

    Необходимо менять структуру проведения этих товарищеских матчей. Нужно за паузу играть одну игру основным составом нормальными мячами (а не всякой куетой вроде Жогела) на хорошем поле, и тогда возможно будет что-то похожее на матч с Катаром.

    15.11.2025

  • Camry163

    И это ещё у Чили Валеры не было!

    15.11.2025

  • Как так?

    "чилийцы ничего не показали"... Счет на табло больше не врспринимается как окончательный аргумент?

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Соваем что ли мозги не работают - он имел в виду сборноую во время сво

    15.11.2025

  • Dymanomashina

    Сразу салоеды и всякие потроха русофобские, смотрю, в экстазе повылазили из под плинтуса, паны всякие ледачие))...Дело не в сборной России, она молода, довольно хороша и перспективна. Дело ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в тренер Карпине, который 4 года страдал туфтой в сборной, так как по-другому просто не у меет! Выгнать этот "медиапроект" из Динамо и сборной одномоментно, пусть в Эстонии по "паспорту негражданина" тренирует. А сборная России без него будет только лучше.

    15.11.2025

  • 99

    Лучше опять вернуться к матчам с папуасами без бутс, так оно будет всем приятнее и спокойнее :joy:

    15.11.2025

  • Dron56

    Считаю что комментатор очень хорошо провел матч, был лучшим среди наших. Бездарную игру прокомментировал почти как финальную игру крупного международного турнира !

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ТРЕНЕРСКИЙ ПРОИГРЫШ!

    15.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Ты делаешь общее из частного

    15.11.2025

  • инок

    Установки на эту игру выполнили на ура, ровно как в Динамо играют, даже пропускают ровно такие же голы, только и всего..((

    15.11.2025

  • Smash.

    Сначала возвращение организуйте, уровень об международные игры подтянется. Пока что мышиная возня все это.

    15.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Пароль: ну и? Отзыв: соси куи!!!

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Когда матч впереди со Сапратком, то какой смысл игрокам ЦСКА упахиваться в сборной?!

    15.11.2025

  • futbolist

    А вы пидарасы на что рассчитывали? Привыкли всякое говно переигрывать, а с кем-то серьезным столкнулись, и СРАЗУ обосрались. Так держать неудачники

    15.11.2025

  • astur

    если бы судья хорошего уровня был, чили бы в 10ом остались в самом начале, после фола на Агацеве. и опасный штрафной у своих ворот получили бы

    15.11.2025

  • Maxim B

    Не будет никакого возвращения,даже если хохлатых завалим

    15.11.2025

  • NF

    Ожидаемый белофлажный позор всё ближе. Под фасадом "успехов" и "победы над всем Западом" - не менее ожидаемая предсказуемость...

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Игорян вернётся в сборную!

    15.11.2025

  • Dim7111

    Для кого-то результат неожиданный? 56 чилийцы в мировом рейтинге сказали комментаторы? :person_facepalming:

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Ну по документам она существует, я в этмо уверен.

    15.11.2025

  • BONEGO Bonego

    О каком "возвращении"? Заудьте - от слова "НАВСЕГДА"! городки - народная игра на века!:wink::grin:

    15.11.2025

  • Dymanomashina

    Клоун польский) Бандеру любишь?

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Пошёл на Х, старый вонючий русофоб. Какая бы ни была - это наша сборная... Болей за свой Израиль, старый педераст.

    15.11.2025

  • Noodls

    После какого возвращения???!!! У меня большие сомнения, что кто-то из этого состава, доиграет до возвращения. Можно конечно обманывать самим себя, но мы находимся в "северной корее". И очень многих это устраивает

    15.11.2025

  • Dymanomashina

    Не "вы" а ТЫ. Ты про**** всё, Юзеф! Ненавидишь Россию, а сам вынужден сидеть и подъедаться на ее форумах. Жалкий

    15.11.2025

  • Dron56

    Два последних матча наглядно доказали что у нас есть набор игроков неспособных показать достойную игру против вторых или третих составов второсортных сборных. Нужен нормальный тренер и нужен основной состав из 15-20 футболистов. А сейчас через сборную пропускают всех игроков с российским паспортом. Престиж Сборной только падает.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ТЕПЕРЬ КАРПИНУ ОДНА ДОРОГА - - В СПАРТАК!

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Имелось ввиду , вращение скорее всего.

    15.11.2025

  • astur

    Все ещё надеется на возвращение :) Да к тому времени поколение смениться. Если всё таки не решатся в Азию перейти. В Европу нас возьмут в ближайшее время только в случае капитуляции, а тогда уж не до футбола будет

    15.11.2025

  • Эрик Рыжий

    Анатолий бы точно лучше тренировал.

    15.11.2025

  • 36

    Советскую команду обыгрывали,но возили очень редко

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    МИЛЫЙ ЛЕВБЕРДОНОВЦЫ СГЛАЗИЛИ ЛЕРУ!

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Я - СВОшник. Что ты имеешь против, мразь? Говори, не стесняйся.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Так и я о том же, что мы даже не тянем совсем серую и примитивную сборную Чили , которая в ужасном состоянии, но даже такая сборная для нас неперодлимая преграда,и это просто смешно, хоят кто-то сейчас возможно плачет даже)

    15.11.2025

  • Sandy45

    Это этот, как его... Фейк! Во! Забанить видео матча РКНом, а всех, кто его ищет в поисковике- под трибунал! Ну, как в Северной Корее, благо законы уже нам позволяют. И по всем каналам показывать, как наш футбол поднялся с колен и мы готовы рвать хоть Бразилию, хоть Испанию, но не пускают, паразиты нашу сборную, боятся.... И всё, опять всё хорошо и красиво будет.

    15.11.2025

  • 36

    Вот бы лимит на долболетов ввести)

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А х ты с..ка, а как же академия СПАРТАКА?!

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Справедливости ради, эта сборная Чили - абсолютно серая команда. Но - тем обиднее, что и на её фоне наша команда не показала вообще ничего. Ну, а второй гол в наши ворота - квинтэссенция всей игры. Вряд ли можно повторить то, что "придумали" защитники сборной России...)

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Скорого.

    15.11.2025

  • Отжогин

    Прессинг? Наши обозначали, они наших по рукам-ногам вязали. И почти без фолов. Удары были у нас? Увы, не по воротам. Пас? Наша вечная катастрофа. Игра "один в один"? (По определению еще Гуса - главный элемент футбола, а не "схемы-расстановки"). Они создали два гола "на ровном месте", нашим и одного не светило. Достаточно?

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Российским футболом занимаются и управляют десятки лет , нефтяники , газовики, банкиры , чиновники из ржд , владельцы продуктовыми магазинами ..... а у нас до сих пор люид не понимают, почему в стране футбола нету и когда он появится, никогда, при существующей системе, молодёжь которая смотрит футбол лет 5 , думает что раньше по другому было? такой же бардак творился в футболе, но в 90 там хотя бы было наследие СССР, которое вырастило футболистов, а потмо всё, наследие закончилось , а Россия производит только деревяшек ,а не футболистов.

    15.11.2025

  • Sandy45

    Чел, наш футбол всегда был +\- таким. Что, советские клубы много Еврокубков взяли? А РСФСРовские сколько? Да, сборная была чутка сильнее, ну так и страна была и больше, и сильнее. Сейчас нет ни украинцев, нет ни грузин, ни армян в сборной. Конечно, она стала слабее. Но есть такая штука, как проядок и характер. И вот он всегда у сборной был. А сейчас- нет. Ни в защите, ни в атаке. И тут вина- Люкова и Карпина. и только их.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ночь, Сборная, Позор, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет. Умрёшь — начнёшь опять сначала И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, Сборная, Позор.

    15.11.2025

  • бэтмен

    Как судья не топил Чили, как только Глебов не нырял, справедливость всё-таки восторжествовала.

    15.11.2025

  • Noodls

    Просто жму руку, за честный комментарий. Во время абсолютного вранья, когда врут даже сами себе, такой пост большая редкость

    15.11.2025

  • Max Stch

    так репутацию Талалаева еще ни кто не поднимал

    15.11.2025

  • welkom1111

    Желаю тебе хорошего психиатра!...

    15.11.2025

  • Эрик Рыжий

    Ну там лимит ужесточли.

    15.11.2025

  • Tony Lee

    Не смотрел, но осуждаю.)

    15.11.2025

  • авторитет

    Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения -------------------------------------- какого возвращения?

    15.11.2025

  • Олег_Москва

    Какое вам возвращение:))))

    15.11.2025

  • Tony Lee

    Чо за Карпов? Анатолий?

    15.11.2025

  • Белый Медведь

    Прекрасный монолог главного тренера (Дмитрий Колчин) в сериале "Большая игра" абсолютно подтверждает Ваши мысли. От детского футбола до сборной.

    15.11.2025

  • Александр Солодовников

    Желание было , а сыгранности не было..... чем Карпин занимался ...по тридцать человек в сборную вызывал ... на поле только одиннадцать играют....

    15.11.2025

  • SuperDennis

    Валера, как тренер сборной, продолжает жить в реальности проходных договорняков, даже когда товарняк с очень крепкой сборной. Хоть чилийцы и х.знает какие в своем отборочном цикле, и состав они привезли без суперзвезд (которые у них постарели и логично не привлекаются в сборную), но мне эта сборная очень понравилась из всего того шлака, что катал товарняки с нашей сборной в последнее время. Так вот, Валера зачем-то, может спецом, может по чьей-то указке (агенты?), использует огромное количество игроков в сборной. Из-за чего нет команды, нет сыгранных отработанных действий, когда каждый игрок знает свой функционал, как он действует в той или иной ситуации, сборная каждый раз импровизирует, играет с чистого листа! Вот это безобразие! Как написал на другой ветке, с кубами и боливиями это прокатывало, но вот с Чили нашла коса на камень. А еще этот удивительный, любимый Валерой, розыгрыш от своих ворот.... Это же гарантированный на 90% привоз, зачем так играть???

    15.11.2025

  • Millwall82

    тут показателен пример ОИРа, совмещение стоило карьеры. А ведь он на тот момент был младше Карпина на пяток лет. А затем минус сборная, минус Спартак, закончил позорно в Динамо. Совмещение почти злом всегда было. И Карпин вроде как это понимает, но крайне жаден до бабла. В России полно свободных тренеров, и любой будет не хуже Карпина, да хотя бы на одном дело сконцентрирован. А этот тащит какой-то мусор из Ростова и Динамо, но забывает например про Мостового (одного из лучших игроков РПЛ), да и с совмещением плохо работает.

    15.11.2025

  • Valery I

    с Головиным уже все понятно

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    На самом деле не шарит никто в тактике и стратегии. Кроме РФС. Ясно же, что наши сейчас просто заманивают. Притворяются, что не умеют играть в футбол, а делают это очень убедительно потому, что часто и помногу репетируют. А всё для того, чтобы можно было более убедительно пускать пыль в глаза. Мол, не умеем мы играть в футбол, пустите нас до международных соревнований, всё равно проиграем, что вам, жалко что ли? Просто когда наша сборная всех выносила в товарищеских играх, нас никто и никуда не пускал, ибо боялись. Теперь решили пойти другим путём (как завещал великий Ленин). Вот посмотрят они на нашу игру и на наши нынешние результаты и допустят до Чемпионатов Мира и Европы. А уж вот там-то мы и покажем свою истинную силу и всех порвём. М-многоходовочка.:sunglasses:

    15.11.2025

  • welkom1111

    ВСЯ команда "ползала" на поле в ождании,когда мяч сам упадёт в ноги...Чилийцы постоянно опережали россиян, они по ВСЕМ параметрам были лучше...

    15.11.2025

  • 36

    Кто виноват,разобрались.Вопрос-Что делать?

    15.11.2025

  • Smash.

    Чилийцы очень здорово играли. И на полную выкладку, за что спасибо. Изучили нашу сборную, выжгли фирменный скажем так стиль - диагональные пасы например.

    15.11.2025

  • Инта

    Два привоза - здравствуй поражение. По большому счёту похрен - это просто товарняк, но, всё равно, досадно.

    15.11.2025

  • Арутюн Карапетович

    Да ну, зачем такой вывод в заголовке? Наши сыграли немного наивно, но не плохо. Латиносам повезло немного, обстоятельства как-то странно пошли против нас. А так не плохо. Ну и бегать нашим нужно больше, всё сравниваешь с видосами нашей сборной 86-88 годов. Тут бездна, конечно.

    15.11.2025

  • Адекватный спартач

    Валера, Валера! Как над Парижем фанера, Летит в дыру вся карьера.

    15.11.2025

  • Sемён Sемёныч

    Продолжайте вводить лимиты, повышайте значимость паспортистов, вводите всякие культурно-просветительские мероприятия в футбол, заваливайте миллиардными контрактами 20-летних пацанов. А главное почаще задавайте Ebнутые вопросы на конференциях) Флаг вам в руки

    15.11.2025

  • Ami Arigato

    Отрицательный выигрыш! Сбитый лётчик сказал что всё отрицательно хорошо

    15.11.2025

  • Alnik-star

    В первом голе ещё и Агкацев как-то скомканно перекрывал угол, ни туда, ни сюда.

    15.11.2025

  • Ami Arigato

    Отрицательный выигрыш! Сбитый лётчик сказал что доволен игрой. Всё отрицательно хорошо

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Глушенков, Головин

    15.11.2025

  • Valery I

    )))

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Желаю ему тренеровать Спартак!

    15.11.2025

  • 36

    С другой стороны,такие матчи избавляют от излишней самооценки. Поняли,чего мы стоим в этих координатах

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Аргументы будут? Или просто критика ради критики?

    15.11.2025

  • Михаил Титов

    Гопота она и есть гопота.

    15.11.2025

  • kot Begemot

    Неужели никто до сих пор не догадался, что пудель - не тренер сборной? Ну, тогда мне жаль сборную России

    15.11.2025

  • Valery I

    Барселона ждет: Кисляк, Батраков, Глебов... кого забыл перечислить? Глушенков же еще...

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Мы полностью про***** футбол... _________ Простите, не мы, а вы.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    РПЛ говёного уровня и лимит ещё сильнее прикончит его , потмоу что деревяшки играя сами с собой на пешеходных скоростях деградирвоать будут ещё быстрее под хвалебными статьями в СМИ, какие они крутые футболисты .....я матч рпл смотрю, ну параша же а не игра, а на СЭ захожу после матча, все нахваливают , игроков , тренеров , клубы , все замечателньо,все великие и талантливые , матч супер ....ну что посмотрели ваши супер матчи с Перу и ЧИли ? Это к нам даже футбольные середняки не приезжали ещё.

    15.11.2025

  • Геннадий Марченко

    К какому возвращению нужно быть готовыми? Не при моей жизни. Всё, 2018-й был для нас последним ЧМ с участием нашей сборной.

    15.11.2025

  • Франшиза

    Это не уровень нашего футбола. Это уровень Карпина-тренера. Четыре года потрачены на игры в бисер, вместо того, чтобы наигрывать реальный состав основы. Ее нет как и не было. Есть клубные связки, они кое как работают. Целостного ощущения от игры как не было, так и нет. Четыре года в отпуске. А работы нет. Это очевидно. Итог: потеряно время. Строить сборную должен человек с серозным видением и пониманием современного футбола. Пока мы ещё в отпуске надо сосредоточиться. А игроки есть, и игроки хорошие.

    15.11.2025

  • Отжогин

    Идите, сударь, учите матчасть. И больше такой ахинеи не пишите.

    15.11.2025

  • OT22O

    1. Чили- быстрее, взрывнее, умнее, техничнее. 2. Наши- медленно, нарцистично, коряво. 3. Валера не тренер.

    15.11.2025

  • welkom1111

    Там 3/4 состава в сборной делать нечего,вместе с ГТ и ТШ...

    15.11.2025

  • Док

    Так-то охреневаю дорогая редакция)). Неужели кто-то из тумкающих за футбол реально считает, что дело конкретно в Карпине или Дюкове))? Нога Игоряна 7,5 лет назад только одела на всех розовые очки, типа у нас с футболом все нормально - ведь 1/4 на мире это не хрен собачий. Что у нас показала сборная после Евро-2008? Что показали наши клубы после евро чашек ЦСКА и Зенита и 1/4 ЦСКА в ЛЧ 15 лет назад? Сборная на равных играет со словакиями и получает по четыре штуки от датчан, а ЦСКА получает за тайм по пять штук от лудогорцев? Мы полностью про***** футбол, наши лучшие игрули нигде и никому не нужны (примеры Миранчуков и Захаряна), но общественность считает, что убери Валеру и Дюкова и сразу карта пойдет... А самое хреновое, что так не только в футболе!

    15.11.2025

  • Camry163

    Валерьевна

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Чилийицы НИЧЕГО не показали,никакого уровня, убогая и примитивная сборная, но в тмо и суть, что даже примитивная сборная спокойно 2-0 ушатала Россию , не напрягаясь , то есть мы даже до примитивного уровня не дотягиваемся , а если бы сегодян была Аргентина? НАс бы 8-0 обули, только в роли "кубинцев " были бы уже мы .

    15.11.2025

  • Dolphin75

    латиноамериканский аутсайдер

    15.11.2025

  • andy1962

    Наши традиционно тяжело играют с Южной Америкой. Проиграли по делу. Представляю, как будет тяжело, если попадется команда уровня Хорватии, Словакии , не говоря уже о топ-сборных. Сильное место у нас полузащита, очень слабое нападение, посредственная защита. Очень не хватает техничного габаритного нападающего. Ну, и все-таки, на будущее - тренеру, кто бы им не был, надо все-таки определиться с костяком сборной. Ясно, что такие игроки как Бевеев, Глебов и некоторые другие - не уровень сборной

    15.11.2025

  • GeoMaS

    Хороший урок? Урок хорош тем, кто его учит.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Да просто игроки сборной собрались в Сочи полежать в гостишке... желательно с девушками.

    15.11.2025

  • hottie

    Какому возвращению? Теперь будем еще 4 года новую серию набивать с Брунеями, а потом под конец осени 2029го Чили на реванш пригласим, чтобы ее прервать.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Паниковать не надо. Игра показала, что потенциал у сборной России огромен. Если бы не самоуверенность, плохой газон и судейский произвол, счет был бы 5:1 в пользу мастеров РПЛ. Чилийцы ничего не показали, кроме постоянного хамства и отвратительно трусливой игры от обороны. Просто к таким командам наши относятся с пренебрежением. И вот с этим надо бороться.

    15.11.2025

  • Dolphin75

    Чилийцы показали истинный уровень сборной Карпина

    15.11.2025

  • esheg

    Валерий Георгиевич! Ну и? И как же так? Так ведь нельзя?

    15.11.2025

  • Xantor

    После какого еще возвращения? Возвращение будет, когда вырастут нынешние пятилетки.

    15.11.2025

  • Mr T

    Ждём рейтинг ФИФА

    15.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Я так понимаю что цены на на наших игроков 20-30 лямов уже в рублях

    15.11.2025

  • 36

    Валера или нет,понятно,что чилийцы гораздо более обучены и мастеровиты.Пусть руководство РФС задумается,что делать дальше. Деньги такие крутятся,букмекеры,СМИ,а на выходе ноль.Это были лучшие игроки лиги,других у нас нет

    15.11.2025

  • Smash.

    Россия - Таджикистан. Совсем чиновники охренели, дайте нам нормальных соперников. Россия - Чили. Совсем футболисты охренели, не умеют против нормальных соперников. Россия, чего ты хочешь? )

    15.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Тут сала нет что вылезли...

    15.11.2025

  • alexpomor

    Рифма)))

    15.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Мы сами придем....

    15.11.2025

  • Aston Villa

    дебил...

    15.11.2025

  • фанат

    Когда нас вернут мы должны быть готовы к уровню Брунея.

    15.11.2025

  • Millwall82

    как можно не верить в Пуделинни? Это же суперпупер тренер по мнению всех сми, ну и что что трофеев никогда не брал, вера журналистов в него не ослабевает. Он же когда-то брал Кубок Интертото, а это показатель веры в него.

    15.11.2025

  • alexpomor

    Опять поле?

    15.11.2025

  • Сарказмом по Маразму

    Поздравляю Карпова! Наконец-то ему удалось построить игру сборной! Как он хотел, с современным динамовским стилем... Пусть не по составу, но по игре и результату — это точно!

    15.11.2025

  • Bossonn

    Вот таков реальный, видимо, уровень нас сейчас.

    15.11.2025

  • Александр Селиверстов

    Никакого особенного уровня чилийцев не заметил. Поражение имени Дивеева-Бивеева. Обоим в сборной делать нечего. Как и Валере, кстати. Уместен только в этот период. Если разбанят сборную, нужен другой спец.

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    они просто попутали

    15.11.2025

  • Белый Медведь

    Чилить - отдыхать, балдеть, расслабляться… Игроки просто перепутали название сборной соперника с установкой на игру.

    15.11.2025

  • 55555....

    А зрителям на стадионе,деньги вернут?

    15.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Россияне, мы сделали это!

    15.11.2025

  • andreichf

    Каким свошникам? На поле только мажоры были.

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ну ничего....ближайшую пятилетку и так никуда не возьмут, так что надо опять привозить брунейцев.....и всё будет хорошо...:rofl:

    15.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Я так понимаю Сборная как и Динамо тоже для души, Валера? Основной род деятельности интервью и блогерство, так держать

    15.11.2025

  • Russpiel

    Перекладина Глушенкова. А отчество как?

    15.11.2025

  • andreichf

    Глушенков мазила,тоже мне лидер сборной.

    15.11.2025

  • Sемён Sемёныч

    Настоящий провал по игре, Чили был весьма убедительнее, были за это время и более-менее серьёзные соперники: Иран, Перу, Камерун. Местами отскакивали, здесь же крепкий латиноамериканский середняк и обосрались. Рыжий Пудель пошёл вон!!! И Онопку свою забери

    15.11.2025

  • Купер/Canadec/

    Что там показала Чили....привезли себе два гола...на ровном месте...

    15.11.2025

  • Spark Sport

    ПЕРВЫЙ, повторюсь, ПЕРВЫЙ более-менее организованный соперник за четыре года и конец СВОшникам. Если бы ещё судейство хорошего уровня, покер Чилийцы положили бы-к бабушке не ходи. А Валеру сейчас съедят падольщики-журналисты, нормальных тоже как года четыре уже нет.

    15.11.2025

